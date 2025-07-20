  • Новость часаМинобороны сообщило об освобождении населенного пункта Белая Гора в ДНР
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    Запад выдал сроки военной агрессии против России
    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией
    Названа причина учащения нападений акул на отдыхающих в Турции
    Экс-госсекретарь США назвала «поворотным моментом» выдвинутые Трампом к России требования
    Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ на всех фронтах
    Песков спрогнозировал неизбежную встречу Путина и Трампа
    Пашинян призвал изгнать католикоса всех армян из резиденции
    Посол назвал заказчика порчи отношений между Россией и Молдавией
    Пленный из ВСУ убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Индивидуальные бомбоубежища не спасут

    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к концу и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    20 июля 2025, 13:36 • Новости дня

    Китай увеличил экспорт пива в Россию до рекордного уровня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объем июньских поставок китайского пива в Россию достиг максимального значения, составив почти 5 млн литров, что превосходит показатели предыдущих месяцев.

    Китай в июне поставил в Россию 4,9 млн литров пива – это стало новым историческим максимумом в двусторонней торговле, передает РИА «Новости». В начале лета российские импортеры закупили китайского пива в 1,4 раза больше, чем в мае, при этом расходы выросли в 1,5 раза и достигли 4,5 млн долларов. Оба значения стали рекордными для российского рынка.

    За первые шесть месяцев 2025 года китайские производители реализовали в Россию 20,1 млн литров пива на сумму 18 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 1,5 раза как в объемах поставок, так и по общей стоимости. Российский спрос на китайское пиво продолжает увеличиваться.

    В целом за июнь Китай экспортировал другим странам 89,8 млн литров пива на сумму 64,4 млн долларов, что выше показателей мая, когда объем экспорта составлял 79,3 млн литров на 56,5 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС ввел санкции против китайских компаний из-за экспорта товаров для военно-промышленного комплекса России. Китай отверг угрозы генерального секретаря НАТО о возможных санкциях США за ведение бизнеса с Россией. Россия заявила о планах увеличить долю экспорта угля на рынке Китая.

    19 июля 2025, 19:26 • Новости дня
    Полковник ВСУ уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой

    Марочко сообщил об уничтожении полковника ВСУ Оборина при атаке на «Герани»

    Полковник ВСУ уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой
    @ ZALA AeroGroup

    Tекст: Вера Басилая

    В небе под Одессой был уничтожен украинский полковник Константин Оборин, пытавшийся сбить российские БПЛА «Герань» на учебном Як-52, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил о гибели полковника ВСУ Константина Оборина ночью 19 июля при попытке сбить российские БПЛА «Герань» над Одессой. По словам Марочко, Оборин пилотировал спортивно-тренировочный самолет Як-52, не оснащенный штатным вооружением, а стрельба по дронам велась вторым пилотом из личного оружия. Судьба второго пилота пока неизвестна, передает РИА «Новости»,

    Марочко уточнил, что Оборин ранее служил в Советской армии, воевал в Афганистане, после распада СССР продолжил службу в ВСУ и позже ушел на пенсию. Он был председателем Союза ветеранов Афганистана в Одессе, руководил местным авиаклубом и обладал значительным опытом в авиации и парашютном спорте.

    С началом спецоперации на Украине Оборин присоединился к формированиям киевского режима.

    Ранее Guardian описала «адскую» ночь на Украине после ударов «Геранями» и «Кинжалами».

    Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    До этого Воздушно-космические силы России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    19 июля 2025, 16:37 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели массированного удара России по Днепропетровской области

    Военный эксперт Дандыкин назвал цели массированного удара по Днепропетровской области

    Военный эксперт назвал цели массированного удара России по Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Целью массированного удара России по Украине стали предприятия ВПК в Днепропетровской области и логистические артерии ВСУ, это могло быть в том числе ответом на ультиматум Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. На Украине заявили, что это была самая интенсивная атака, а ночь на субботу оказалась «адской».

