МВД рассказало о новых схемах мошенников на сайтах знакомств

По данным МВД, участники мошеннических сообществ массово создают фальшивые анкеты для выманивания денег у пользователей сайтов знакомств, особенно в мессенджерах.
Мошенники на площадках для знакомств активно используют фальшивые анкеты и различные сценарии обмана, сообщает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД. Особую популярность подобные схемы приобрели на сервисах внутри мессенджеров и сайтах бесплатных объявлений.
Так называемые «воркеры» – исполнители преступных сценариев – заводят поддельные профили, ведут переписку и по указанию кураторов пытаются перевести жертв либо на сторонние платёжные реквизиты, либо организуют офлайн-встречи, превращающиеся в ловушки для доверчивых пользователей.
Как отмечает МВД, схемы с фальшивыми анкетами и просьбами о переводах продолжают множиться.
Эксперты советуют прервать общение при первых же попытках собеседника получить личные данные, коды из SMS или переводы денег – все это признаки мошенничества. В ведомстве подчеркивают: уделяйте внимание безопасности и не поддавайтесь на просьбы незнакомцев в интернете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники используют дипфейки и пугающие фразы для получения авторизационных кодов и денег у россиян.
МВД предупреждает об опасности передачи некоторых данных банковских карт.
Сотрудники ведомства также перечислили популярные темы, которыми пользуются мошенники для обмана граждан.