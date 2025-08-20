  • Новость часаРоссийский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    20 августа 2025, 16:06 • Новости дня

    Филиппо обвинил Макрона в демонизации России ради отправки войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон намеренно очерняет образ России для оправдания возможного направления французских военных на Украину.

    Заявление Филиппо прозвучало после интервью Эммануэля Макрона телеканалам TF1 и LCI, где президент Франции назвал Россию «дестабилизирующей силой» и «угрозой для европейцев», передает РИА «Новости».

    Филиппо в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что Макрон «сверхдемонизирует» образ России для убеждения общественности в необходимости отправки французских войск на Украину.

    По словам Филиппо, такая политика построена на страхе и лжи и служит интересам самого Макрона и Европейского союза. Политик добавил, что Европе нужна война для создания собственной армии.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Франции и ФРГ разместить войска на Украине.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины

    Хакеры: ВСУ за все время спецоперации потеряли 1,7 млн военнослужащих

    Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    База данных Генштаба украинских вооруженных сил содержала информацию о 1,7 млн украинских потерь за время СВО, ее обнародовали взломавшие базу хакеры.

    В распоряжении хакеров оказались файлы с личными данными, фотографиями украинских военных, а также документы с описанием обстоятельств и мест их гибели или пропажи, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Отмечается, что за годы спецоперации Украина потеряла 1,7 млн военнослужащих. В эти данные включены погибшие и пропавшие без вести. Наибольшие потери, по информации хакеров, пришлись на 2025 год – 621 тыс. человек.

    Согласно этому источнику, в 2022 году потери составили 118,5 тыс., в 2023 году – 405,4 тыс., в 2024 году – 595 тыс. человек. Хакеры подчеркнули, что получили доступ к подробной информации о каждом погибшем и пропавшем без вести, включая обстоятельства и места происшествий.

    В июле хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Речь идет о системе «Дельта», использовавшей данные разведки, беспилотников и спутников, и отображавшей карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    20 августа 2025, 01:25 • Новости дня
    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться

    Guardian описала напряженный момент с Зеленским и Трампом в Белом доме

    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский получил гораздо более радушный прием как со стороны американского президента Дональда Трампа, так и со стороны вице-президента Вэнса, однако был момент, когда его европейская группа поддержки сжала кулаки.

    «Самый волнующий момент во вступительном слове наступил, когда Зеленский начал подробно рассказывать о приоритетах Украины по прекращению войны, обо всех положительных моментах, которые Трамп, казалось, не был заинтересован подробно обсуждать», – пишет Guardian, описывая сложный для евросвиты Зеленского момент.

    По мере того, как шли минуты, лицо президента Франции Эммануэля Макрона становилось все мрачнее. Когда Трамп попытался перебить Зеленского, он продолжал говорить, отмечает газета.

    «Затем внезапно, словно придя в себя, украинский лидер выпрямился на стуле и быстро завершил речь. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, быстро вскочил и, как можно скорее, произнес главные слова, которые хотел услышать Трамп: «Спасибо», – говорится в материале газеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Он заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым форматам переговоров по Украине.

    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    20 августа 2025, 12:09 • Новости дня
    Пойманный командир украинской ДРГ раскрыл подрывников моста в Брянской области
    Пойманный командир украинской ДРГ раскрыл подрывников моста в Брянской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель задержанных в Брянской области украинских диверсантов Александр Жук заявил, что группу, подорвавшую мост в Брянской области в мае 2025 года, возглавлял капитан спецопераций Украины Максим Салашак.

    Минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянского района Брянской области проводила ДРГ из боевиков сил специальных операций Украины, сказал Жук, передает ТАСС.

    Командиром группы был капитан Салашак Максим Валерьевич с позывным «Фокс».

    Напомним, в результате подрыва автомобильного моста в Брянской области погибло семь мирных граждан.

    В среду в Брянской области поймали трех участников ДРГ из кадровых сотрудников сил службы специальных операций ГУР Минобороны Украины. Трех других боевиков ликвидировали. Задержанные признали свою вину.

    В числе задержанных оказался командир ДРГ Александр Жук.

    20 августа 2025, 01:11 • Новости дня
    Россия призвала пресечь дискуссии о вводе иностранных войск на Украину
    Россия призвала пресечь дискуссии о вводе иностранных войск на Украину
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Несмотря на четкую позицию Москвы о неприемлемом пребывании иностранных воинских контингентов на Украине, провокационные дискуссии об этом продолжаются, отметил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «На Западе активно обсуждается гипотеза размещения иностранных войск на территории Украины. Те, кто продвигает эту идею, похоже, пытаются подорвать дипломатические усилия и сделать мирное соглашение невозможным», – написал он в Telegram-канале.