    «В ночь на субботу основной удар был нанесен по Днепропетровской области, где находятся предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Для киевского режима это важнейший регион с учетом не только Днепропетровска (украинское название – Днепр), но и других городов. Но именно в Днепропетровске находится бывший советский завод, который сейчас перепрофилирован для выпуска крылатых ракет «Нептун» и другого дальнобойного оружия», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    По словам эксперта, в Павлограде находится важный логистический центр, который снабжает украинскую группировку на территории в ДНР, в частности в Константиновке и Красноармейске: «Судя по всему, во время российского массированного удара досталось и транспортным артериям, раз глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак говорит, что прошедшая ночь на территории Украины была адской из-за российских ударов».

    По мнению собеседника, Россия задействовала несколько сотен беспилотников и крылатые ракеты, в том числе комплексы «Искандер» и «Калибры» морского базирования. Также не исключено участие авиации.

    «По ударом оказалось несколько регионов Украины, но основной мишенью стал именно областной центр Днепропетровской области», – рассуждает спикер.

    Дандыкин напомнил о российском плане на летнюю кампанию, но отчасти групповой удар можно считать ответом на недавний ультиматум президента США Дональда Трампа, который потребовал остановить боевые действия в течение 50 дней: «Главный план – это освобождение нашей земли. Это ДНР, Херсонская и Запорожская области. Там наметились успехи. До самого Запорожья уже не очень далеко, поэтому массированные и групповые удары будут продолжаться, в том числе и по Киеву. Чем больше поражается в глубоких тылах всего того, что снабжает и вооружает ВСУ, тем легче российским бойцам на линии боевого соприкосновения и активнее наше продвижение», – отметил он.

    «С другой стороны, Зеленский тоже старается наносить контрудары. Киев уже получил большинство из 49 танков Abrams, обещанных Австралией. Остальные машины будут отправлены в ближайшие месяцы. Это хоть и устаревшая, но серьезная техника», – подчеркнул Дандыкин.

    Спикер отметил, что сейчас боевые машины врага практически исчезли с поля боя. «Многое мы побили или затрофеили, но враг что-то где-то еще накапливает. На мой взгляд, он может сформировать еще четыре-пять бригад и совершить где-нибудь вылазку. Не прекращаются убийственные атаки на Теткино, Белгородскую область», – добавил эксперт.

    По данным Минобороны, в ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотников.

    Как пишет британская газета The Guardian со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, это была самая интенсивная атака и прошедшая ночь на территории Украины оказалась «адской» из-за российских ударов.

    Судя по комментариям в соцсетях и украинских пабликах, самый массированный удар был нанесен по целям в Павлограде Днепропетровской области, там были повреждены в том числе промышленные предприятия.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    19 июля 2025, 14:05 • Новости дня
    Американист назвал причину появления в США отчета о лжи администрации Обамы о России

    Американист Васильев назвал причину появления в США отчета о лжи администрации Обамы о России

    Американист назвал причину появления в США отчета о лжи администрации Обамы о России
    @ Kenny Holston-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обнародование отчета о фабрикации обвинений в якобы вмешательстве России в выборы в США в 2016 году сделано с расчетом на то, что демократы умерят свой пыл в раскручивании скандала о связях Дональда Трампа с финансистом Джеффри Эпштейном, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Накануне в США был обнародован отчет директора Нацразведки США Тулси Габбард о фейках о «вмешательстве РФ в американские выборы».

    «Обнародование отчета о фабрикации обвинений в якобы вмешательстве России в выборы в США в 2016 году связано с разворачивающимся вокруг Дональда Трампа скандала по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Трамп настаивает, что файлы Эпштейна в отношении него являются выдумкой демократов и вся эта ситуация продолжает ту же линию, которая началась в 2016 году, когда произошел политический скандал Рашагейт», – считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    По мнению эксперта, по задумке директора Национальной разведки США Тулси Габбард, публикация ее отчета и реакция на него «должна погасить скандал вокруг файлов Эпштейна».

    «В отечете Габбард не случайно фигурирует бывший президент США Барак Обама. Это расчет на то, что демократы умерят свой пыл в раскручивании скандала о связях Трампа с Эпштейном. Но в какой степени это удастся сделать, сказать сложно. В рядах Республиканской партии тоже есть силы, которые готовы и дальше раскручивать дело Эпштейна», – пояснил американист.

