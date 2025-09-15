Трамп объявил о ракетном ударе США по «наркотеррористам» из Венесуэлы

Tекст: Антон Антонов

Трамп заявил, что удар был произведен по «трем подтвержденным наркотеррористам из Венесуэлы», которые перевозили наркотики через международные воды. Он отметил, что операцию выполнило южное командование Пентагона, а среди американских военных нет пострадавших.

Трамп подчеркнул, что наркотики направлялись в США и назвал их «смертельным оружием, которым отравляют американцев», передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы, а президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ мобилизует армию и ополченцев на побережье и у границ. США развернули у побережья Венесуэлы эсминцы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

Американские военные ранее обстреляли судно у берегов Венесуэлы, утверждая, что на его борту находились наркотики. США заявили о ликвидации 11 членов якобы подконтрольной Мадуро банды. Министр внутренних дел Венесуэлы заявил, что погибшие не имели отношения к наркотрафику. Трамп также пригрозил сбивать военные самолеты Венесуэлы.