    Он напомнил, что Москва четко дала понять, что иностранные воинские контингенты  на Украине исключены.

    «Пора положить конец подобным провокационным дискуссиям», – подытожил дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что намерение Франции и Германии отправить войска на Украину не станет для России проблемой.

    Британская Times считает, что британо-французский план о высадке контингента на Украине не способен к реализации. При этом Bloomberg узнало о готовности почти 10 стран направить свои войска на Украину.

    20 августа 2025, 02:51 • Новости дня
    Хищения при строительстве фортификаций привели к прорыву ВСУ в Курскую область

    ТАСС: Хищения при фортификациях привели к прорыву ВСУ в Курскую область

    Хищения при строительстве фортификаций привели к прорыву ВСУ в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Хищения и растрата при строительстве оборонительных объектов на границе с Украиной привели к прорыву ВСУ в Курскую область и миллиардным убыткам в бюджете, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Действия обвиняемых Смирнова и Дедова причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства, <…> позволив тем самым оккупировать значительную часть территории Курской области», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

    Главными фигурантами дела о мошенничестве стали бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов. Однако еще не все  соучастники преступления, вменяемого Смирнову и Дедову, установлены.

    «Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности», – добавили правоохранители.

    Также устанавливаются все эпизоды преступной деятельности участников группы, уточнили источники агентства.

    Напомним, Смирнов и Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Также в рамках предварительного следствия был  этапирован в Москву и арестован Игорь Грабин, экс-помощник бывшего главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. Обоим вменили растрату. Кроме того, в столичном СИЗО содержится гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов по обвинению в растрате.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что бывшие руководители и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.

    МВД уточнило, что экс-глава региона Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанного с освоением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Экс-главу Курской области Смирнова  задержали по подозрению в мошенничестве в апреле.

    20 августа 2025, 10:58 • Новости дня
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины, пишет New York Times.

    Российский лидер якобы испытывает глубокое презрение к Зеленскому и почти никогда не называет его по имени, отмечает New York Times.

    Кремль настаивает на нелегитимности Зеленского, а российское телевидение называет его «клоуном».

    Однако бывший президент США Дональд Трамп считает, что встреча Путина и Зеленского необходима для окончания конфликта. Трамп заявил, что начал подготовку к такой встрече во время телефонного разговора с Путиным.

    Издание обратило внимание на то, что в Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении. Аналитики считают, что Путин согласится на встречу только в том случае, если Зеленский будет готов принять ключевые требования России.

    По мнению газеты, Путин согласится на встречу с Зеленским, если Кремль будет удовлетворен уступками, на которые готов пойти руководитель киевского режима. Встреча один на один позволила бы Путину и Зеленскому выглядеть как равные.

    В феврале Путин вызвал недовольство Трампа, предположив, что конфликт может закончиться только в случае замены правительства Зеленского временной администрацией под эгидой ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и Зеленского.

    По данным СМИ, Британия и ЕС начали разрабатывать новые антироссийские санкции на случай срыва трехсторонней встречи президентов России, США и главы киевского режима.

    19 августа 2025, 22:39 • Новости дня
    Bloomberg узнал о звонке Трампа Орбану с вопросом о членстве Украины в ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп позвонил Виктору Орбану в понедельник после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы обсудить, почему премьер-министр Венгрии блокирует вступление Украины в Европейский союз.

    Как сообщили источники агентства Bloomberg, этот звонок стал результатом дискуссий между Трампом и группой европейских лидеров, собравшихся в Белом доме. В какой-то момент они попросили Трампа использовать свое влияние на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы оказать на него давление и заставить отказаться от противоборства вступлению Украины в ЕС.

    «Именно в этом контексте Трамп сделал два отдельных звонка. Один из них был адресован Путину. Второй, о котором стало известно впервые, был адресован Орбану и состоялся после того, как лидеры ЕС провели дополнительную незапланированную встречу в Овальном кабинете. Орбан не подтвердил этот звонок», – передает агентство.

    Во время телефонного разговора с Трампом Венгрия выразила заинтересованность в проведении следующего раунда переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.

    После состоявшихся в понедельник переговоров с Трампом президент США объявил, что он добивается проведения саммита на уровне лидеров России и Украины, за которым последует трехсторонняя встреча, в которой он также примет участие. Сроки и место проведения пока неясны.

    Во вторник Орбан опубликовал в соцсетях сообщение, из которого следует, что он услышал просьбу о вступлении в ЕС, но не планирует менять убеждения.

