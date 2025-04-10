МИД подвел итоги переговоров России и США в Стамбуле

МИД: Москва подняла вопрос о возврате дипсобственности в США и прямого авиасообщения

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается на сайте МИД России, на переговорах в Стамбуле Россия и США обменялись нотами, закрепляющими обязательства содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию дипмиссий обеих стран. Также обсуждалось содействие в осуществлении взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.

Москва подняла вопрос о возврате шести объектов дипнедвижимости, принадлежащих России и конфискованных властями США. Стороны договорились разработать дорожную карту для восстановления доступа российским представителям с целью инспекции и оценки ущерба.

Российский посол Александр Дарчиев подчеркнул необходимость срочных практических шагов по данному вопросу. Также обсуждались вопросы визового порядка и режима передвижения дипломатов.

Дарчиев призвал к активизации усилий по укреплению доверия и возобновлению прямого авиасообщения. Итоги консультаций включают решение проработать все предложения до нового раунда переговоров, сроки которого согласовываются.

Ранее делегации России и США обменялись официальными нотами, закрепляющими договоренность о беспрепятственном банковском и финансовом обслуживании дипмиссий обеих стран.

Делегацию России возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а США – заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

В Стамбуле состоялся второй раунд консультаций между делегациями России и США, на которых Украина не обсуждалась.