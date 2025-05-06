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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как нынешним киношникам дотянуться до уровня старого кино о войне

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    6 мая 2025, 12:45 • Новости дня

    WSJ узнала о регулярных злоупотреблениях главы Пентагона безопасностью переговоров

    WSJ: Хегсет нередко обсуждал по небеопасным каналам конфиденциальные данные

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны США Пит Хегсет вел не менее 12 чатов в Signal, обсуждая как служебные, так и военные вопросы, включая личное общение с окружением, рассказали WSJ источники, знакомые с принципами работы главы Пентагона.

    Министр обороны США Пит Хегсет гораздо шире использовал Signal для официальных целей Пентагона, чем сообщалось ранее, и участвовал не менее чем в 12 чатах, сообщили знакомые с его методами работы люди газете Wall Street Journal (WSJ).

    По их данным, Хегсет использовал несколько радиочатов для служебных целей Пентагона, а в одном из сообщений просил помощников сообщить зарубежным странам о секретной военной операции.

    «По словам двух человек, он также использовал неправительственный сервис обмена сообщениями, чтобы обсуждать выступления в СМИ, зарубежные поездки, свое расписание и другую несекретную, но конфиденциальную информацию», – говорится в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Associated Press узнало о том, что Хегсет использовал в офисе небезопасное интернет-подключение, которое обходило протоколы безопасности Пентагона.

    Против Хегсета на посту главы Пентагона после инцидента с распространением секретной информации выступил ряд демократов. Но Белый дом опроверг сообщения о поиске нового министра.

    Президент США Дональд Трамп поддержал министра Пита Хегсета после публикации данных об утечке служебной переписки, отказавшись его увольнять.

    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    5 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Вашингтон сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    Вашингтон сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки».

    Американский лидер заявил журналистам, что мог бы сообщить, кто несет ответственность за диверсию, если бы обратился к определенным людям, передает ТАСС. «Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам это сказать без того, чтобы тратить много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – отметил американский лидер.

    Также Трамп подтвердил, что не поддерживает обвинения в адрес России по поводу подрыва «Северного потока» и «Северного потока – 2». По его словам, Вашингтон не планирует инициировать отдельное внутреннее расследование по данному делу.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что возможность восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не исключается, но Россия ожидает выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов на этих газопроводах.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    Коментарии (0)
    4 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода своей страны из переговоров по украинскому урегулированию, сославшись на отсутствие существенного прогресса в этом процессе.

    Трамп заявил, что может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В интервью каналу NBC News он подчеркнул: «Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать». По словам Трампа, он периодически склоняется к такому решению, однако время от времени происходят положительные изменения, которые удерживают его от выхода из переговоров.

    Первого мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

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    5 мая 2025, 05:25 • Новости дня
    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае

    Трамп заявил о возможности переговоров с Путиным в мае в Эр-Рияде

    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент отметил, что рассматривает возможность встречи с российским лидером во время своего визита в Саудовскую Аравию в мае.

    Дональд Трамп сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, что не исключает проведение переговоров с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает ТАСС. Глава США подчеркнул, что пока не принимал окончательного решения и этот вопрос еще предстоит обсудить.

    Трамп также добавил, что в ближайшее время намерен отправиться с визитом в Саудовскую Аравию. Пресс-служба Госдепартамента США ранее заявляла о необходимости диалога между лидерами России и США для урегулирования кризиса на Украине.

    В марте состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы прекращения огня на Украине и отказа от ударов по энергетической инфраструктуре. Российский лидер выразил согласие с предложением американского президента о взаимном отказе сторон от атак по важным объектам энергетики.

    Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможную встречу, указал в интервью CBS, что президенты сами определяют время и место переговоров. Ранее Трамп признавал, что встреча с Путиным возможна после майского визита на Ближний Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал, что европейские лидеры просили его наладить контакт с Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Украине, Дональд Трамп также допустил возможность выхода США из переговоров по украинскому урегулированию из-за отсутствия прогресса, а ранее он сообщил, что Владимир Путин подвергался неоправданному давлению со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    4 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности отправки войск для захвата Гренландии

    Трамп допустил отправку американских военных для захвата Гренландии

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о вероятности силовых действий для установления контроля над Гренландией, отметив стратегическую важность острова.

    Трамп допустил возможность отправки американских войск для захвата Гренландии, передает РИА «Новости». В интервью каналу NBC News Трампа спросили, готов ли он в определенных обстоятельствах принять решение о вводе военных для установления контроля над островом.

    «Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может», – заявил глава государства. По его словам, США «очень сильно» нуждаются в Гренландии, поскольку остров необходим стране для обеспечения международной безопасности.

