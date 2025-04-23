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    Скандалы в США подрывают доверие к долларовой системе
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    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе
    Встреча по Украине в Лондоне отложена
    Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма
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    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

    0 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    23 апреля 2025, 10:45 • Новости дня

    NBC News: Трамп поддержал Хегсета после инцидента со служебными сообщениями

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не намерен менять министра обороны после публикации данных о служебной переписке, сообщает NBC News.

    Известно, что Трамп «решительно поддерживает» министра обороны Пита Хегсета, несмотря на скандал вокруг служебной переписки, передает NBC News.

    Три американских должностных лица уточнили, что данные были из защищенных сообщений высокого уровня, однако не привели сведений о содержании или последствиях утечки.

    При этом в Белом доме не прокомментировали детали расследования, отметив, что в отношении Хегсета сохраняется полное доверие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Палаты представителей по вооруженным силам Дон Бэкон заявил, что Пит Хегсет не обладает достаточным опытом для руководства Пентагоном.

    Американский сенатор-демократ Тэмми Дакуорт выступила за отставку министра обороны Пита Хегсета после инцидента с распространением секретной информации.

    Белый дом опроверг сообщения о начале поиска нового министра обороны и отметил поддержку Хегсета, а эксперты отмечают, что «вашингтонское болото» пытается скомпрометировать назначенцев Дональда Трампа, выставляя их некомпетентными.

    22 апреля 2025, 19:20 • Новости дня
    Опубликован портрет Трампа, подаренный ему Путиным

    CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным в марте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский телеканал CNN опубликовал портрет, который президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу в марте.

    Автор работы, художник Никас Сафронов, сообщил, что целью было подчеркнуть храбрость американского лидера в момент покушения во время выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Сафронов заявил: «Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает».

    Художник также уточнил, что не взял денег за работу, считая заказ шагом к сближению между Россией и США. Позже, по его словам, президент лично выразил ему благодарность и назвал портрет жестом, способствующим улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

    В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

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    22 апреля 2025, 23:16 • Новости дня
    Продюсер CBS покинул телеканал после интервью Зеленского и обвинений Трампа

    Исполнительный продюсер CBS ушел после критики и иска от Трампа

    Продюсер CBS покинул телеканал после интервью Зеленского и обвинений Трампа
    @ Mark Lennihan/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный американский телепродюсер Билл Оуэнс заявил об уходе из проекта 60 Minutes после выхода 14 апреля интервью Владимира Зеленского и последовавших за этим громких обвинений президента США Дональда Трампа.

    Исполнительный продюсер шоу 60 Minutes на телеканале CBS покинул проект на фоне критики со стороны Дональда Трампа, сообщает издание Hill. По информации издания, Билл Оуэнс написал коллективу письмо, в котором объяснил свое решение невозможностью объективно руководить программой после многомиллионного иска президента США и роста угроз в свой адрес.

    В письме Оуэнс отметил, что за последние месяцы ему стало ясно – ему больше не дадут возможности принимать независимые решения относительно выпуска шоу. Он подчеркнул, что давление усилилось после выхода в эфир интервью с Владимиром Зеленским, вызвавшего резкую реакцию Дональда Трампа.

    Напомним, ранее Трамп подверг программу 60 Minutes критике и потребовал лишить канал лицензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS возмутило Дональда Трампа настолько, что он призвал полностью закрыть телеканал. Зеленский в беседе с CBS заявил об отсутствии поставок зенитных ракетных комплексов Patriot от США, обвинив западных лидеров а «отсутствие политической воли».

    Дональд Трамп после интервью Зеленского потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии, пригрозив журналистам судебными исками, а также заявил о своем недовольстве работой Зеленского и подчеркнул, что вина за конфликт на Украине лежит на Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    22 апреля 2025, 10:04 • Новости дня
    ВМС США отказались от разработки гиперзвуковой ракеты HALO

    ВМС США отказались от гиперзвуковой ракеты HALO из-за проблем с деньгами

    ВМС США отказались от разработки гиперзвуковой ракеты HALO
    @ REUTERS/Steve Nesius

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO, столкнувшись с финансовыми трудностями и недостаточной эффективностью на фоне усиления возможностей Китая.

