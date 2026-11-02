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    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

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    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

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    2 ноября 2026, 19:50 • Новости дня

    Хакеры парализовали работу депутатов бундестага от партии «Левые»

    Zeit: Почтовые ящики депутатов бундестага подверглись «спам-бомбардировке»

    Tекст: Денис Тельманов

    Электронные почтовые ящики депутатов бундестага от партии «Левые» подверглись масштабной кибератаке, которая временно вывела их из строя.

    Парламентарии сообщили о получении тысяч электронных писем, которые парализовали работу их почтовых ящиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Zeit. Источники издания назвали произошедшее целенаправленной «спам-бомбардировкой». Письма приходили от разных отправителей, с разными темами и на нескольких языках. Злоумышленники атаковали только представителей партии «Левые».

    К расследованию инцидента привлекли федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники. Пострадавшим депутатам дали инструкции, как отфильтровать вредоносные письма.

    По данным газеты, атака не связана с недавними предупреждениями Apple о возможном взломе iPhone немецких политиков с помощью шпионского программного обеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер сообщил о попытке взлома смартфонов депутатов бундестага и членов правительства.

    На прошлой неделе заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил о возможной причастности украинского хакера к хищению внутренних документов партии.

    В прошлом месяце в Германии сообщили о публикации в открытом доступе сотен тысяч партийных электронных писем и личных документов АдГ в результате масштабной хакерской атаки.

    1 ноября 2026, 21:19 • Новости дня
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Федерация хоккея Германии рассматривает возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям, заявил председатель правления организации Франк Лутц.

    «Я не хочу рисовать мрачную картину и ставить под сомнение целесообразность турнира, но, конечно, мы должны рассматривать вариант с отказом от проведения чемпионата мира. Я верю, что мы найдем решение, я довольно оптимистично настроен в этом вопросе», – заявил Лутц в эфире MagentaTV, передает ТАСС.

    По его словам, возможный отказ от турнира связан с финансовыми трудностями. Он пояснил, что федерации придется столкнуться с возросшими расходами, особенно на безопасность. Лутц добавил, что этот вопрос необходимо обсудить с немецкими политиками и Международной федерацией хоккея (IIHF).

    Он также отметил потенциальные проблемы с получением виз российскими хоккеистами. Лутц подчеркнул, что решение о выдаче виз является политическим, и вопрос о том, насколько далеко готово зайти правительство Германии, станет предметом дискуссии. Он добавил, что федерация не может повлиять на это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о конце дискриминации в мировом хоккее после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских сборных.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением суда о возвращении россиян на соревнования.

    Хоккейный союз Германии выступил против участия сборных России в турнирах IIHF.

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    2 ноября 2026, 15:11 • Новости дня
    МЧС установило причину взлома мобильного приложения

    МЧС: Выявлена использованная хакерами для кибератаки на приложение уязвимость

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты МЧС выявили уязвимость, которую злоумышленники использовали для кибератаки на мобильное приложение ведомства, сообщили в пресс-службе министерства.

    Информация об инциденте направлена в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, сообщает МЧС в Мах. В ведомстве заверили, что принимаются все необходимые меры для недопущения повторных инцидентов и восстановления штатной работы сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям мобильного приложения из-за массированной кибератаки.

    В ведомстве заявили о функционировании системы оповещения населения в штатном режиме.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о росте угрозы кибератак из-за развития искусственного интеллекта.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 00:57 • Новости дня
    Белоруссию подключили к системе спутниковой связи «Рассвет»

    Tекст: Антон Антонов

    Белоруссия получила для тестирования несколько терминалов российской спутниковой системы связи «Рассвет», которые планируется использовать для нужд МЧС, сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач.

    «Совсем недавно несколько устройств было передано для тестирования. Пока мы их рассматриваем в специальных органах, в частности, они могут быть использованы в МЧС», – сообщил Ткач в эфире телеканала СТВ.