    «Членство Украины в Европейском союзе не дает никаких гарантий безопасности. Поэтому увязывать членство с гарантиями безопасности не нужно и опасно», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская стратегия по изоляции России не дала результатов и конфликт на Украине требует дипломатического решения. Также Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    20 августа 2025, 09:01 • Новости дня
    Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
    Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
    @ @Scavino47

    Tекст: Вера Басилая

    Карта Украины, продемонстрированная в Белом доме на переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, стала мощной оплеухой для киевского режима и его сторонников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что карта Украины, выставленная в Белом доме во время переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, стала своеобразным сигналом для украинских властей и их сторонников. По ее словам, карта должна «привести в чувство» всех тех, кто в последние годы игнорировал исторический и географический контекст событий. передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что карта, по ее мнению, наглядно показала Зеленскому и его окружению, а также тем, кто зависит от него и кого он защищает, масштаб их утрат «во всех смыслах», и стала мощной оплеухой для киевского режима.

    Она также отметила, что «привести Зеленского в чувство окончательно будет очень сложно кому бы то ни было».

    Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

    Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    20 августа 2025, 04:42 • Новости дня
    Бессент рассказал о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    Бессент рассказал о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    США продают оружие европейским странам, которое те будут перепродавать Украине с наценкой в 10%, рассказал министр финансов Скотт Бессент.

    «Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, и президент Трамп берет 10%-ную надбавку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», – цитирует сказанное Бессентом в интервью Fox News болгарский портал Fakti.

    Американский министр так ответил на вопрос журналиста, будут ли американские налогоплательщики платить за воздушную защиту, которую США предоставляют  европейским странам на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина обязалась приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов в рамках соглашения о гарантиях безопасности, сообщает Financial Times. До этого США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину.

    Аэропорт Люблина на востоке Польши стал основным хабом для поставок западного вооружения на Украину.

    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины

    Дипломат Долгов: Европа настаивает на вводе войск на Украину, чтобы торпедировать мирные переговоры

    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Рассуждения Европы о размещении контингента на Украине – провокационный разогрев информационного поля. Лидеры ЕС, делающие ставку на продолжение конфликта, таким образом стремятся сорвать урегулирование, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По его словам, лучшей гарантией безопасности Украины станет безъядерный и нейтральный статус страны.

    «Позиция России относительно присутствия контингента стран НАТО на Украине известна: для Москвы неприемлемо размещение иностранных сил. Тем не менее европейские политики продолжают педалировать идею о вводе своих войск в рамках мирного соглашения. Делают это они не просто так: их цель – торпедировать любые договоренности между российской и американской сторонами», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По словам собеседника, Брюссель делает ставку на конфликт, а мир ему не нужен, ведь в таком случае лидеры ЕС теряют источник финансового заработка и возможность заполучить дополнительные политические очки. «Поэтому тот же Эммануэль Макрон практически каждый день выступает с заявлениями, направленными на то, чтобы сбить нас с последовательной, уравновешенной и спокойной позиции», – указал дипломат.

    Вместе с тем никто из европейцев на деле не готов отправлять свои войска на Украину. Долгов напомнил, что ранее британские официальные лица рассматривали развертывание до 30 тыс. военнослужащих, позже эта цифра была сокращена. «Этого хватит на то, чтобы «обеспечить безопасность» полевой кухни», – иронично отметил спикер, назвав громогласные заявления Европы о контингентах «провокационным разогревом информационного поля».

    Кроме того, европейцы не станут предпринимать шаги по размещению войск без финального согласия со стороны Вашингтона, добавил собеседник. «Ни Владимир Зеленский, ни группа европейских политиков, которые приехали в Белый дом в понедельник, не обладают субъектностью. На этом фоне важна позиция Дональда Трампа и его администрации», – подчеркнул он, указав на продуктивные переговоры президентов России и США на Аляске, по итогам которых позиции сторон сблизились.

    «Лучшей гарантией безопасности Украины является ее возвращение к основам, которые были определены при обретении независимости. Речь идет о безъядерном и нейтральном статусе – отказе от участия в военных альянсах и от размещения иностранных баз на своей территории; обеспечении прав русского языка. Другими словами, Киеву следует вернуться к истокам и убрать все, что было привнесено за последние несколько десятков лет», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о готовности около десяти стран направить войска на Украину. По информации источников Bloomberg, в рамках разрабатываемого пакета гарантий безопасности на первом этапе западные государства окажут помощь украинским военным в «обучении и подкреплении». Франция и Британия намерены отправить «сотни» своих солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения.