    О прекращении работ над гиперзвуковой программой воздушного базирования HALO сообщили журналисты издания Naval News. Программа изначально являлась частью крупного проекта по созданию средств для борьбы с крупными надводными целями, но, по словам контр-адмирала Стивена Тедфорда, отменить ее решили осенью 2024 года, после того как финансовый анализ показал невозможность дальнейшего финансирования, пишет Asia Times.

    Систему HALO планировали поставить на вооружение к 2029 году, рассчитывая достигнуть начальной боевой готовности к 2031 году. Однако, вместо новой ракеты, ВМС США будут модернизировать уже существующую противокорабельную ракету большой дальности LRASM производства Lockheed Martin, чтобы повысить ее точность и эффективность.

    Тедфорд отметил, что ВМС остаются привержены концепции дальнобойного оружия, но поставили в приоритет доработку работающих решений. Представители отрасли, включая руководителей Northrop Grumman, на выставке Sea Air Space 2025 обсуждали сложности с эффективностью и стоимостью гиперзвуковой программы.

    Решение отказаться от программы HALO, считают аналитики, отражает широкие финансовые и стратегические изменения в американской военной промышленности и подчеркивает проблемы, связанные с разработкой экзотических, дорогостоящих систем в условиях сокращения оборонных бюджетов.

    Также это может свидетельствовать о неспособности американских военных наносить быстрые, высокоскоростные и точные удары по хорошо защищенным морским целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США планирует в декабре испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия, что станет очередным шагом к увеличению возможностей Вооруженных сил. Кроме того, в феврале стало известно, что гиперзвуковое оружие поступит в Вооруженные силы США в 2025 году. До этого армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW.

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    22 апреля 2025, 09:46 • Новости дня
    NYP: План Трампа может допускать развертывание европейских сил на Украине

    NYP: План Трампа включает размещение европейского контингента на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская администрация рассматривает возможность размещения европейских сил на Украине для обеспечения перемирия и контроля линии соприкосновения, пишет NYP.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе раскроет содержание своего  мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который может включать размещение европейских войск в стране для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, пишет New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    «Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней. У нас были очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, как это сработает», – приводит газета слова Трампа.

    Хотя условия еще не определены окончательно, один высокопоставленный чиновник администрации Трампа сообщил газете, что план может включать развертывание европейских сил на Украине в случае прекращения огня.

    Также обсуждается вопрос о создании отдельных миротворческих сил для наблюдения за любым прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» из россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО, которая будет наблюдать за линией фронта, чтобы убедиться, что обе стороны сложили оружие, пишет NYP.

    По словам чиновника, США также могут быть вовлечены не в качестве «военных на местах», а как денежно-кредитная сила либо в формате третьей стороны. Это предложение может также включать признание Крыма Соединенными Штатами российской территорией, сообщала The Wall Street Journal в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников истории России Владимир Мединский заявил, что в следующих изданиях российских учебников планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

    Также Трамп заявлял, что намерен вывести США из переговорного процесса по завершении конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников.

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    20 апреля 2025, 13:04 • Новости дня
    NYT: Путин дал понять Трампу о намерении продолжать СВО до достижения целей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей, сообщает The New York Times.

    По информации издания, российский лидер через личные встречи с Уиткоффом и телефонный разговор с Трампом четко обозначил, что операция будет продолжаться, даже если удастся достичь только части намеченных задач, пишет The New York Times.

    Аналитики, «близкие к правительству», отмечают, что Путин не проявил той гибкости по территориальным вопросам, которую многие от него ожидали. По их оценке, Москва, несмотря на сложные переговоры по Украине, стремится расширить повестку обсуждений с США. В частности, планируется включить в диалог вопросы энергетики, сотрудничества в Арктике и космических программ.

