Небензя заявил о планах США применить ВМС против Венесуэлы для смены режима

Tекст: Вера Басилая

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у Венесуэлы есть все основания опасаться перехода США от угроз к прямому использованию военно-морских сил, сообщается на сайте постпредства России в ООН.

По словам Небензи, с августа Вашингтон сосредоточил крупные военные силы в южной части Карибского моря, перебросив к берегам Венесуэлы три эсминца, патрульные противолодочные самолеты, броненосцы и атомную подлодку, а общий контингент превысил 4 тыс. человек.

Небензя отметил, что подобные действия сложно считать обычной передислокацией или учениями, учитывая, что представители США не раз открыто заявляли о цели смены политического режима в Венесуэле. Он подчеркнул, что американские обвинения в адрес Каракаса о причастности к наркоторговле не подтверждаются фактами.

Постпред России напомнил о недавнем уничтожении американскими военными четырех малых судов в Карибском море, когда подозреваемых не задерживали и не предъявляли обвинений, а груз был уничтожен без суда и следствия. Небензя назвал это вопиющим нарушением международного права и призвал международное сообщество не поддаваться давлению США.

Небензя подчеркнул, что Россия решительно осуждает удары по венесуэльским кораблям, а любая военная акция может привести к дестабилизации региона.

«Мы с вами сегодня имеем дело с наглой кампанией оказания политического, военного и психологического давления на правительство независимого государства с единственной целью – смены неугодного США режима», – заявил Небензя.

Он подчеркнул, что действия США соответствуют классическим инструментам «цветных революций» и «гибридных войн», а Белый дом сознательно нагнетает атмосферу конфронтации и закрывает окно для переговоров. По мнению дипломата, до прямой вооруженной агрессии против Венесуэлы остается один шаг.

Небензя призвал США немедленно прекратить эскалацию ситуации и не допустить военной акции, которая может привести к дестабилизации всего региона.

Постпред России выразил полную поддержку народу и правительству Венесуэлы, а также призвал страны региона к солидарности и защите собственной политической самостоятельности.

Напомним, совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации вокруг Венесуэлы.

Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

Министерство юстиции США подготовило специальное заключение, позволяющее президенту начать войну с наркокартелями.

Американские военные уже потопили не менее четырех судов, обозначенных как принадлежащие картелям и перевозившие наркотики.