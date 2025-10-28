  • Новость часаЧисло зараженных гепатитом в онкодиспансере Камчатки выросло до 167
    Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины
    Верховный суд изменил термин для женщин-военнослужащих
    В Башкирии появилась петиция о лишении Егора Крида звания заслуженного артиста
    Лавров рассказал о тишине после испытаний «Буревестника»
    Путин назвал регионы-лидеры по рождаемости в России
    Юшков оценил риски «Лукойла» при продаже зарубежных активов
    Обнародован прогноз Минсельхоза по урожаю картофеля
    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    9 комментариев
    28 октября 2025, 17:00 • В мире

    Антироссийские военные планы Франции выходят за пределы украинских границ

    Антироссийские военные планы Франции выходят за пределы украинских границ
    @ Mehdi Chebil/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Вербинина

    Франция уже сейчас готовит воинский контингент для размещения на Украине – но это лишь часть европейских приготовлений к полномасштабному военному столкновению с Россией. Вполне официально заверяется, что стране необходимо отражать «русскую угрозу в Европе», а для этого создаются системы вооружений, способные наносить удары по нашей стране вплоть до Урала.

    Как заявили в Службе внешней разведки России, генштаб французских вооруженных сил готовится развернуть на Украине воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Костяк формирования составят штурмовики Иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки.

    В настоящий момент «легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание». Все это делается с ведома главы государства Эммануэля Макрона, которому, очевидно, не терпится войти в историю в качестве полководца. Как с иронией отметила представитель МИД РФ Мария Захарова, «лучше бы Макрон этих солдат по два человека отправил охранять музеи. Чтобы как с Лувром не получилось».

    Уже вошедшая в историю сенсационная кража драгоценностей, которые принадлежали королевам и императрицам Франции, до сих пор не раскрыта. Средь бела дня за семь минут четверо неизвестных завладели украшениями на сумму 88 млн евро, и что хуже всего – как оказалось, украденные экспонаты даже не были застрахованы. Известно, что в итоге были задержаны два человека, один из которых имеет также алжирское гражданство, однако в делах такого рода важно не только схватить кого-то, но и вернуть украденное, тем более что речь идет об уникальных исторических драгоценностях.

    Пока, впрочем, судьба украшений остается туманной, в отличие от намерений французских властей относительно России. Взяв курс на жесткое противостояние, они вовсе не намерены от него отказываться. Невозможно рассматривать планы по размещению французского контингента на Украине вне общей милитаристской риторики Европы – и активной подготовки к прямому военному столкновению с Россией.

    «Должна ли Франция готовиться к войне?» – без всяких обиняков спрашивает французский канал RTL, и вопрос этот обращен не к кому-нибудь, а к начальнику штаба сухопутных войск Пьеру Шиллю, под командованием которого находятся 110 тысяч человек. Генерал Шилль относится к тем людям, которые не так часто появляются в публичном поле, но на сей раз ему пришлось прояснить ситуацию. По словам генерала, Франция должна быть готовой «к угрозам, которые растут, становятся все более неминуемыми и радикальными». Сползание к состоянию войны «не является неизбежным», но все может измениться, причем очень быстро.

    «Мы живем в мире, где применение силы вновь стало чем-то, что может показаться нормой для некоторых сверхдержав, – заметил генерал. – Империи вернулись. Когда вы имеете дело с империей, вы становитесь либо ее вассалом, либо врагом. Европа должна взять свою судьбу в собственные руки».

    И самая большая угроза, по его словам – «русская угроза в Европе», хотя для приличия генерал Шилль еще пытается рассуждать о взаимных обязательствах Франции с некоторыми государствами, которым может потребоваться отражать иранскую угрозу, к примеру.

    «В последние недели мы столкнулись с вторжениями беспилотников и пролетами российских истребителей, – говорит генерал. – Может возникнуть недопонимание, и ситуация станет развиваться по худшему сценарию. Я не говорю, что это неизбежно, напротив: я говорю, что мы должны принять меры, чтобы избежать этого. Поэтому мы должны быть готовы прямо сейчас. Уже сейчас французская армия готова встать на защиту нашей страны и нашего континента… Чтобы нас боялись, нужно, чтобы мы были сильными».

    На днях, а именно 23 октября, тот же генерал Шилль выступал перед комитетом по обороне Национального собрания и среди прочего заявил, что его войска готовы к возможному развертыванию на Украине, если их присутствие будет частью гарантий: «Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если это необходимо в интересах Украины». Также он отметил, что «2026 год станет годом коалиций», и привел в пример готовящиеся учения «Орион-26», которые позволят проверить взаимодействие разных подразделений французской армии с союзниками и с различными ведомствами.

    За день до выступления генерала Шилля

    глава генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон и вовсе заявил, выступая перед депутатами Национального собрания, что Франция должна быть готова «к столкновению с Россией» через три или четыре года.

