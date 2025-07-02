Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.0 комментариев
В Перми открыли Всероссийский форум рабочей молодежи
В Перми открылся XIII Всероссийский форум рабочей молодежи
В Перми стартовал XIII Всероссийский форум рабочей молодежи, где 400 специалистов со всей страны разрабатывают «код человека труда XXI века».
Мероприятие стартовало в Перми 2 июля, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Форум собрал 400 представителей молодежи – инженеров, специалистов, лидеров молодежных советов и профсообществ из более чем 60 регионов страны. Всего на участие было подано свыше 2,5 тыс. заявок.
Президент России Владимир Путин направил участникам с приветствие, в котором отметил приоритет государства по модернизации системы подготовки инженерных и рабочих кадров. Глава Росмолодежи Григорий Гуров подчеркнул, что форум станет важным этапом в разработке стратегии «Человека труда» и будет способствовать системной поддержке молодых специалистов.
Ключевая тема форума – формирование кода человека труда XXI века – актуализирована к 80-летию Победы и пятилетию присвоения Перми звания «Город трудовой доблести». В рамках мероприятия организованы панельные дискуссии, квесты, экскурсии на ведущие предприятия и интерактивная выставка о трудовых династиях. Также впервые проводится конкурс профессионального мастерства «Человек труда» и конкурс Росмолодежь.Гранты.
Главной целью форума станет выработка новых стандартов и ценностей для работающей молодежи, которые будут применяться в региональных программах, образовательных проектах и работе молодежных советов предприятий.