    Собеседники издания подчеркивают, что одной из ключевых целей Кремля в этих контактах остается недопущение дальнейшего расширения НАТО на восток. Эксперты считают, что диверсификация тем переговоров может способствовать поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, даже если попытки достичь мирных соглашений по украинскому вопросу завершатся безрезультатно.

    Между тем мировые СМИ обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и российскими представителями.

    Помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что переданные через спецпосланника Стивена Уиткоффа сигналы Москвы по ситуации на Украине уже обсуждались в Вашингтоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    23 апреля 2025, 02:06 • Новости дня
    Трамп пообещал снизить пошлины на китайские товары в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США объявил о планах снизить тарифы на продукцию из Китая, однако полностью отменять пошлины американские власти не собираются.

    Дональд Трамп заявил о решении администрации снизить существующие пошлины на товары из Китая, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что текущие 145% – слишком высокий уровень, и заверил, что ставки «существенно снизятся, но не будут равны нулю».

    Американский лидер уточнил, что даже после пересмотра тарифов их полная отмена не планируется.

    Ранее Трамп сообщил о возможности снижения вводимых США тарифов на китайскую продукцию, отметив, что к их повышению власти возвращаться не намерены.

    В начале апреля президент США объявил о введении универсальных тарифов в размере 10% на товары из 185 стран и территорий, за исключением России; индивидуальные тарифы вступили в силу 9 апреля.

    Трамп приостановил действие дополнительных пошлин для ряда государств сроком на 90 дней, что в Белом доме объяснили необходимостью проведения торговых переговоров. В этот период действует универсальный тариф 10%. В ответ на действия США Китай с 12 апреля повысил собственные тарифы на американские товары до 125%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на девяносто дней для ряда стран, также Дональд Трамп заявил, что США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин, что создало устойчивое экономическое положение страны, при этом Трамп объяснил отсрочку введения повышенных тарифов для 75 стран излишней паникой граждан.

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    22 апреля 2025, 10:06 • Новости дня
    Во Франции предсказали революцию в США из-за политики Трампа
    Во Франции предсказали революцию в США из-за политики Трампа
    @ Thomas Muller/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон считает, что повышение импортных пошлин Дональдом Трампом может вызвать рост цен и привести к масштабным социальным протестам в США.

    Меланшон сделал заявление о последствиях тарифной политики Дональда Трампа, передает Le Figaro. По его мнению, введение новых пошлин может вызвать в Соединенных Штатах «революцию социального характера», поскольку американцы почувствуют значительный рост цен на товары. Меланшон подчеркнул, что «невозможно просто так ввести пошлины и ожидать восстановления промышленности и сельского хозяйства», добавив: «это может привести к серьезным социальным потрясениям».

    Он отметил, что в США наблюдается политический сдвиг, связанный с возрождением левых настроений на фоне активности Берни Сандерса и Александры Окасио-Кортес. Среди его заявлений прозвучало: «Мистер Трамп, возможно, станет началом социальной революции в Соединенных Штатах Америки. Когда американцы осознают, что цены на все выросли, начнется серьезное недовольство».

    Меланшон также указал на кризис внутри Демократической партии, которая, по его словам, «утратила политическую значимость», и добавил, что последствия торговых решений Трампа отразятся и на Франции, усугубив социальные трудности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство американцев выступили против идеи третьего президентского срока для Дональда Трампа, Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа из-за сокращения финансирования, а Белый дом опроверг появившиеся сообщения о поиске нового главы Пентагона.

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    22 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В следующих изданиях российских учебников по истории планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Владимир Мединский.

    Об этом передает ТАСС. Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников, отметил, что Дональд Трамп уже вошел в историю благодаря своим инициативам по урегулированию конфликта на Украине и преобразованиям во внутренней политике США. По его словам, эти события непременно будут отражены в новых редакциях российских учебников при подготовке следующих изданий.

    «Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», – заявил Мединский.