    На следующем этапе США будут делиться разведданными, помогать с поставками оружия и, возможно, с противовоздушной обороной, говорится в материале. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что отправка американских сил на Украину не рассматривается, но Вашингтон может в рамках гарантий безопасности обеспечить защиту страны с воздуха.

    В ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся с коллегами из Штатов, чтобы конкретизировать планы «по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения боевых действий», сказано в заявлении британского правительства.

    Напомним, вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву затрагивался и на саммите на Аляске. Тогда Владимир Путин согласился с необходимостью подобной инициативы, а также заявил, что Москва готова работать над ее реализацией – но не в ущерб базовым вопросам национальной безопасности России.

    В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о неприемлемости размещения войск государств НАТО на Украине. По ее словам, подобный шаг «чреват неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресечь дискуссии о вводе иностранных сил на Украину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону относительно гарантий безопасности и как Москва может повлиять на планы европейцев.

    19 августа 2025, 21:40 • Новости дня
    Львова-Белова сообщила о нововведениях в школах с 1 сентября
    Львова-Белова сообщила о нововведениях в школах с 1 сентября
    @ Владимир Мукагов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале напомнила о нововведениях в школах с 1 сентября.

    «Контрольные работы (в том числе всероссийские проверочные работы) станут занимать не больше 10% учебного времени по каждому предмету. <...> В некоторых школах в пилотном режиме введут оценки за поведение», – сказано в посте.

    Также омбудсмен указала на то, что в школах будет действовать новый порядок оказания медицинской помощи – появится должность медицинской сестры-специалиста.

    Кроме того, родителям позволят находиться в пунктах сдачи ЕГЭ, чтобы контролировать соблюдение условий для экзаменуемых и защищать права выпускников, добавила Львов-Белова.

    Напомним, омбудсмен также отметила, что в пятых–седьмых классах обществознание исключат из расписания, но добавят учебный курс «История нашего края».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения приняло решение синхронизировать учебники по физике, химии, математике и биологии. Министерство также сообщило об исключении обществознания из учебной программы для шестых и седьмых классов.

    К тому же Львова-Белова ранее сообщала, что профилактические беседы и внимание к изменениям в поведении ребенка помогут уберечь подростков от вовлечения в преступную деятельность через интернет.

    20 августа 2025, 11:31 • Новости дня
    Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
    Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры крупнейших европейских стран выразили сомнения в готовности Москвы к заключению мира и поддержали жесткую стратегию по отношению к России, сообщает Politico.

    Европейские лидеры не верят в искреннее стремление президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине, передает Politico.

    Основной план европейцев – поощрять инициативу Дональда Трампа, чтобы тот лично убедился в нежелании Москвы договариваться и усилил давление на Россию.

    «Думаю ли я, что президент Путин хочет мира? Нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон подчеркнул, что Москва настаивает на капитуляции Киева и требует уступок по территории, отвергая ключевые гарантии безопасности для Украины.

    Дипломаты, участвовавшие в экстренных консультациях в Европе, отмечают, что общий настрой лидеров – поддержка идеи переговоров ради проверки позиции России и одновременное лоббирование жестких санкций. Европейские страны рассчитывают, что санкционное давление США и возможное ужесточение ограничений по торговле с Китаем помогут склонить Москву к уступкам.

    Лидеры Евросоюза провели серию экстренных совещаний на фоне подготовки к возможному саммиту России и Украины. Одновременно в Вашингтоне прошли переговоры военных и политических лидеров, где обсуждались гарантии безопасности для Киева. ЕС также смягчил требование о немедленном прекращении огня до начала переговоров, чтобы поддержать американскую инициативу.

    В то же время Дональд Трамп впервые публично допустил, что президент России может не идти на уступки в переговорах. «В ближайшие недели мы узнаем, хочет ли президент Путин заключить сделку», – заявил Трамп.

    Ранее США и ЕС поддержали предоставление Украине гарантий безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что их центральным элементом должно стать создание мощной армии, способной самостоятельно противостоять любым угрозам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается навязать Украине гарантии безопасности с антироссийским уклоном.

    20 августа 2025, 02:21 • Новости дня
    Захарова в годовщину гибели Дугиной заявила о неотвратимости наказания виновных

    Захарова: Преступление против Дарьи Дугиной не имеет срока давности

    Захарова в годовщину гибели Дугиной заявила о неотвратимости наказания виновных
    @ Telegram-канал Марии Захаровой

    Tекст: Ирма Каплан

    В третью годовщину гибели от организованного украинскими спецслужбами теракта российской журналистки, публициста и общественного деятеля Дарьи Дугиной официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об ответственности, которая настигнет террористов и покарает за содеянное.