    Если над Трампом продолжат сгущаться тучи и зайдет речь об его импичменте, то «американская политическая система пойдет вразнос»: «В таком случае война между сторонниками и противниками президента США будет идти на взаимное уничтожение. Трамп уже пообещал устроить общественный суд над Обамой, в отношении которого можно возбудить уголовное дело».

    Васильев считает, что в отношении России, на которую за якобы вмешательство в американские выборы были наложены санкции, после публикации отчета Габбард ничего не изменится.

    «Истинная причина файлов Эпштейна – это показать Трампу, что он проводит неправильную политику, глубинное государство дает понять, что президент занял неправильную позицию в отношении России, «больше идет на поводу у Путина, нежели отстаивает американские интересы». В этом смысле современная Украина – это второе издание Рашагейта. Сейчас в США все запутано и ситуация может иметь очень серьезные последствия, в том числе и международные», – полагает собеседник.

    Накануне глава Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с разоблачением лжи администрации Барака Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила Трампу победу в борьбе за пост президента.

    В расследовании говорится о неопровержимых доказательствах скоординированных действий по манипулированию разведданными и обману американской общественности. По ее слова, в этом деле были замешаны высокопоставленные чиновники эпохи Обамы, включая Джеймса Клэппера, Джона Бреннана, Сьюзан Райс, Джона Керри, Лоретту Линч и Эндрю Маккейба.

    Все эти госслужащие, говорится в отчете, присутствовали на заседании Совета национальной безопасности в Белом доме 9 декабря 2016 года. После этого совещание разведке США было поручено подготовить информацию об инструментах, которые Москва якобы использовала для влияния на американские выборы.

    Глава Нацразведки потребовала привлечь виновных к ответственности, сколь бы могущественны или влиятельны они ни были. «От этого зависит вера и доверие американского народа к нашей демократической республике, а следовательно, и будущее нашей страны», – заявила Габбард.

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    19 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России

    Журналист Фази раскритиковал сравнение Мерца ситуации на Украине с Израилем

    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России
    @ Bernd Elme/IMAGO/ESDES.Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики продолжают делать все более искажающие реальность заявления, что заметно на примере сравнения Фридриха Мерца ситуации на Украине с позицией Израиля, заявил журналист Томас Фази.

    Фази, комментируя сравнение канцлером Германии Фридрихом Мерцем украинского вопроса с Израилем, заявил, что европейские лидеры все чаще делают абсурдные заявления о России, чувствуя собственную безнаказанность, передает РИА «Новости».

    По его словам, заявления политиков являются «феноменом, завораживающим с точки зрения психиатрии». По мнению журналиста, подобные высказывания становятся все более изощренными.

    Ранее председатель партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что нельзя проводить параллели между конфликтом на Украине и ситуацией вокруг Израиля.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес в июне раскритиковал двойные стандарты Европейского союза по отношению к России и Израилю.

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    19 июля 2025, 15:26 • Новости дня
    Guardian сообщила об «адской» ночи на Украине из-за ударов
    Guardian сообщила об «адской» ночи на Украине из-за ударов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минувшая ночь на Украине стала одной из самых напряженных за последнее время из-за массированных российских ударов по регионам страны, пишет газета Guardian.

    Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак описал ситуацию как «адские ночь и утро», сообщает Guardian, передает РИА «Новости». По его словам, атака была самой интенсивной за последнее время.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    Напомним, ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

    В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

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    19 июля 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию

    Политолог Ткаченко объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию

    Эксперт объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию
    @ Sebastien Toubon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявление Эммануэля Макрона по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским – это демонстративная дипломатия и подтверждение позиции Франции о готовности воевать до последнего украинца, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. После разговора с Зеленским Макрон объявил о новом этапе давления на Россию.

    «Заявление Макрона на украинском языке – это демонстративная дипломатия, чтобы подчеркнуть свое желание сотрудничать с Зеленским. Но в целом это сугубо театральные, демонстративные действия. Поскольку нет успехов на линии фронта, необходимо как-то заполнять информационный вакуум новостями об Украине», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник отметил, что такое событие, как телефонный звонок между Зеленским и Макроном, «обычно не раскручивается до подобных политических масштабов»: «Ну, созвонились и обсудили разные вопросы. Назовите принятые решения. Но в данном случае в очередной раз была вербально подтверждена позиция Франции о готовности воевать до последнего украинца».