    После расширения спутниковой группировки до необходимого уровня услуги связи можно будет предоставлять на коммерческой основе, в том числе на территории Белоруссии. Ткач отметил, что переданное оборудование позволяет оперативно развернуть терминал и быстро установить соединение, передает ТАСС.

    Замминистра подчеркнул прогрессивность российской разработки и ее соответствие мировым стандартам. Он добавил, что в системе «Рассвет» применяются уникальные технологии, отсутствующие у зарубежного аналога Starlink. В качестве примера необходимости такой связи Ткач напомнил об урагане в Гомельской области, когда из-за отключения электричества и разрядки аккумуляторов возникли серьезные проблемы с координацией восстановительных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Москве назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы российской спутниковой системы.

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    2 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий российские центры обработки данных (ЦОД) зарезервировать 10% мощностей для обеспечения работы важнейших отечественных информационных ресурсов.

    В течение следующих 10 дней негосударственные владельцы ЦОДов должны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Этот резерв может свободно использоваться ими и дальше, но должен быть оперативно предоставлен для поддержки функционирования информационных ресурсов на территории России, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Требование не распространяется на дата-центры, которыми владеют государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия.

    Правительству поручено создать подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы объектов в сфере информационных технологий и связи. Она будет решать, когда задействовать резерв, и установит предельную плату за его предоставление.

    Указ также допускает временное использование зарубежных вычислительных мощностей для поддержки российских информационных ресурсов в связи с недружественными действиями иностранных государств. Для этого потребуется решение подкомиссии, согласованное с ФСБ.

    Минцифры поручено учесть свободные площади и мощности дата-центров, на которые распространяется указ, и утвердить для владельцев информационных ресурсов обязательные требования к надежности их работы.

    Указ № 802 от 2 ноября 2026 года вступает в силу со дня официального опубликования. С этой даты отсчитывается десятидневный срок для создания резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минцифры разработало свод правил для участников рынка по обеспечению безопасности дата-центров при угрозе воздушных атак.

    В сентябре президент Владимир Путин сообщил о появлении у российских предпринимателей обязанности обеспечивать защиту своих предприятий от нападений украинских вооруженных сил.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны.

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    2 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус обсудят в Берлине разделение обязанностей по разработке новых дальнобойных ракет и гиперзвукового оружия.

    Лондон и Берлин планируют создать оружие, способное поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Этот проект должен позволить европейским странам наносить удары без опоры на американские ракеты, пишет Politico.

    Британия возглавит разработку низколетящей крылатой ракеты, которая должна быть готова к 2032 году. Германия возьмет на себя создание гиперзвукового планера, поступление которого на вооружение ожидается к 2035 году. На эти цели Лондон выделил 770 млн фунтов стерлингов на четыре года, а Берлин заложил в бюджет более 9 млрд евро будущих расходов.

    Для создания гиперзвукового оружия немецкое министерство обороны планирует привлечь две компании: европейского производителя MBDA и германо-британский стартап Hypersonica. Ожидается, что к 2029 году они представят конкурирующие экспериментальные версии. При этом участие французской компании ArianeGroup в разработке ракетного ускорителя оказалось под вопросом из-за ограничений на использование технологий.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность присоединения к программе создания нового истребителя GCAP вместе с Великобританией, Италией и Японией. Однако внутренние документы немецкого военного ведомства показывают, что Берлин считает более предпочтительным сотрудничество со Швецией и Испанией из-за опасений потери влияния в британском проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности. В среду канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя. Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

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    1 ноября 2026, 20:57 • Новости дня
    Меркель предупредила об угрозе раскола германского общества

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель указала на опасность попыток популистских сил расколоть общество и возбудить в нем ненависть.

    Свое мнение о ситуации в стране политик высказала во время церемонии вручения международной премии имени Феликса Мендельсона в Лейпциге, передает ТАСС.

    «Есть народ, потом есть элиты и те, кто совсем недавно стал гражданином, затем есть те, кто уже несколько дольше является гражданином. И так предпринимаются попытки разделить общество на слои, возбудить ненависть, пытаются внести различия и тем самым вызвать зависть», – заявила Меркель.