    «На это подлое убийство так и не отреагировали ни западные псевдодемократии, ни послушные им профильные международные структуры, оставив без внимания и другие кровавые преступления украинских неонацистов в отношении журналистов и военкоров», – отметила Захарова в комментарии для МИД России.

    Она указала на то, что под покровительством кураторов, киевский режим продолжает планомерно искоренять любые проявления инакомыслия, вести охоту на представителей российской медиасферы.

    «Чтим подвиг всех работников СМИ, погибших при исполнении профессионального долга, и сделаем все, чтобы призвать виновных в совершении этих злодеяний к ответу», – отметила она.

    По словам дипломата, трагическая судьба Дугиной стала для миллионов людей символом беззаветного служения Родине, самоотверженности и верности идеалам. Именем Дарьи Дугиной названы улицы российских городов, ее образ увековечен на памятных муралах и мемориальных знаках, в ее творчестве, инициативах и проектах.

    «Преступление против Дарьи Дугиной не имеет срока давности. Виновные в его совершении будут найдены и понесут неотвратимое наказание», – резюмировала Захарова.

    Напомним, в августе 2022 года в Москве убили журналистку Дугину. По данным ФСБ, убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже она покинула Россию на автомобиле. Ее сообщником  стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Оба фигуранта включены в список террористов.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, памятник Дарье Дугиной появится в парке Захарово, где журналистка трагически погибла, сообщил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.

    20 августа 2025, 05:53 • Новости дня
    Осужденный за взятку экс-генерал Шамарин дал показания на генерала Оглоблина
    Осужденный за взятку экс-генерал Шамарин дал показания на генерала Оглоблина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Занимавший ранее должность начальника Главного управления связи Вооруженных сил России и заместителя начальника Генерального штаба бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин, этапированный в колонию за взятки, дал показания на генерал-майора Александра Оглоблина.

    «В рамках уголовного дела обвиняемого Оглоблина был допрошен в качестве свидетеля осужденный Шамарин», – сообщили ТАСС правоохранители.

    Информацию о даче показаний подтвердил и адвокат Шамарина Владимир  Шелупахин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший генерал Шамарин получил семь лет лишения свободы по делу о крупной взятке. Приговор вступил в законную силу.

    В январе сообщалось, что сообщалось, что Александру Оглоблину предъявлено обвинение в получении взятки свыше 10 млн рублей. В марте дело бывшего руководителя управления планирования связи Главного управления связи российских Вооруженных сил генерал-майора Оглоблина передали в суд.

    20 августа 2025, 11:22 • Новости дня
    Sky News: У Европы даже близко нет необходимого числа солдат для сил сдерживания на Украине

    Sky News заявил о нехватке солдат для сдерживания России на Украине

    Sky News: У Европы даже близко нет необходимого числа солдат для сил сдерживания на Украине
    @ Heathcliff O'Malley/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для создания сил сдерживания на Украине потребуется около 300 тыс. военных, а армии Британии и Франции вместе способны обеспечить лишь пятую часть этого числа, пишет Sky News.

    У Европы нет необходимого количества солдат для создания сил сдерживания на Украине, заявил военный эксперт Шон Белл, передает Sky News.

    По словам Белла, размещение военных вдоль границы Украины с Россией протяженностью примерно 1,6 тыс. километров потребует около 100 тыс. солдат одновременно, что с учетом ротации увеличит необходимое число до 300 тысяч.

    При этом он отметил, что армия Британии составляет лишь 10% необходимого контингента, еще 10% могла бы предоставить Франция. Остальные европейские страны с трудом могут выделить военных для такой миссии из-за риска эскалации и собственной близости к Украине.

    Белл добавил: «Вы даже близко не наберете нужное количество людей. Даже если бы могли, размещение всех передовых сил НАТО в одной стране, напротив России, было бы очень опасно – и оставило бы Китай, Северную Корею, Иран или Россию свободными для любых действий». По его мнению, присутствие войск не станет сдерживающим фактором для Владимира Путина.

    Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что европейские страны намерены «сделать ставку» на соглашение о безопасности с отправкой военных, подчеркнув, что США не будут направлять туда свои наземные войска. Лидер лейбористов Кир Стармер отметил, что коалиция готовит размещение сил «гарантий» в случае завершения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы пытаются навязать Киеву «антироссийские» гарантии безопасности. Британия и Франция сталкиваются с трудностями при подготовке отправки своих войск на Украину. Десять стран, по данным Bloomberg, заявили о готовности направить военный контингент на Украину.

