В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.3 комментария
Россия и США договорились о гарантиях финансового обслуживания посольств
Дарчиев: Россия и США договорились о гарантиях финансового обслуживания посольств
Делегации России и США обменялись официальными нотами, закрепляющими договоренность о беспрепятственном банковском и финансовом обслуживании дипломатических миссий обеих стран.
Об этом заявил посол России в США, глава российской делегации на консультациях по вопросам работы посольств Александр Дарчиев, передает ТАСС.
Дипломат отметил: «Стороны обменялись официальными нотами, фиксирующими договоренность о взаимных гарантиях беспрепятственного банковского и финансового обслуживания дипломатических миссий России и США, включая взносы Российской Федерации в ООН и другие международные организации».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила завершение российско-американских консультаций в Стамбуле.
Напомним, в четверг в Стамбуле состоялся второй раунд консультаций между делегациями России и США.