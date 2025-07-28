Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.0 комментариев
Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
Правительство РФ решило закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
Российские власти приняли решение прекратить работу 20 пограничных пунктов, ранее действовавших по соглашению с Киевом, начиная с августа текущего года.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Согласно документу, с 1 августа 2025 года закроются 20 пунктов пропуска, созданных в соответствии с соглашением между правительствами России и Украины от февраля 1995 года. В перечень вошли 13 автомобильных и семь железнодорожных переходов.
«Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению», – говорится в распоряжении.
В списке в том числе также фигурируют погранпереходы, которые после вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов перестали быть пунктами пропуска на границе России и Украины.
В июне стало известно, что между Россией и Китаем появится первый пограничный пост на канатной дороге.