Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.4 комментария
В Сербии предупредили Россию о переходе Европой опасной черты
«Печат»: ЕС может переступить красную линию в противостоянии с Россией
ЕС может переступить опасную черту в противостоянии с Россией, после чего возвращение к прежним отношениям станет невозможным, пишет сербская газета «Печат».
Евросоюз рискует переступить опасную черту в противостоянии с Россией, после чего возвращение к нормальным отношениям станет невозможным, передает РИА «Новости». Сербские журналисты отмечают, что европейские страны сейчас переживают серьезный экономический и политический кризис.
«Логика тут следующая: когда «российская угроза» стучит в двери, нельзя ставить неудобные вопросы об инфляции, снижении уровня жизни, подрыве базовых принципов демократии и свободы СМИ. <…> Проблема всех этих политических игр и запугивания народа войной в том, что можно перегнуть палку», – говорится в публикации.
Авторы статьи подчеркивают, что заявления об угрозе со стороны Москвы служат лишь для внутренней стабилизации в ЕС. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Москва не готовится к боевым действиям с Европой. По словам главы государства, западные политики регулярно используют миф о российской угрозе для отвлечения внимания граждан от внутренних проблем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал провокацией заявления западных стран о возможной войне с Москвой.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил риторику о российской угрозе попыткой отвлечения внимания европейских избирателей от внутренних проблем.