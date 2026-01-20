В Тбилиси заявили, что Зеленский перестал быть для Европы героем

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Налицо изменение риторики по отношению к России ведущими лидерами Европы, которые говорят о необходимости потепления. Уже давно мы не слышим заявлений о неминуемом поражении России и победе Украины», – сказал зампред парламента Грузии в интервью телекомпании «Имеди».

«Сейчас ЕС решил, что для него будет лучше наладить диалог с Россией, – сказал он. – Надежды ЕС на поражение России не оправдались».

«Теперь для лидеров ЕС Зеленский больше не герой. Овации и дифирамбы Зеленскому и красные дорожки остались в прошлом», – сказал Созар Субари.

Зампред парламента Грузии предположил, что, в первую очередь ЕС интересуют дешевые российские энергоресурсы, без которых «рушатся европейская экономика, традиционная индустрия».