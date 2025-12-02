Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.8 комментариев
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Решения, принятые в Брюсселе в последние годы только усугубили угрозу войны и конфликта на Украине, и не было принято ни одной меры, которая могла бы ослабить военную напряженность, заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто в Жамбеке в понедельник.
«Поскольку стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боевая готовность должна быть достигнута к 2029 году, что позволит начать войну между Европой и Россией в 2030 году, из этого следует, что на парламентских выборах в Венгрии, которые состоятся в 2026 году, мы можем не допустить того, чтобы мы, наши дети и внуки жили в условиях войны в Европе в середине XXI века», – передает газета Magyar Nemzet слова Сийярто.
Он отметил, что в Брюсселе царит военный психоз, поскольку многие европейские политики с самого начала считали себя частью вооруженного конфликта на Украине. Глава венгерского МИД подчеркнул, что все решения, принятые в Брюсселе за последние четыре года, углубили и обострили конфликт, параллельно усложняя жизнь европейских граждан.
Сийярто указал на то, что Европа «в настоящее время готовится к войне против России», и ставкой в предстоящий период станет ответ на вопрос, удастся ли спасти континент от огня войны.
Напомним, президент России Владимир Путин еще на ПМЭФ в июне 2025 года заявлял, что заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО, являются бредом.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией. Газета Le Figaro сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон готов объявить добровольную военную службу в стране из-за страха перед Россией, и сделал это в четверг, 27 ноября, по сути объявив массовую подготовку французов к войне. Посол Гончар в Бельгии заявил о подготовке ЕС и НАТО к большой войне с Россией.