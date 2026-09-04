Пожар произошел в районе киевского аэропорта Жуляны с военными объектами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пожар возник на территории нежилой застройки в Соломенском районе украинской столицы, передает РИА «Новости». В этом районе располагаются аэропорт Жуляны и объекты военного назначения.

Мэр города Виталий Кличко подтвердил факт возгорания, однако точное место инцидента не указал. Позже депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) уточнил, что происшествие случилось именно в аэропорту Жуляны.

Рядом с воздушной гаванью находятся предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Там производят беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны. Кроме того, этот район известен как место размещения зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля в одном из районов украинской столицы произошло сильное возгорание складских помещений.

В начале июня мэр города Виталий Кличко заявил о повреждениях различных инфраструктурных объектов в Соломенском районе.