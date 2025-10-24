Набиуллина озвучила прогноз ЦБ по завершению перегрева экономики России

80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Набиуллина: Российская экономика выйдет из перегрева в первой половине 2026 года
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о прогнозе выхода экономики страны из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года.
«Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева. С учетом ее фактической динамики мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%, в следующие годы рост ВВП ускорится», – сообщила она, передает ТАСС.
Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что российская экономика плавно выходит из прошлогоднего перегрева.
Министр финансов Антон Силуанов объяснял, почему сложные меры по охлаждению экономики необходимы для будущего снижения процентных ставок и роста доходов.