    Он подчеркнул, что не вправе комментировать американскую политику, но как историк отмечает историческую эпоху, в которой мы живем. С 1 сентября 2023 года ученики 10-11-х классов в России уже обучаются по новым учебникам по истории, состоящим из четырех книг. По данным Минпросвещения, новые учебники для 5-9-х классов планируется ввести с сентября 2025 года. Авторы учебников – Мединский, Торкунов и Чубарьян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников. Эксперты отметили, что у главы Белого дома нет действенных рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев, и из-за этого кризис становится опаснее. Кроме того, Трамп заявил о недовольстве действиями Владимира Зеленского и обвинил Джо Байдена в ответственности за конфликт на Украине.

    При этом контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшее время не планируются, однако благодаря налаженным каналам связи возможно быстрое обсуждение ситуации при необходимости.

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    21 апреля 2025, 23:40 • Новости дня
    Трамп объявил о намерении посетить похороны папы Франциска

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп сообщил о планах вместе с супругой прибыть в Ватикан на церемонию прощания с папой Франциском, скончавшимся 21 апреля.

    Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе с Меланией Трамп намерен принять участие в похоронах Папы Франциска в Риме. В своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп отметил: «Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Риме».

    Ранее издание The New York Post со ссылкой на источники, знакомые с графиком американского лидера, указало, что Трамп планирует присутствовать на церемонии прощания с понтификом в Ватикане. Еще недавно Трамп не мог дать однозначный ответ журналистам о своем возможном участии в похоронах.

    Папа Франциск возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года, после того как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку. Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни, церемония прощания должна пройти в соборе Святого Петра. Дата похорон будет определена на собрании кардиналов во вторник, ожидается, что они состоятся между четвертым и шестым днем после смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни паломников из разных стран собрались в Ватикане для участия в церемонии прощания и молебне за Папу Франциска, власти России выразили глубокие соболезнования католическому миру, отметив вклад понтифика в укрепление мира и диалога между странами, а согласно ватиканским правилам погребение Папы Франциска может пройти в церкви Санта-Мария-Маджоре на четвертый-шестой день после его смерти.

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    21 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Обама, Байден и Клинтон раскритиковали политику Трампа

    Washington Post: Обама, Байден и Клинтон публично осудили курс Трампа

    Обама, Байден и Клинтон раскритиковали политику Трампа
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые за короткий срок трое бывших президентов США Барак Обама, Джо Байден и Билл Клинтон публично выступили с критикой Дональда Трампа, отметив, что игнорирование демократических норм угрожает будущему страны, сообщает The Washington Post.

    Как сообщает Washington Post, Обама, Байден и Клинтон менее чем за три недели выступили с критикой в адрес Трампа, что стало редким нарушением традиций бывших президентов США. Обычно экс-главы Белого дома воздерживаются от публичного осуждения действующего президента, однако в этот раз они сочли необходимым нарушить молчание из-за, по их мнению, беспрецедентных вызовов американским институтам.

    Обама призвал американцев противостоять «травле» со стороны администрации Трампа и напомнил, что «самая важная должность в демократии – это гражданин, который говорит «нет, это неправильно». Байден обвинил Трампа в разрушении «священного обещания» программы социального обеспечения и назвал действия власти «преднамеренной жестокостью», отметив «разрушительный» эффект за первые 100 дней нового срока. Клинтон осудил политику доминирования и разобщения, подчеркнув, что «250-летний путь страны к совершенству может быть под угрозой».

    Все трое воздержались от прямого упоминания фамилии Трампа, но, по мнению обозревателей, их посыл был очевиден. Своими заявлениями бывшие президенты подчеркнули тревогу по поводу состояния демократии и норм политического процесса. Единственным бывшим президентом, не выступившим за этот период, остался Джордж Буш – младший, хотя его антипатия к Трампу хорошо известна.

    Историки отмечают, что столь единодушное выступление бывших президентов против действующего главы государства – случай исключительный, особенно на раннем этапе президентского срока.

    Джо Байден выступил с речью в Чикаго, где защищал социальное обеспечение на фоне сокращений в агентстве, инициированных администрацией Дональда Трампа.

    Барак Обама в колледже Гамильтона призвал университеты и правовые фирмы противостоять давлению администрации Трампа и защищать демократические ценности

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что инициатива демократов объявить импичмент Трампу нереализуема из-за их меньшинства в обеих палатах Конгресса.