    Трамп добавил, что Вашингтон рассматривает разные варианты действий в отношении Гренландии и заинтересован в расширении американского присутствия в регионе. Ранее в 2019 году Трамп уже выражал интерес к приобретению острова, но власти Дании неоднократно отвергали подобные предложения.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не допускает силового объединения с Канадой и исключает такой сценарий.

    Между тем в апреле полковник Сюзанна Мейерс была уволена с поста командира космической базы США Питуффик в Гренландии из-за утраты доверия после критики вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

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    5 мая 2025, 16:43 • Новости дня
    Эксперт рассказал об особенностях новейшего американского истребителя F-47

    19FortyFive: Истребитель Boeing F-47 станет посланием России и Китаю

    Tекст: Ирма Каплан

    Радикальный дизайн нового истребителя F-47 от Boeing несет послание всем странам на Земле, считает автор материала о будущем самолете, бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн.

    Доступные визуализации нового истребителя-невидимки шестого поколения Boeing F-47 говорят о том, что своим радикальным дизайном он несет послание всем странам, особенно России и Китаю, считает бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн, написавший для 19FortyFive обзорную статью.

    Осборн отмечает дизайн истребителя необычной формы, без хвоста и с небольшой уткой, что  повышает устойчивость и маневренность. Утка – это аэродинамическая схема, при которой у самолета горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла.

    «Утка добавляет устойчивости траектории полета, больше "подъемной силы" к верхним частям фюзеляжа, направляя поток воздуха, что, как объясняют ученые, обеспечивает большую маневренность на более низких скоростях. Но сами по себе эти структуры не обязательно ограничивают скорость, а могут даже повысить маневренность», – отмечает автор.

    Рассуждая о конструкции самолетов, он упоминает о том, что у F-35 и F-22 нет переднего оперения, как и у российского Су-57 или китайского J-35, но у истребителя-невидимки пятого поколения J-20 китайских ВВС переднее оперение есть. И хотя оно может увеличить сопротивление, степень, в которой это происходит, во многом зависит от его расположения и размера.

    К тому же на изображениях F-47 оперение кажется меньше, закругленным, что органичнее  вписывается в фюзеляж. Плавная конфигурация уток F-47 может быть разработана так, чтобы обеспечить их стабилизирующее преимущество без ущерба для скрытности, а отсутствие хвостового оперения может значительно повысить скрытность.

    «Эта особенность отражает саму суть того прорыва, который представляет собой F-47, поскольку инженеры, возможно, нашли способ вывести скрытность на новый уровень без ущерба для маневренности и способности вести воздушный бой на максимальной скорости», – отмечает Осборн.

    По мнению автора статьи, благодаря оригинальной конструкции, F-47 легко сможет завоевать превосходство в воздушном бою.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о присуждении компании Boeing контракта на создание истребителя F-47 шестого поколения, который уже почти пять лет проходит тайные испытания.

    Кроме того, авторы обзора российского самолета Ту-160 назвали его мощной и опасной платформой благодаря своим возможностям, несмотря на то что ВВС некоторых стран делают ставку на самолеты-невидимки.

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    4 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту

    Трамп назвал Вэнса и Рубио главными кандидатами на роль преемников

    Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Обсуждая будущее Республиканской партии, Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса и Марко Рубио среди возможных кандидатов на высший государственный пост после 2028 года.

    Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в числе возможных преемников, передает ТАСС. В беседе с телеканалом NBC News Трамп заявил: «Слишком рано об этом говорить, но у меня есть вице-президент. И Джей Ди [Вэнс] проделывает фантастическую работу. Марко [Рубио] великолепен».

    Американский лидер также отметил, что в Республиканской партии есть много достойных людей, которые могли бы занять высший государственный пост в будущем.

    Трамп еще раз подчеркнул, что не собирается баллотироваться на третий срок: по его словам, в 2028 году он передаст руководство «кому-то другому, в идеале – великому республиканцу».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не намерен участвовать в выборах президента США в 2028 году. Ранее он отметил, что знаком с возможностями обхода ограничений на третий срок, однако не собирается их использовать.

    Между тем первые сто дней после возвращения в Белый дом Трамп завершал с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия.

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    5 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Трамп объявил о пошлинах в 100% на зарубежные фильмы

    Трамп распорядился ввести 100-процентные тарифы на иностранную кинопродукцию

    Президент США поручил министерству торговли немедленно начать процесс повышения тарифов на зарубежные фильмы, подчеркнув угрозу национальной безопасности страны.

    Американская администрация вводит 100-процентные таможенные пошлины на иностранную кинематографическую продукцию, передает ТАСС.

    Дональд Трамп заявил, что такое решение связано с усилиями других стран по переманиванию американских кинематографистов и студий, что, по его мнению, привело к упадку Голливуда и других направлений в США.

