Tекст: Антон Антонов

«Госдолг Украины достиг 184,84 млрд долл, что примерно равно обьему официального ВВП Украины». – указал Пушков в Telegram.

Сенатор при этом отметил, что данный показатель ВВП завышен, так как в нем учитывается западная финансовая помощь и различные гранты из внешних источников.

По мнению Пушкова, реальный долг страны превышает истинный ВВП в полтора-два раза. Он подчеркнул, что Украина находится в зависимости от западной финансовой поддержки, сравнив это с «наркоманом на игле».

Пушков также выразил мнение, что Запад не заботится о социальном и экономическом состоянии Украины, так как, по его словам, страна «сознательно приносится в жертву конфликту с Россией».

Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный и гарантированный государством долг на Украине составил 7,69 трлн гривен, или 184,84 млрд долларов на 30 июня. В июне госдолг на Украине вырос почти на 4 млрд долларов. В мае сумма государственного и гарантированного государством долга на Украине увеличилась почти на 1 млрд долларов.