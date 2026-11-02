Хакеры парализовали работу депутатов бундестага от партии «Левые»

Zeit: Почтовые ящики депутатов бундестага подверглись «спам-бомбардировке»

Tекст: Денис Тельманов

Парламентарии сообщили о получении тысяч электронных писем, которые парализовали работу их почтовых ящиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Zeit. Источники издания назвали произошедшее целенаправленной «спам-бомбардировкой». Письма приходили от разных отправителей, с разными темами и на нескольких языках. Злоумышленники атаковали только представителей партии «Левые».

К расследованию инцидента привлекли федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники. Пострадавшим депутатам дали инструкции, как отфильтровать вредоносные письма.

По данным газеты, атака не связана с недавними предупреждениями Apple о возможном взломе iPhone немецких политиков с помощью шпионского программного обеспечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер сообщил о попытке взлома смартфонов депутатов бундестага и членов правительства.

На прошлой неделе заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил о возможной причастности украинского хакера к хищению внутренних документов партии.

В прошлом месяце в Германии сообщили о публикации в открытом доступе сотен тысяч партийных электронных писем и личных документов АдГ в результате масштабной хакерской атаки.