    По словам президента, «киноиндустрия в Америке умирает очень быстро», а зарубежная продукция используется для распространения информации и пропаганды. Он уполномочил министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процедуру введения тарифа в 100% на все фильмы, произведенные за рубежом.

    Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий, однако для России эти меры не применялись. С 5 апреля вступили в силу универсальные тарифы в 10% и индивидуальные – с 9 апреля. Позднее президент сообщил о 90-дневной паузе для ряда государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что отмена введенных пошлин на товары других стран не рассматривается в целях поддержки внутреннего производства, а также объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и других стран, включая импорт легковых автомобилей и автозапчастей.

    При этом аналитики мирового промышленного и автомобильного сектора отметили, что такие меры Трампа способствуют завершению эпохи процветания, основанной на глобальной торговле после холодной войны.

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    5 мая 2025, 22:48 • Новости дня
    Сийярто назвал выход США из переговоров по Украине плохой новостью

    Сийярто заявил о рисках прекращения участия США в переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США способны повлиять на урегулирование конфликта, и прекращение их участия негативно отразится на мире, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что только у Вашингтона есть реальные возможности договориться с Киевом и Москвой об урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    Он выразил мнение, что наибольшие шансы добиться мира на Украине есть именно у президента США Дональда Трампа. Он добавил, что пока Соединенные Штаты не заявили о полном отказе от участия в мирном процессе. Глава венгерского МИД выразил надежду, что США продолжат попытки дипломатического урегулирования ситуации.

    После выступления в городе Печ Сийярто прокомментировал и референдум в Венгрии по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз. Венгерские власти выступают против поспешного приема Украины в ЕС, считая, что это может нанести ущерб экономике Европы и втянуть ее в прямой конфликт с Россией. Будапешт пообещал учитывать мнение граждан, выраженное на референдуме, при дальнейших переговорах с Брюсселем.

    Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода своей страны из переговоров по украинскому урегулированию.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

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    4 мая 2025, 21:07 • Новости дня
    Белый Дом опубликовал изображение Трампа в образе джедая

    Tекст: Мария Иванова

    В честь дня «Звездных войн» в соцсетях Белого дома появилось изображение Дональда Трампа в костюме джедая с красным световым мечом на фоне флагов США.

    Белый Дом опубликовал изображение Дональда Трампа в образе джедая из «Звездных войн» на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) в честь дня франшизы, передает

    РИА «Новости». По всей видимости, картинка была создана с помощью нейросети. На ней Трамп предстает в одежде джедая на фоне американских флагов и двух белоголовых орланов – традиционного символа США.

    В подписи к публикации Белый Дом поздравил всех с 4 мая и заявил: «Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за то, чтобы вернуть в нашу Галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не повстанцы – вы Империя».

    Пользователи соцсетей заметили, что в руке у Трампа красный световой меч ситхов, а не джедаев, что символизирует «темную сторону» силы.

    «Звездные войны» были созданы Джорджем Лукасом в 1970-х годах, а права на франшизу в 2012 году приобрела корпорация Walt Disney за 4,05 млрд долларов. После этого компания выпустила продолжение саги и дополнительные фильмы, начиная с седьмого эпизода в 2015 году.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он предстает в образе папы Римского. При этом архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан выразил недовольство по поводу появления этого изображения в соцсетях, сочтя его неуместным.

    А накануне на официальном канале Белого дома появился музыкальный клип в стиле Lofi Girl с рисованным Трампом, подписывающим документы.

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    5 мая 2025, 21:37 • Новости дня
    Вашингтон положительно оценил решение РФ объявить трехдневное перемирие на Украине

    Трамп оценил решение России объявить трехдневное перемирие на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение президента России Владимира Путина ввести трехдневное перемирие на Украине, приуроченное к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

    Президент США Дональд Трамп положительно оценил решение российского лидера Владимира Путина объявить перемирие на Украине в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    «Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», – сказал он журналистам в Белом доме.

    Трамп отметил, что трехдневное прекращение огня, объявленное президентом Путиным, может показаться незначительным. Однако, по мнению американского лидера, это важный шаг, учитывая предысторию конфликта. Трамп выразил надежду на дальнейшее развитие событий в направлении урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.

    Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая.

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    3 мая 2025, 19:11 • Новости дня
    Трамп решил провести саммит стран Персидского залива в Эр-Рияде

    Axios сообщил о планах Трампа провести саммит стран Персидского залива в Эр-Рияде

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе майского визита в Саудовскую Аравию президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с руководителями шести государств Персидского залива, сообщает Axios.

    По данным Axios, саммит пройдет на следующий день после прибытия президента США, который запланирован на 13 мая, пишет Коммерсантъ.

    Как отмечает издание, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд собирается пригласить на встречу лидеров всех государств – членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива: Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии. По словам одного из источников, приглашение лидеров других стран пока не обсуждается, однако это решение не окончательное.

