NYT рассказала об обсуждении администрацией США свержения Мадуро

NYT: В администрации США активизировали усилия по свержению Мадуро

Tекст: Антон Антонов

По информации New York Times, госсекретарь Марко Рубио, занимающий также пост советника по нацбезопасности, разрабатывает более агрессивную стратегию на основе данных ЦРУ. Он настаивает, что «Мадуро является нелегитимным лидером, который курирует экспорт наркотиков в США». По словам источника, это расценивается как «неминуемая угроза», передает ТАСС.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и главный советник президента США по внутренней политике Стивен Миллер поддерживают эту позицию. Американские военные уже прорабатывают варианты проведения операции на территории Венесуэлы с целью борьбы с подозреваемыми в наркотрафике, однако Белый дом пока не дал официального одобрения на такие действия.

В администрации США рассматривают возможность свержения Мадуро как часть усилий по борьбе с наркоторговлей, ссылаясь на обвинения, выдвинутые против него в 2020 году. По данным New York Times, венесуэльская оппозиция ведет с Вашингтоном переговоры о возможных сценариях отстранения Мадуро от власти.

Глава американского государства Дональд Трамп заверял, что США не планируют свергать правительство в Каракасе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы. США заявили, что развернули у побережья Венесуэлы эсминцы для борьбы с наркокартелями. США уже наносили удары по «наркотеррористам» из Венесуэлы.

