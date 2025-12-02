Tекст: Елизавета Шишкова

На брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии Дмитрий Песков назвал нонсенсом заявления европейских политиков о том, что Россия якобы опасна для Европы, передает ТАСС.

«Они [европейские политики] говорят, что боятся России, что Россия опасна для Европы. Но это нонсенс», – подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами.

Представитель Кремля объяснил, что подобные заявления используются, чтобы увести внимание избирателей от внутренних проблем Европы. По его словам, тема угрозы со стороны России становится инструментом для политиков Евросоюза в предвыборных вопросах.

Ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что решения, принятые в Брюсселе в последние годы, только усугубили угрозу войны и конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления о возможных ударах НАТО по России направлены на подрыв усилий по урегулированию украинского кризиса.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что альянс мог бы рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» как «оборонительных действий» против России.