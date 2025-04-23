Сенатор США призвала уволить главу Пентагона после утечки данных

Сенатор Дакуорт потребовала увольнения Хегсета из-за скандала с утечкой секретных данных

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», сенатор-демократ Тэмми Дакуорт публично потребовала уволить главу Пентагона Пита Хегсета на фоне громкого скандала. Причиной стали сообщения о том, что Хегсет в марте опубликовал сведения о предстоящих ударах по Йемену в групповом чате мессенджера Signal, где находились не только его коллеги, но также жена, брат и адвокат.



По словам Дакуорт, Хегсет «сознательно подвергал пилотов опасности», передав разведданные, полученные по закрытому каналу, через неофициальный чат. Она подчеркнула, что передача данных в таком формате недопустима и требует немедленной отставки министра.

Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что попал в чат с обсуждением ударов по хуситам, где обсуждались типы самолетов и цели атак. Журналисты отметили, что среди участников чата были высокопоставленные чиновники, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и советника по нацбезопасности Майка Уолтца, однако те отрицали обмен секретной информацией. Голдберг предоставил скриншоты, а также обратил внимание на автоматическое удаление сообщений, что нарушает стандарты хранения официальных данных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Палаты представителей по вооруженным силам Дон Бэкон заявил, что Пит Хегсет не обладает достаточным опытом для руководства Пентагоном, Белый дом опроверг сообщения о начале поиска нового министра обороны и отметил поддержку Хегсета, а эксперты отмечают, что «вашингтонское болото» пытается скомпрометировать назначенцев Дональда Трампа, выставляя их некомпетентными.