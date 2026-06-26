И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.5 комментариев
Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией
Reuters: Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией
Власти африканского государства Буркина-Фасо приняли решение прекратить дипломатические контакты с Парижем, обвинив французскую сторону во вмешательстве во внутренние дела.
Правительство Буркина-Фасо объявило о прекращении дипломатических связей с Францией, передает Reuters со ссылкой на министра коммуникаций африканской страны Гилберта Уэдраого.
Поводом для такого шага стало несоблюдение французской стороной базовых принципов межгосударственного взаимодействия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Франции Эммануэль Макрон отказался от создания крупных зарубежных военных баз.