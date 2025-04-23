NBC News: Трамп поддержал Хегсета после инцидента со служебными сообщениями

Tекст: Александра Юдина

Известно, что Трамп «решительно поддерживает» министра обороны Пита Хегсета, несмотря на скандал вокруг служебной переписки, передает NBC News.

Три американских должностных лица уточнили, что данные были из защищенных сообщений высокого уровня, однако не привели сведений о содержании или последствиях утечки.

При этом в Белом доме не прокомментировали детали расследования, отметив, что в отношении Хегсета сохраняется полное доверие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Палаты представителей по вооруженным силам Дон Бэкон заявил, что Пит Хегсет не обладает достаточным опытом для руководства Пентагоном.

Американский сенатор-демократ Тэмми Дакуорт выступила за отставку министра обороны Пита Хегсета после инцидента с распространением секретной информации.

Белый дом опроверг сообщения о начале поиска нового министра обороны и отметил поддержку Хегсета, а эксперты отмечают, что «вашингтонское болото» пытается скомпрометировать назначенцев Дональда Трампа, выставляя их некомпетентными.