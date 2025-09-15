Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.9 комментариев
Мадуро призвал Трампа расследовать атаку на лодку в Карибском море
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Дональд Трамп, опубликовав видеозапись атаки на лодку в Карибском море, должен был первым инициировать расследование этого инцидента.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил мнение, что Дональд Трамп должен инициировать расследование атаки на гражданскую лодку после публикации видеозаписи. передает РИА «Новости».
Мадуро полагает, что глава Соединенных Штатов обязан поручить проведение расследования под своим руководством, чтобы выяснить, кто предоставил ему это видео, так как речь идет о военном нападении на гражданских лиц. Венесуэльский лидер отметил, что Трамп распространил ролик в своей социальной сети без предварительной проверки информации, в том числе по вопросу о количестве погибших – Трамп сообщил об 11 жертвах, однако официальные органы США эти данные не подтверждали.
Мадуро подчеркнул, что расследование обстоятельств происшествия продолжается в Венесуэле, и выразил надежду на достижение справедливости по итогам этого процесса. По его словам, ситуация требует тщательной проверки на самом высоком уровне, поскольку видеозапись и официальные данные свидетельствуют о военном характере нападения, совершенного против безоружных гражданских, не угрожавших военной силой ни одной стране.
Ранее министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что погибшие не были связаны ни с преступной группировкой «Поезд Арагуа», ни с наркотрафиком.
Власти Венесуэлы обвинили ВМС США в высадке 18 морских пехотинцев с автоматами на рыболовецкое судно в карибских водах страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что военные США уничтожили 11 членов банды Tren de Aragua после атаки на судно в международных водах. США развернули у побережья Венесуэлы три эсминца с 4 тыс. моряков и морпехов для борьбы с наркокартелем.
Военные США обстреляли судно у берегов Венесуэлы, заявляя, что оно перевозило наркотики, а группировка Tren de Aragua контролируется президентом Николасом Мадуро.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил на съезде ЕСПВ о готовности перейти к вооруженной борьбе в случае нападения США.