Tекст: Катерина Туманова

«В мире, в котором мы живем, в мире неопределенности и растущей напряженности, если мы действительно хотим быть в безопасности, мы должны удержать других от вторжения… Франция должна оставаться сильной страной с мощной армией, но также и способностью к коллективному возрождению», – приводит Le Figaro слова Макрона в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге (ЮАР).

В то время как скандинавские страны и государства Балтии, соседствующие с российским гигантом, в последние годы сохраняли или восстанавливали обязательную военную службу, Франция отменила воинскую повинность в 1997 году, при президенте Жаке Шираке, напомнила газета.

По ее данным, объявление о добровольной военной службе во Франции президент Макрон может сделать в четверг, 27 ноября, хотя никаких официальных подтверждений этой даты нет.

Издание отметило, что впервые Макрон представил идею добровольной службы 13 июля перед аудиторией высокопоставленных офицеров.

По данным Le Figaro, он тогда заявил, что Европа «подвергается опасности» со стороны «постоянной угрозы» в лице России, поэтому «нам нужна нация, способная выстоять и быть мобилизованной».

Помимо «усилий, касающихся наших резервистов », необходимо «предоставить молодым людям новую основу для службы в вооруженных силах различными способами», подчеркнул тогда он, пообещав «принять решение в этом направлении осенью».

Напомним, президент России Владимир Путин еще на ПМЭФ в июне 2025 года заявлял, что заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО, являются бредом.

