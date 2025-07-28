Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.0 комментариев
Пушков сравнил Украину с наркоманом из-за роста госдолга
Украинский государственный долг теперь равен официальному объему ВВП, страна «сидит на западной финансовой помощи, как наркоман на игле», заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Госдолг Украины достиг 184,84 млрд долл, что примерно равно обьему официального ВВП Украины». – указал Пушков в Telegram.
Сенатор при этом отметил, что данный показатель ВВП завышен, так как в нем учитывается западная финансовая помощь и различные гранты из внешних источников.
По мнению Пушкова, реальный долг страны превышает истинный ВВП в полтора-два раза. Он подчеркнул, что Украина находится в зависимости от западной финансовой поддержки, сравнив это с «наркоманом на игле».
Пушков также выразил мнение, что Запад не заботится о социальном и экономическом состоянии Украины, так как, по его словам, страна «сознательно приносится в жертву конфликту с Россией».
Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный и гарантированный государством долг на Украине составил 7,69 трлн гривен, или 184,84 млрд долларов на 30 июня. В июне госдолг на Украине вырос почти на 4 млрд долларов. В мае сумма государственного и гарантированного государством долга на Украине увеличилась почти на 1 млрд долларов.