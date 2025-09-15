Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.9 комментариев
Трамп объявил о ракетном ударе США по «наркотеррористам» из Венесуэлы
США нанесли ракетный удар по «наркотеррористам из Венесуэлы», перевозившим наркотики на судне в международных водах, заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп заявил, что удар был произведен по «трем подтвержденным наркотеррористам из Венесуэлы», которые перевозили наркотики через международные воды. Он отметил, что операцию выполнило южное командование Пентагона, а среди американских военных нет пострадавших.
Трамп подчеркнул, что наркотики направлялись в США и назвал их «смертельным оружием, которым отравляют американцев», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы, а президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ мобилизует армию и ополченцев на побережье и у границ. США развернули у побережья Венесуэлы эсминцы, объясняя это борьбой с наркокартелями.
Американские военные ранее обстреляли судно у берегов Венесуэлы, утверждая, что на его борту находились наркотики. США заявили о ликвидации 11 членов якобы подконтрольной Мадуро банды. Министр внутренних дел Венесуэлы заявил, что погибшие не имели отношения к наркотрафику. Трамп также пригрозил сбивать военные самолеты Венесуэлы.