В МВД перечислили популярные у мошенников темы для обмана

Tекст: Катерина Туманова

Злоумышленники часто используют темы финансовых услуг в мошеннических объявлениях. В частности, аферисты обещают быстрые займы, выгодные инвестиции, возврат долгов, помощь в получении кредита, списание долгов или выдачу «срочных займов под 0%», передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Среди других популярных мошеннических тем в МВД назвали объявления о работе и подработке. Жертве предлагали легкие деньги и прием на хорошую работу без опыта, высокую зарплату для студентов и пенсионеров, а после контакта требовали оплатить регистрацию либо обучение.

Также популярны поддельные объявления о проверке счетчиков, сантехнических или электромонтажных работах, в ходе реализации которых исполнитель получает деньги и исчезает вне зависимости от качества выполненных работ.

Мошенники размещали и фальшивые объявления о сдаче жилья по заниженным ценам, о срочной продаже квартир. Нередко речь шла и о продаже товаров – техники, электроники, автомобилей – по ценам ниже рыночных.

Еще одной темой для мошенничества стали объявления о социальных услугах: помощь пенсионерам, оформление льгот и компенсаций, получение субсидий. Для презентации таких предложений зачастую использовались листовки с QR-кодами.

В МВД подчеркнули, что преступники предлагали отсканировать такие коды для вступления в «чат дома» или получения других «услуг».