    Визит Трампа в Саудовскую Аравию станет для него первым зарубежным путешествием с начала второго президентского срока. Издание напоминает, что в 2017 году, начав первый срок, Трамп также выбрал Саудовскую Аравию в качестве первого пункта своей внешнеполитической деятельности.

    Ранее некоторые СМИ предполагали, что в мае 2025 года в Эр-Рияде может состояться встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

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    4 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    Трамп отказался баллотироваться на третий президентский срок в США

    Трамп заявил об отказе участвовать в выборах президента США в 2028 году

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп подчеркнул, что не планирует участвовать в выборах президента США в 2028 году, отметив важность ограничения полномочий двумя сроками.

    Трамп заявил, что не собирается баллотироваться на третий президентский срок, передает ТАСС. В интервью каналу NBC News он подчеркнул: «Я буду президентом [в общей сложности] восемь лет, два срока. Всегда считал это очень важным».

    По словам Трампа, его сторонники регулярно призывают его участвовать в выборах 2028 года, но он не планирует этого делать. Он добавил, что многие продают кепки с надписью «Трамп 2028», однако его намерение – «отработать четыре великолепных года и передать это кому-то другому, в идеале – великому республиканцу».

    Согласно 22-й поправке к конституции США, принятой в 1951 году, один человек не может занимать пост президента более двух сроков. Ранее Трамп допускал возможность выдвижения на третий срок, а в СМИ появлялась информация о том, что он поручал Минюсту изучить законность участия в выборах 2028 года. Очередные президентские выборы в США состоятся в 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил журналу Time, что знаком с возможностями обхода ограничений на третий срок, но не намерен их использовать. Он также отметил положительный старт своего второго срока, подчеркнув, что переходный период требует времени для результатов. При этом ранее сообщалось, что он завершает первые сто дней с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия, что сопровождается широкой критикой его инициатив.

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    3 мая 2025, 16:01 • Новости дня
    Белый дом запустил музыкальный стрим с мультяшным Трампом в стиле Lofi

    Tекст: Александра Юдина

    На официальном канале Белого дома появился музыкальный прямой эфир в стиле Lofi Girl с рисованным Дональдом Трампом, подписывающим документы.

    Музыкальный стрим запустил Белый дом на своем YouTube-канале, передает «Газета.Ru».

    Трансляция выполнена в стиле популярного Lo-Fi Girl, где обычно показывают нарисованную девушку с учебниками под спокойную музыку. В новой версии вместо девушки изображен мультяшный Дональд Трамп, работающий в Овальном кабинете.

    Название эфира – Lo-fi MAGA, а на экране, помимо президента США, представлен список выполненных предвыборных обещаний.

    Зрители могут наблюдать за зацикленной анимацией, где Трамп подписывает документы под расслабляющую музыку.

    Стрим стартовал в ночь на 3 мая и, как указано в описании, будет доступен до 5 мая. В описании также размещен слоган: «Обещания сделаны, обещания сдержаны».

    Ранее в субботу президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он предстает в образе папы Римского. На картинке Трамп сидит на позолоченном стуле в традиционных одеждах. По мнению наблюдателей, изображение было создано с помощью нейросетевых технологий.

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    4 мая 2025, 20:53 • Новости дня
    Трамп пообещал снизить пошлины на импорт товаров из Китая

    Трамп заявил о намерении снизить ввозные пошлины для Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении снизить пошлины на китайские товары, подчеркнув, что без этого шаг Вашингтон и Пекин не смогут сотрудничать в бизнесе.

    Трамп заявил, что намерен снизить ввозные пошлины на товары из Китая, передает ТАСС. «В какой-то момент я их снижу, потому что в противном случае мы не сможем вести с ними бизнес», – подчеркнул он в интервью каналу NBC News, однако сроки возможного решения не указал.

    По оценке американского лидера, Китай сегодня «крайне сильно» заинтересован в ведении бизнеса с США, так как, по его словам, экономика КНР находится в сложном положении.

    Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на импорт продукции из 185 стран и территорий, но Россия в этот перечень не вошла. Универсальные тарифы на уровне 10% были введены 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. Позже власти США приостановили на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин для ряда стран, объяснив это необходимостью торговых переговоров.

    Одновременно пошлины на китайскую продукцию были увеличены до 125%, а суммарные тарифы достигли 145%. В ответ Китай повысил с 12 апреля свои пошлины на американские товары до 125%.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отмена введенных пошлин на товары других стран не рассматривается ради поддержки внутреннего производства.

    Белый дом 23 апреля исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина. До этого соробщалось, что администрация президента США обсуждала возможное уменьшение таможенных пошлин на китайские товары для улучшения отношений между Вашингтоном и Пекином.

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