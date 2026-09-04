Песков предрек украинцам головную боль из-за западного оружия

В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Окружение противника в Харьковской области стало результатом успешного продвижения российских сил, передает РИА «Новости». Подразделения группировки «Север» освободили села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево.

«ВСУ попали в «Волчанский котел», потеряв села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево. В окружении порядка 2 тыс. штыков ВСУ, среди которых мотострелки из 159-й и 22-й бригад, а также пограничники. Ситуация у них крайне сложная, ожидается, что могут попробовать прорваться», – рассказал источник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области.

Украинское командование экстренно перебросило в этот район операторов беспилотников для деблокады котла.

Несколькими днями ранее противник безуспешно попытался вывести из окружения свой офицерский состав.