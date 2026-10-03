«Печат»: ЕС может переступить красную линию в противостоянии с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз рискует переступить опасную черту в противостоянии с Россией, после чего возвращение к нормальным отношениям станет невозможным, передает РИА «Новости». Сербские журналисты отмечают, что европейские страны сейчас переживают серьезный экономический и политический кризис.

«Логика тут следующая: когда «российская угроза» стучит в двери, нельзя ставить неудобные вопросы об инфляции, снижении уровня жизни, подрыве базовых принципов демократии и свободы СМИ. <…> Проблема всех этих политических игр и запугивания народа войной в том, что можно перегнуть палку», – говорится в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что заявления об угрозе со стороны Москвы служат лишь для внутренней стабилизации в ЕС. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Москва не готовится к боевым действиям с Европой. По словам главы государства, западные политики регулярно используют миф о российской угрозе для отвлечения внимания граждан от внутренних проблем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал провокацией заявления западных стран о возможной войне с Москвой.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил риторику о российской угрозе попыткой отвлечения внимания европейских избирателей от внутренних проблем.