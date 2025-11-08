Мошенники от лица ФНС стали пугать россиян негативной налоговой историей

Tекст: Катерина Туманова

В новой схеме телефонного мошенничества злоумышленники связываются с гражданами, представляясь сотрудниками налоговой инспекции, чаще всего посредством мессенджеров. Они сообщают о якобы неучтенном доходе за прошедший год и возможных последствиях для налоговой истории, передает ТАСС со ссылкой на документы МВД России.

Псевдосотрудники ФНС предлагают обратиться в территориальную налоговую инспекцию, но для записи на прием просят назвать код из пришедшего SMS. После передачи кода с жертвой связывается человек, представляющийся сотрудником Центробанка, и сообщает, что личная учетная запись пострадавшего на Госуслугах взломана, а персональные данные стали доступны злоумышленникам.

Затем жертве советуют застраховать свои сбережения, переведя на специальный резервный счет. Финальный этап мошенничества сопровождается появлением «сотрудников силовых структур», которые заявляют о расследовании дела о переводе средств террористам и предлагают взять кредит для того, чтобы перекрыть сумму перевода.

В МВД подчеркивают, что предложение перевести деньги на безопасный или резервный счет – верный признак мошенничества. Министерство рекомендует гражданам не передавать сторонним лицам коды из SMS и сохранять бдительность.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аферисты стали представляться владельцами съемных квартир и требовать оплату аренды по сторонним реквизитам. Юрист Браун рассказала о телефонных мошенниках в роли налоговых инспекторов. В МВД пояснили, как распознать сгенерированную ИИ речь.