    «50-дневный срок движется. За это время Зеленский должен показать что-то на линии боевого соприкосновения, а этого у него не получается. Либо ему надо сформировать какую-то коалицию, которая после 3 сентября сможет говорить одним голосом с американцами против России. Поэтому сейчас в Европе идут дипломатические контакты о том, что нужно поддержать «коалицию желающих», либо создать что-то новое», – пояснил эксперт.

    По словам Ткаченко, этот процесс в Европе возглавили президент Франции и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. «Между Макроном и Мерцем уже начинается конкуренция по поводу того, кто будет олицетворять Европу в противостоянии с Россией. Мерцу этого очень хочется, но ему не хватает политического капитала. Немецкая экономика крупнее, но Франция – ядерная держава, у Макрона всегда есть собственная позиция, а у канцлера – проамериканская», – добавил спикер. 

    Накануне состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским. Затем французский лидер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) объявил на украинском языке об ужесточении давления на Россию: «Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. Вместе с другими западными лидерами мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня», – написал он.

    Макрон подчеркнул, что Париж продолжит поддерживать Украину. Также он приветствовал введение 18-го пакета санкций против России, напомнив, что на саммите «коалиции желающих»17 июля при участии 30 стран и США участники подтвердили готовность продолжать помогать Киеву.

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    20 июля 2025, 09:01 • Новости дня
    Пассажиры «Победы» заблокировали посадку на рейс в Минводы в «Шереметьево»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В аэропорту «Шереметьево» группа пассажиров остановила посадку на рейс в Минеральные Воды, выразив недовольство задержкой вылета с предыдущего дня.

    Инцидент произошел в воскресенье утром в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает РИА «Новости». Пассажиры, ожидавшие вылета в Минеральные Воды, заблокировали посадку на рейс DP6911 авиакомпании «Победа». Они потребовали, чтобы представители перевозчика объяснили им причины задержки, поскольку по расписанию рейс должен был вылететь еще в субботу в 17:10 по московскому времени.

    На место происшествия прибыли сотрудники служб безопасности аэропорта. Представители авиакомпании были вызваны к пассажирам для разъяснения сложившейся ситуации. По информации с табло, посадка на рейс DP6911 в Минеральные Воды началась только в воскресенье, 20 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили автоматизировать выплату компенсаций пассажирам за задержки авиарейсов. Аэропорт Пулково прекратил временно прием и отправку рейсов по техническим причинам. Руководство Шереметьево пригрозило судом авторам слухов о нехватке ресурсов в аэропорту.

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    19 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Полиция Киева составила протокол на избитую девушку за поддержку России
    Полиция Киева составила протокол на избитую девушку за поддержку России

    Tекст: Вера Басилая

    В киевском метро пассажиры жестоко избили 25-летнюю девушку за слова в поддержку России, после чего полиция привлекла ее к административной ответственности.

    Пассажиры киевского метро избили 25-летнюю девушку за высказывания в поддержку России, после чего полиция составила на нее административный протокол по статье «мелкое хулиганство», передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел после того, как она выкрикнула в вагоне метро фразу «Слава России». На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как один из пассажиров наносит девушке удары по лицу и ногами, другие угрожали ей и предлагали выбросить из вагона.

    Полиция отметила, что против девушки будут приняты меры в рамках действующего законодательства. Санкции статьи предполагают штраф, общественные или исправительные работы, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

    Сотрудники полиции сообщили, что в дальнейшем с девушкой проведут беседу представители Службы безопасности Украины (СБУ). При этом официальной информации о том, привлечены ли к ответственности пассажир, избивший девушку, или другие, призывавшие к насилию, не поступало.

    Украинский политолог Константин Бондаренко ранее отмечал, что в украинском обществе усиливается социально-политическая напряженность и взаимная неприязнь между различными группами, и страна все ближе к гражданскому конфликту.

    Ранее в Киеве мужчина напал на женщину из-за того, что она слушала русские песни.