    Она подчеркнула, что в Германии вся власть исходит от народа, которым являются абсолютно все граждане. По словам экс-канцлера, при этом не имеет значения, прибыл ли человек из ГДР или является сирийцем, получившим паспорт всего три года назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность в необходимости избрания женщины на пост президента страны.

    В прошлом месяце значительная часть жителей ФРГ назвала ее более эффективным руководителем правительства по сравнению с действующим канцлером Фридрихом Мерцем.

    В прошлом году Меркель раскритиковала партию АдГ за деление граждан страны на элиты и народ.

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    2 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    Провайдер Beget сообщил о «крупном инциденте»

    Облачный провайдер Beget сообщил о масштабном сбое

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский облачный провайдер и регистратор доменов Beget столкнулся с масштабным сбоем, который затронул все уровни архитектуры.

    О «крупном инциденте» компания начала сообщать с утра понедельника. Позже специалисты провайдера признали, что проблема носит комплексный характер, говорится в Telegram-канале Beget.

    Beget также уведомил пользователей о проведении восстановительных работ и расследовании причин произошедшего.

    На фоне сбоя агрегаторы фиксировали жалобы на недоступность сервисов Beget, включая отсутствие ответов от сайтов и серверов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разработчик программного обеспечения для маркировки «Ютрейс» сообщил о нарушениях в работе своего сервиса из-за сбоев в инфраструктуре «Яндекс Облака».

    Ассоциация туроператоров России заявила о возможных задержках выписки ваучеров и билетов для клиентов некоторых турагентств из-за перебоев в работе сервисов «Яндекса».

    В августе масштабные неполадки в российском сегменте интернета объяснили проблемами с электроснабжением на ключевом инфраструктурном объекте.

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    2 ноября 2026, 03:29 • Новости дня
    Хакеры атаковали смартфоны депутатов Бундестага и членов правительства Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Неизвестные злоумышленники попытались взломать смартфоны депутатов Бундестага и членов федерального правительства, сообщил министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер.

    «Речь идет о сообщении от Apple о том, что определенные устройства могли быть скомпрометированы так называемым шпионским ПО», – приводит слова Вильдбергера Bild.

    По данным Федерального ведомства по информационной безопасности Германии (BSI), с 29 октября на несколько iPhone пришло уведомление от Apple об угрозе кибератаки с использованием шпионской программы, разработанной коммерческими поставщиками. В ведомстве рекомендовали пострадавшим политикам исходить из того, что их устройства могут быть скомпрометированы.

    Ожидается, что инцидент станет одной из тем обсуждения на открывающемся в понедельник в Берлине Цифровом саммите правительства Германии. Вредоносное программное обеспечение позволяет злоумышленникам читать зашифрованные сообщения, отслеживать местоположение, а также тайно включать микрофон и камеру устройства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной хакерской атаке.

    В августе владельцы устройств на базе Android из более чем 26 стран столкнулись со шпионским программным обеспечением DragonDoll.

    В июле внешнеполитическое ведомство Германии вызвало российского дипломата для разъяснения позиции Берлина на фоне обвинений в хакерских атаках.

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    2 ноября 2026, 11:45 • Новости дня
    Оборот розничной торговли в Германии рухнул на фоне конфликта в Иране

    В Германии в сентябре зафиксировали резкий спад оборотов в розничной торговле

    Tекст: Мария Иванова

    Оборот розничной торговли в Германии в сентябре неожиданно снизился в реальном выражении на 2% по сравнению с августом.

    Снижение оборота розничной торговли в Германии относительно сентября 2025 года составило 2,3% в реальном выражении, передает ТАСС со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.

    Оборот автозаправок за год упал на 9,3% в реальном выражении. При этом номинальный оборот продаж АЗС вырос на 16,2% из-за резкого роста цен на топливо на фоне войны США против Ирана.

