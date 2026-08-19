СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.7 комментариев
Число пострадавших работников ЗАЭС при атаке ВСУ увеличилось до 20 человек
Количество сотрудников Запорожской атомной электростанции, пострадавших в результате атаки ВСУ на остановку общественного транспорта 18 августа, выросло до 20 человек, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«По уточненным данным, в результате вчерашней атаки пострадали 20 сотрудников Запорожской АЭС. Один сотрудник погиб», – заявила она, передает ТАСС.
Трое из 20 раненных сотрудников сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей, им проведены все необходимые медицинские процедуры.
Остальным пострадавшим оказана необходимая помощь, в настоящее время они проходят лечение амбулаторно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о гибели одного человека при ударе украинского беспилотника по остановке в Энергодаре.
Мэр города Максим Пухов подтвердил ранение 16 человек.
В начале августа четыре специалиста атомной электростанции пострадали из-за дистанционного минирования дорог украинскими дронами.