В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.3 комментария
Захарова подтвердила окончание переговоров России и США в Стамбуле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила завершение российско-американских консультаций в Стамбуле.
«Очередной раунд консультаций в Стамбуле завершился», – сказала она, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что консультации между Россией и США по нормализации работы посольств завершились в Стамбуле без каких-либо заявлений для прессы.
Напомним, в четверг в Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в Стамбуле обсуждают только двусторонние отношения, темы Украины в повестке дня нет.