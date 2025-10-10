Совбез ООН запланировал заседание по Венесуэле в пятницу

Tекст: Антон Антонов

Заседание состоится в пятницу. Источник ТАСС сообщил, что встреча запланирована на 15.00 по местному времени (22.00 мск). Инициатором рассмотрения ситуации выступила сама Венесуэла. К просьбе провести заседание присоединились Россия и Китай, поддержавшие предложение Каракаса.

Накануне министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что страна готова к противодействию военной угрозе со стороны Соединенных Штатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями. Американский Минюст подготовил специальное заключение, которое позволяет президенту США начать войну с наркокартелями. Американские военные потопили уже как минимум четыре судна, которых обозначили как принадлежащие картелям и перевозившие наркотики.