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    23 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского, пишет NYT.

    Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в дальнейших переговорах по Украине в Лондоне после того, как Украина отвергла ключевое условие Дональда Трампа в переговорном процессе, которое заключалось в признании Крыма российской территорией и отказе от членства в НАТО, пишет The New York Times (NYT).

    Переговорщики из США, Европы и Украины все равно встретятся в Лондоне, чтобы продолжить обсуждение условий прекращения огня, а США на встрече будет представлять специальный посланник генерал Кит Келлог, однако участие посланника президента США в России Стива Уиткоффа остается под вопросом, сообщается в статье.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский днем ранее заявил журналистам, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма», при этом Киев готов к переговорам после прекращения огня и с исключением любых условий легализации контроля Москвы над Крымом.

    В Париже Рубио уже предупреждал, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может перейти к «другим приоритетам».

    «Мы не собираемся длить эти усилия неделями и месяцами подряд», – сказал тогда Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма. Решение Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, отметили в Financial Times.

    Напомним, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.

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    20 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    NYT: США хотят закрыть посольства в ряде стран Африки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация планирует радикальные изменения в структуре Госдепа, включая закрытие ряда посольств и ликвидацию управления по Африке, такой указ якобы подготовил президент США Дональд Трамп, пишет New York Times.

    Указ якобы планируется подписать на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Документ предусматривает закрытие дипломатических представительств в ряде африканских стран и масштабную реструктуризацию ведомства.

    Согласно проекту указа, Госдепартамент лишится управления, курирующего политику в странах Африки. На его месте появится офис специального посланника США по делам Африки, который будет подчиняться Совету национальной безопасности при Белом доме. Кроме того, под сокращение попадет бюро, занимающееся изменением климата, миграцией и правами человека.

    Ранее США закрыли службу «Ликвидации манипуляций информацией и иностранного вмешательства» для обеспечения свободы слова, несмотря на угрозы дезинформации из Китая и России, пишет французская газета Le Figaro.

    До этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил о закрытии центра Госдепа США по борьбе с зарубежной дезинформацией, который сам при этом обвинял Россию в «дезинформации и пропаганде».

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    21 апреля 2025, 13:59 • Новости дня
    Промышленники ФРГ напомнили о неизменной зависимости США от Европы

    Глава объединения промышленников Ляйбингер указал на зависимость США от Европы

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент BDI Петер Ляйбингер отметил, что Европа сохраняет важные рычаги в переговорах с США по причине неизменной зависимости Вашингтона от европейских технологий и оборудования.

    Президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер напомнил в интервью о том, что США во многих сферах зависят от Европы, что может стать рычагом давления в переговорах по пошлинам, поэтому Евросоюз должен проявлять больше уверенности в диалоге с Вашингтоном, пишет Berliener Morgenpost.

    По словам Ляйбингера, ЕС обязан вести диалог с «непростым собеседником» и не забывать о собственных инструментах достижения соглашений.

    «Для этого ЕС должен действовать увереннее, у нас есть козыри в переговорах. Америка во многом зависит от Европы и так это и останется», – подчеркнул он.

    Глава немецких промышленников добавил, что новейшие микрочипы используют  европейские технологии при помощи EUV-оборудования. Производителей станков в США почти не осталось, да и сенсорные датчики, необходимые для нефтеперерабатывающих и фармацевтических предприятий, производят несколько немецких компаний.

    При этом Ляйбингер уверен, что ответные пошлины должны быть крайней мерой, Европе не стоит пытаться заменить рынок США. Он уверен, что кажущееся импульсивным поведение Трампа наверняка имеет план и цели.

    В частности, по его мнению, Трамп стремится к реиндустриализации Америки и чувствует, что ЕС несправедливо обращается с США, поэтому призывает к компенсации хотя бы торгового дефицита.

    «Мы можем справиться и с тем, и с другим. Трамп не играет в шахматы, Трамп играет в шашки: ход через один становится явным только после того, как сделан следующий ход. Мы должны к этому приспособиться», – цитирует Ляйбингера «Прайм».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможности введения исключений из ответных пошлин для некоторых стран, при этом минимальная ставка останется на уровне 10%.

