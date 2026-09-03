Всероссийский форум рабочей молодежи открылся в Пермском крае

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие собрало 400 молодых специалистов из 70 регионов России и Абхазии, среди которых инженеры, технологи и представители кадровых служб, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам: «Ваш форум по праву считается одной из ключевых площадок для плодотворного, конструктивного общения молодых специалистов из разных регионов страны, занятых в стратегических, высокотехнологичных отраслях национальной экономики». Глава государства подчеркнул приоритетное внимание к подготовке конкурентоспособных рабочих и выразил уверенность в востребованности инициатив участников.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил важность создания условий для закрепления интереса к профессии. По его словам, промышленность дает возможность молодым людям пробовать себя в разных направлениях, а форум помогает обрести наставников и познакомиться с работодателями.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратил внимание на то, что повестка форума сформирована из реальных запросов людей. Он добавил, что участники смогут предложить изменения в организации труда и познакомиться с ведущими предприятиями региона.

В рамках форума пройдут экскурсии на промышленные площадки, включая Камскую ГЭС и АО «ОДК-Пермские моторы», где молодые специалисты примут участие в сборке клапана авиадвигателя. Также состоится II Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Человек труда» и конкурс грантов с финансированием до 1,5 млн рублей на реализацию инициатив.

В прошлом году Пермь провела 13-й Всероссийский форум рабочей молодежи.

Участники выездного заседания комитета Госдумы предложили создать национальный рейтинг компаний по реализации молодежной политики.

Месяцем ранее аналитики зафиксировали двукратный рост интереса россиян к наставничеству.