    Писатель и историк Андрей Полонский заявил, что борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру и привела к провинциализму.

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    19 июля 2025, 20:22 • Новости дня
    В США дали совет Белому дому из-за синяков у Трампа

    Журналист Уильямс предложил Трампу отказаться от рукопожатий из-за синяков

    В США дали совет Белому дому из-за синяков у Трампа
    @ Lev Radin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Ноэль Уильямс предложил изменить протокол приветствий для президента США Дональда Трампа из-за синяков от рукопожатий.

    Белый дом объяснил появление синяков на руках Дональда Трампа частыми рукопожатиями, передает РИА «Новости».

    На это обратил внимание американский журналист Ноэль Уильямс, который предложил изменить протокол приветствий для президента.

    По его словам, руководителю протокола Белого дома стоит уделять особое внимание этикету и рассмотреть иные способы приветствия. Уильямс рекомендовал использовать рукопожатия только на официальных церемониях и в переговорах с важными фигурами.

    Публицист отметил, что при встречах с такими, как президент Франции Эммануэль Макрон, Трамп должен «пожимать руку доминантно», даже если это может усугубить его состояние, чтобы «поставить на место высокомерного французского коротышку».

    Также он предложил для выражения презрения к политическим оппонентам использовать жесты, например кивок подбородка, а не рукопожатие.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что у президента США Дональда Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность.

    Пресс-секретарь Левитт ранее объяснила появление синяка на руке Трампа частыми рукопожатиями.

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    19 июля 2025, 15:38 • Новости дня
    ВСУ обстреляли центр Донецка из HIMARS
    ВСУ обстреляли центр Донецка из HIMARS
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины обстреляли многоэтажный дома в центре Донецка при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    Также уточняется, что в результате обстрела пострадал мирный житель.

    В субботу в Донецке прогремели несколько взрывов.

    Ранее Украина нанесла удар по рынку в Донецке крылатой ракетой Storm Shadow.

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    19 июля 2025, 18:24 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о самопожертвовании российских военных ради украинцев
    Пленный ВСУ рассказал о самопожертвовании российских военных ради украинцев
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский солдат из Львова заявил, что российские военные рисковали жизнью ради спасения пленных и помогли ему связаться с матерью.

    Пленный военнослужащий ВСУ Петр Климишевский рассказал, что российские военные жертвовали своими жизнями, чтобы спасти пленных украинцев, передает РИА «Новости».

    Климишевский отметил, что российские военные обеспечили его едой и одеждой. Он отдельно поблагодарил за предоставленные шоколадные батончики.

    «Батончики шоколадные русские – просто бомба», – отметил он.

    Пленный также выразил благодарность военнослужащему с позывным «Знайка», который помог ему выйти на связь с матерью.

    Ранее российские военные спасли тяжелораненого украинского солдата в ДНР.

    Оператор дрона ВС России пощадил крестящегося украинского солдата.

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    19 июля 2025, 21:27 • Новости дня
    Источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выступила с инициативой провести новый раунд переговоров с Россией на следующей неделе, однако конкретная дата обсуждения пока не определена, заявил близкий к российской переговорной группе источник.

    Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе, передает ТАСС. Об этом сообщил источник, близкий к российской переговорной группе.

    При этом точные даты возможной встречи пока не определены. Источник подчеркнул: «Дат пока нет, будет согласовано».

    Он также отметил, что Россия давно готова к продолжению диалога, а сигналы из Киева позволяют надеяться на скорое согласование конкретной даты, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

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    20 июля 2025, 05:01 • Новости дня
    Hurriyet: Акулы и скаты стали нападать на отдыхающих в Турции из-за кислорода
    Hurriyet: Акулы и скаты стали нападать на отдыхающих в Турции из-за кислорода
    @ Gerard Lacz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Мраморном море в последнее время наблюдается рост числа акул и скатов вблизи побережья, где им, любителям глубины, нечего делать, однако, по словам специалистов, это происходит оттого, что в море заканчивается кислород.

    На турецких пляжах Коньяалты в Анталье, в курортном районе Датча, у города Мугла и в акватории Мраморного моря стали все чаще замечать агрессивных, нападающих на людей, акул, пишет Hurriyet.