    Евросоюз временно приостановил ответные меры на пошлины США на сталь и алюминий после объявления Трампом 90-дневной паузы в тарифной войне.

    И.о. главы МИД Германии Анналена Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.

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    22 апреля 2025, 04:09 • Новости дня
    Большинство американцев высказались против третьего срока Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Большинство граждан США высказались против участия Дональда Трампа в президентских выборах на третий срок, показал свежий социологический опрос.

    Согласно данным агентства Рейтер и компании Ipsos, которые приводит РИА «Новости», три четверти американцев не поддерживают идею баллотирования Дональда Трампа на третий срок. Более половины респондентов заявили, что США теряют авторитет на международной арене.

    В исследовании приняли участие 4306 совершеннолетних граждан, погрешность опроса составила два процентных пункта. Его проводили шесть дней.

    Ранее предприниматель Илон Маск обвинил агентство Рейтер в получении миллионов долларов от правительства США за распространение вводящей в заблуждение информации. Дональд Трамп публично потребовал от агентства возврата этих средств, в том числе выделенных министерством обороны.

    Трамп ранее не исключал возможности участия в выборах на третий президентский срок, несмотря на конституционные ограничения. Указывается, что основной закон США запрещает одному и тому же лицу занимать президентскую должность более двух сроков подряд, однако прямого упоминания о запрете непоследовательных сроков в конституции нет.

    В качестве прецедента упоминается Гровер Кливленд, который был президентом два непоследовательных срока до введения соответствующей поправки в 1951 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, республиканцы в Конгрессе США назвали заявления Дональда Трампа о возможном третьем сроке шуткой, а не серьезным намерением. Сам Трамп заявил, что хотел бы побороться за президентское кресло с Бараком Обамой, который также уже дважды был главой США. Однако ранее в интервью NBC Трамп подчеркнул, что не шутит по поводу возможного участия в выборах на третий срок, несмотря на запрет, установленный конституцией.

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    21 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Минкоммерции КНР: Политика пошлин США вернет мировую торговлю к «закону джунглей»

    КНР уличила США в давлении на страны ради сокращения взаимодействия с Пекином

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство коммерции отреагировало на использование США пошлин с целью принудить другие страны ограничить экономическое и торговое сотрудничество с Китаем, осудив подобную политику.

    Представитель Министерства коммерции Китая выступил с заявлением, в котором обвинил США в злоупотреблении тарифами под предлогом «взаимности» и принуждении других стран к переговорам о так называемых взаимных тарифах ради гегемонистской политики и одностороннего экономического запугивания, передает Xinhua.

    «Ради собственных временных выгод, в обмен на ущемление интересов других, так называемое освобождение (от тарифов – прим. ВЗГЛЯД ) состоит в том, чтобы пытаться содрать шкуру с тигра. В итоге это может привести только к провалу обеих сторон и причинить вред другим», – заявил представитель ведомства.

    Китай уважает усилия всех сторон по разрешению экономических и торговых разногласий с США через равноправные консультации, однако любые сделки, идущие в ущерб Китаю, не будут приняты, и в таком случае последуют решительные ответные меры, подчеркнули в Пекине.

    По словам чиновника, в условиях односторонних действий и протекционизма никто не сможет избежать негативных последствий. Если международная торговля вновь будет строиться на принципе «закона джунглей», где сильный охотится на слабого, все страны пострадают.

    Китай готов укреплять сотрудничество со всеми сторонами, чтобы совместно противостоять одностороннему давлению, защищать свои интересы и отстаивать международную справедливость, резюмировали в Минкоммерции КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, азиатские страны, включая Южную Корею и Индонезию, активизируют закупки сжиженного природного газа из США в надежде на смягчение тарифов президента Дональда Трампа. Ранее США предприняли шаги, чтобы изолировать Китай на мировой арене, после чего Пекин  оценил поставки российского газа через Казахстан как нерентабельные.

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