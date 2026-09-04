В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.0 комментариев
Песков предрек украинцам головную боль из-за западного оружия
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что наращивание поставок западного вооружения Киеву обернется серьезными проблемами для жителей страны.
Очередные шаги западных стран по вооружению украинской армии приведут к негативным последствиям для самого населения государства, передает РИА «Новости».
«Подобные проявления милитаризации Украины обернутся очередной головной болью для самих украинцев», – подчеркнул пресс-секретарь во время общения с журналистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Берлине назвало законными целями возможные места дислокации дальнобойных систем в Германии.
Власти России проверяют информацию о намерениях европейских стран наладить выпуск вооружений для украинской армии.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев счел беспрецедентную милитаризацию Киева попыткой Запада обуздать Москву.