В России решили создать национальный рейтинг компаний по молодежной политике

Tекст: Ольга Иванова

На выездном заседании комитета Госдумы по молодежной политике в правительстве Пермского края обсуждалась необходимость вовлечения молодежи от 25 до 35 лет в корпоративные и социальные проекты, а также внедрение новых стандартов корпоративной культуры для активного учета мнения молодых специалистов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как заявил председатель комитета Артем Метелев, «не секрет, что есть те, кто не знает о возможностях и инструментах, которые создаются для молодежи при поддержке нашего Президента на федеральном уровне, и которые реализуются в регионах. Особенно в возрасте от 25 лет». По его словам, именно для этой категории важно создать эффективные механизмы вовлечения. В числе предложений значится создание единой сетки молодежных советов в компаниях, учреждение специальной премии для поддержки лучших советов и руководителей, разработка Стандарта корпоративной молодежной политики и выпуск дайджеста возможностей для молодых специалистов на портале «Работа в России».

Участники заседания рекомендовали сформировать реестр корпоративных практик и создать федеральный центр компетенций по работе с молодежью на базе Пермского края. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что развитие молодежной политики напрямую связано с развитием регионов. Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова отметила ключевую роль корпоративной культуры, молодежных советов и социальных проектов для удержания молодых сотрудников на предприятиях.