    По словам генерала, «русские производят (военную продукцию) очень быстро, и у них есть опыт трехлетней войны. Они научились перестраиваться, имея четкую цель – противостоять НАТО… Легко представить, что после подписания мира или окончания боевых действий Россия продолжит вооружаться еще долгие годы».

    Впрочем, угрожает существованию Франции не только Россия, но и, как выяснилось, Китай. «Для меня вопрос заключается в том, в какой именно момент» эта страна, «которая утверждается в качестве независимого лидера в международном плане, воспользуется своей военной мощью и решит изменить свой подход к миру, – заявил генерал Мандон. – Видно, что в Китае есть стремление переосмыслить международные правила». Международные – читай, определенные Западом для удобства Запада.

    Тщательно избегая использования слова «война», генерал Мандон призвал быть готовыми к «шоку», то есть столкновению, которое может стать своего рода испытанием, туманно добавив: «Возможно, такое испытание уже существует в гибридной форме, но оно будет более жестким в каком-то смысле».

    По сравнению с заявлениями мсье Мандона слова его предшественника генерала Тьерри Буркхарда, что Россия «открыто обозначила Францию как своего главного противника в Европе» могут показаться уже чем-то вроде детского лепета. И речь идет не об одних словах: бюджет французской армии растет, как на дрожжах, несмотря на все трудности и стенания о росте госдолга, и активно идет разработка новых вооружений.

    Так, французские инженеры уже вовсю разрабатывают баллистическую ракету наземного базирования MBT, которая должна стать «первой в своем роде» в Европе. На проект выделен миллиард евро. Среди характеристик нового оружия называются сверхвысокая дальность и гиперзвуковая скорость (до 25 тысяч км/ч).

    Parisien напрямую называет проект «французским «Орешником».

    Еще один источник отмечает, что, судя по всему, это будет двухступенчатая баллистическая ракета, оснащенная твердотопливным двигателем и отделяемой боеголовкой. После выхода за пределы атмосферы ступень ракеты отделяется, и боеголовка летит на землю на огромной скорости, в данном случае до 16 Махов. Дальность полета MBT – от 1000 до 2000 километров, и пускать ее можно будет с любой наземной платформы – хоть из кузова грузовика.

    Роль такой ракеты – поражать цели далеко от линии фронта, включая штабы, аэродромы и заводы. Достаточно поглядеть на карту, чтобы понять, против кого эта ракета спешно разрабатывается. Франция уже сейчас готовится наносить удары по тылу России, и даже более того – имеет далеко идущие планы, где именно ее новые ракеты будут размещены.

    Как отметил эксперт Этьен Маркюз, «весь смысл такой ракеты в том, что ее можно разместить за рубежом (Франции). Развернув ракетные батареи в Польше, Швеции или Финляндии, можно поражать цели вплоть до Урала, создавая угрозы всему промышленному центру России». Впрочем, даже без размещения на территории других стран НАТО цели ракеты, которые она сможет поразить непосредственно с территории Франции, не скрываются – и в первую очередь это Калининград и Санкт-Петербург. Так что разворачивание французских войск на Украине выглядит только первым этапом подготовки Европу к военному противостоянию с Россией.

    Госсекретарь Союзного государства предложил отказаться от доллара, евро и фунта
    Шойгу назвал долю преодолевающих ПВО беспилотников ВСУ
    Лавров: Ни о каком продлении ДСНВ давно речь не идет
    Сийярто: Если саммит России и США состоится, то он пройдет в Будапеште
    Туристы застряли в пурге на горном перевале Камчатки
    Россия и Мьянма договорились о взаимной отмене виз
    Умер звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

    Как Китай наращивает вес юаня

    Пекин стал еще активней продвигать юань на мировой арене. Теперь он предлагает своим должникам переводить долларовые займы в юаневые. Кения уже согласилась на это и сэкономит несколько сотен миллионов долларов. Популярней стали китайские облигации. Каждое новое соглашение увеличивает массу и вес юаня в международном обороте. Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев от затопления спасает российская стрессоустойчивость

    Украинская армия нанесла удар по Белгородскому водохранилищу, пытаясь остановить наступление ВС РФ на Волчанск. Но, как полагают эксперты, добиться этим она может лишь незначительного замедления в снабжении войск, что не повлияет на общую ситуацию на фронте. В чем тогда состоял мотив ВСУ при нанесении таких ударов и стоит ли России применить аналогичные методы против Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинцам навязывали русофобию

    Опровергнут еще один пропагандистский миф киевского режима – о том, что именно послужило толчком массовой русофобии на Украине. Что именно на самом деле резко ухудшило отношение украинцев к русским и России – и почему новые данные социологов доказывают, что все изменится после окончания СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

