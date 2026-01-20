Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Астрахани

Росавиация ввела ограничения на прием и вылет рейсов в аэропорту Астрахани

Tекст: Мария Иванова

В аэропорту Астрахани (Нариманово) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает Telegram-канал.

Решение принято для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации. Какие именно рейсы затронуты и сроки действия ограничений пока не сообщаются.

Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний.

Ранее во вторник в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

В тот же день Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропорту Курумоч в Самаре.

Росавиация также устанавливала временные ограничения на полеты в аэропортах Пензы и Ярославля.