    «Два вида акул – Centrophorus uyato и Echinorhinus brucus, которые в нормальных условиях обитают в водах глубиной более 200 метров или даже в районах Мармарского моря, но на глубине более 1 тыс. метров», – сообщил доктор наук, ихтиолог и консультант по хрящевым рыбам WWF-Турция (Фонд охраны дикой природы) Хакан Кабасакал.

    Он напомнил, что Мраморное море полузамкнутая экосистема, в которую ежедневно направляются отходы жизнедеятельности тысяч людей, живущих на его берегах.

    «Помимо городов, в окрестностях моря наблюдается интенсивная индустриализация, особенно на побережье Измитского залива. Кроме того, воды, содержащие пестициды и удобрения, которые попадают в ручьи с сельскохозяйственных угодий вокруг ручьев, в конечном итоге попадают в Мармарское море», – пояснил он газете Hurriyet.

    По данным Статистического управления Турции на 2021 год, 28% населения Турции (около 24 млн человек) проживает в семи провинциях, расположенных на берегу Мраморного моря.

    От поверхности до самой глубокой (яма Чинарджик около 1390 м) области Мармарского моря значения растворенного кислорода отслеживались в течение многих лет. Теперь в некоторых регионах начинает формироваться аноксия, что означает «нулевой кислород». В феврале 2024 года в восточной части моря аноксия была заметна на уровне 375 метров.

    «Из-за ухудшения условий окружающей среды, особенно из-за оскудения донных вод кислородом, мы обнаружили, что фауна хрящевых рыб в восточной части Мармарскогго моря сократилась до 11 видов», – сказал ученый.

    Из-за снижения кислорода в морской воде акулы и скаты идут на мелководье, где отдыхают люди. Кроме того, другие морские животные, бывшие когда-то кормом для них, уходят в другие моря, и им приходится искать еду на новых территориях.

    Кабасакал допустил, что насыщенность воды кислородом в Мраморном море может достичь нормы в течение 6 лет, если антропогенные и наземные загрязняющие факторы, будут снижены хотя бы на 40%, но гарантии того, что местная экосистема полностью восстановится, нет.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, по статистике, наибольшее число страховых случаев с россиянами связано с массовыми туристическими направлениями, включая Египет, Турцию и Таиланд.В июне в Уссурийском заливе Приморского края

    акулы-мако, считающиеся опасными для человека, появились в июле из-за раннего прогрева воды до 22 градусов.


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    19 июля 2025, 14:22 • Новости дня
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в июне освободили самую большую с начала 2025 года площадь территорий на Украине, пишет The New York Times (NYT).

    По мнению NYT, этому способствовали эффективное использование авиационной поддержки, массированные удары крылатыми ракетами, численное превосходство российских войск и увеличение количества атак с применением беспилотников, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что непрекращающиеся атаки российских военных оказывают значительное давление на украинские войска, которые уже сталкиваются с проблемами в комплектации и численности личного состава.

    Также, по версии NYT, перспективы Украины по продолжению активных боевых действий остаются неопределенными из-за того, что администрация Дональда Трампа, по оценке издания, отправляет противоречивые сигналы относительно дальнейшей военной поддержки Киева.

    Ранее в ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    Российская армия расширила зону контроля вдоль реки Волчьей в Харьковской области.

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    19 июля 2025, 20:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о предложении Киева провести переговоры на следующей неделе
    Зеленский заявил о предложении Киева провести переговоры на следующей неделе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация предложила российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Украинская делегация предложила российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе, передает РИА «Новости».

    Зеленский в своем видеообращении заявил, что эту инициативу якобы озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию на переговорах в Стамбуле.

    «Переговорную динамику нужно увеличивать», – заявил Зеленский.

    Ранее Владимир Зеленский поручил Рустему Умерову ускорить переговоры в Стамбуле. В России восприняли эти заявления положительно, а Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «позитивным сигналом».

    Официальный представитель Мария Захарова подтверждала готовность российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров.

    Эксперты объяснили желание Зеленского активизировать переговоры с Россией.

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