    Темпы снижения оборотов розничной торговли оказались неожиданными, поскольку аналитики прогнозировали спад всего на 0,4%, пишет Reuters. «Это статистический шок на старте недели <…> Для текущего квартала это означает значительное снижение оборотов», – заявил агентству экономист банка Bethmann HAL Александер Крюгер.

    По его словам, сентябрьская динамика в розничной торговле демонстрирует, что последствия войны США против Ирана для германского рынка только начинают отражаться в статистике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе с отказом Европы от российского газа.

    В прошлом месяце цены на нефть снизились на фоне планов стран G7 выпустить на рынок аварийные запасы дизеля.

    В марте немецкие автовладельцы массово устремились на заправочные станции из-за угрозы взрывного роста стоимости горючего.

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    2 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    Затраты на ИИ вызвали сомнения в будущей прибыли Anthropic, OpenAI и Google

    Bloomberg: Траты на ИИ вызвали сомнения в будущей прибыли OpenAI и Google

    Tекст: Мария Иванова

    Рост корпоративных расходов на использование искусственного интеллекта спровоцировал сомнения в будущих доходах компаний Anthropic, OpenAI и Google.

    Существуют опасения относительно того, как технологические гиганты будут оплачивать огромные вычислительные центры при отсутствии значительного роста производительности бизнеса от применения новых технологий, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Колумнист Парми Олсон отметила, что вера в перспективы отрасли подкрепляется скорее интуицией и теориями, нежели реальными данными. При этом даже ожидающие скорой коррекции рынка эксперты верят в долгосрочное влияние искусственного интеллекта на выполнение задач и принятие решений.

    В то же время глобальное потребление токенов, выступающее показателем использования умных алгоритмов, за последние четыре месяца утроилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило о перенасыщении кредитного рынка займами на строительство дата-центров из-за огромного спроса на финансирование искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце портал Axios написал о назревающем бунте элитных исследователей внутри компаний OpenAI и Anthropic.

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    2 ноября 2026, 13:19 • Новости дня
    Полиция оцепила захваченное активистами здание Гамбургского университета

    Bild: Спецназ оцепил забаррикадированный активистами Гамбургский университет

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная полицейская операция началась в Гамбургском университете после захвата здания факультета десятками активистов в масках.

    Около 50 человек забаррикадировали входы в учебный корпус строительными заграждениями и мусорными контейнерами, пишет Bild.

    Участники акции скандируют антиполицейские лозунги и держат палестинские флаги, а на плакатах требуют освобождения угнетенных народов. Район проведения протеста оцепили бойцы спецназа, на место прибыли подразделения по фиксации правонарушений. Отдельные протестующие оказали сопротивление силовикам, отмечает ТАСС.

    Блокирование факультета связано с протестом против перераспределения бюджетных средств в пользу военной промышленности в ущерб сфере образования, сообщила участница акции агентству DPA.

    Изначально массовое мероприятие не было согласовано с властями, однако позже организаторы подали официальное уведомление в правоохранительные органы. Связь акции с прошедшими в выходные городскими беспорядками пока не установлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политолог Станислав Ткаченко назвал эскалацию столкновений в Германии следствием беспорядков во Франции.

    В субботу немецкая полиция применила перцовый газ к участникам молодежных протестов в Берлине и Гамбурге.

    В четверг активисты забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон.

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    2 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Мерц потребовал жестко пресекать насилие после беспорядков в ФРГ

    Канцлер Германии Мерц потребовал жестко пресекать насилие после беспорядков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал жестко пресекать любые проявления насилия после массовых беспорядков в городах страны, пообещав нулевую толерантность к правонарушителям.

    Мерц заявил, что правительство не проявит никакой толерантности к участникам массовых беспорядков, произошедших в минувшие выходные в ряде городов ФРГ, передает ТАСС. «Насилию нет места на наших улицах, и мое правительство не проявит здесь никакой толерантности. Тот, кто нападает на полицейских и спасателей и грабит магазины, совершает покушение на нашу свободу, глумится над обществом и законными интересами молодежи», – подчеркнул он.

    Глава правительства выразил благодарность силовикам за образцовые действия и отметил мирный характер участия абсолютного большинства молодых людей в демонстрациях. По его словам, политическая активность молодого поколения и беспокойство о будущем совпадают с позицией кабинета министров. Власти стремятся обеспечить молодежи стабильность и не допустить перекладывания на нее издержек стареющего общества.

    Вместе с тем канцлер признал наличие проблем в жилищной сфере и указал на необходимость разгрузить бюджеты для увеличения инвестиций федеральных земель в образование. Эти вопросы остаются приоритетными для правительства, а министр образования ФРГ Карин Прин продолжит диалог с молодежью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр внутренних дел Германии Александр Добриндт пригрозил суровым наказанием участникам массовых беспорядков во Франкфурте-на-Майне.

    В воскресенье акции протеста в семи европейских странах сопровождались погромами, поджогами баррикад и столкновениями с полицией.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал беспорядки в Германии с отказом Европы от российского газа.

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    2 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    В ЦРПТ объяснили проблемы с доступом к сайту «Честного знака»

    ЦРПТ: Система «Честный знак» работает штатно вопреки сбою у провайдера Beget

    Tекст: Ольга Иванова

    Система маркировки товаров «Честный знак» работает в штатном режиме, трудности с доступом к информационному сайту вызваны сбоем на стороне хостинг-провайдера Beget, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

    «Система маркировки «Честный знак» функционирует в штатном режиме, личный кабинет участника товарооборота и сама система маркировки работает и функционирует в штатном режиме, ничего не нарушено», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ЦРПТ.

    В центре пояснили, что не открывается только информационный сайт, где публикуются новости компании. Это связано со сбоем на стороне провайдера Beget.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник провайдер Beget столкнулся с масштабным сбоем.

    В прошлом месяце российские автосервисы обязали регистрироваться в системе маркировки «Честный знак» для передачи сведений о моторных маслах.

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    2 ноября 2026, 16:23 • Новости дня
    Провайдер Beget связал масштабный сбой с кибератакой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский хостинг-провайдер Beget подвергся массированной кибератаке, которая нарушила работу части сервисов компании.

    «В ночь на 2 ноября 2026 года наша инфраструктура подверглась массированной кибератаке, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

    В результате инцидента провайдер временно не может выполнять часть обязательств по предоставлению услуг. Специалисты непрерывно работают над восстановлением пострадавшей инфраструктуры.

    В компании отметили, что продолжают оценивать масштаб последствий сбоя, поэтому точные сроки полного возобновления работы всех сервисов пока неизвестны. Провайдер прикладывает максимальные усилия для скорейшего решения проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) связал трудности с доступом к сайту системы «Честный знак» со сбоем на стороне Beget.

    Российский облачный провайдер столкнулся с масштабным сбоем, затронувшим все уровни архитектуры.

    Кроме того, МЧС сообщило о взломе мобильного приложения ведомства и рассылке фейковой информации.

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    2 ноября 2026, 16:18 • Новости дня
    Военно-транспортный самолет ФРГ второй раз за день пролетел у Калининграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M Atlas второй раз за день совершил полет неподалеку от границ Калининградской области.

    Воздушное судно вылетело из Литвы и направилось на юго-запад. Около 15:42 мск самолет находился менее чем в 200 км от российского региона, передает РИА «Новости».

    После этого борт взял курс на юг, пролетая над территорией Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские самолеты-разведчики заметили у границ Калининградской области.

    На прошлой неделе вблизи российского региона пролетел военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Бельгии.

    В конце прошлого месяца словацкий военный борт Alenia C-27J Spartan совершил два полета за сутки неподалеку от границ Калининградской области.

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    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности

    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Альянс Турции с Ливией ведет Средиземноморье к войне за газ

    Турция добилась успеха в продвижении своего видения географии Средиземного моря: соглашение между ней и разными частями Ливии о переделе региона и его газоносного шельфа окончательно утверждено. Однако на этот шельф претендуют слишком многие, чтобы Анкаре это сошло с рук. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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