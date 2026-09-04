ВС России за неделю нанесли массированный и 17 групповых ударов по объектам ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием и хранение грузов военного назначения, а также предназначенных для ВСУ горюче-смазочных материалов, говорится в канале Max Минобороны.

За неделю были поражены восемь действовавших в интересах ВСУ сухогрузов и контейнеровоз.

Также были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, логистические центры, цеха производства и места хранения БПЛА и комплектующих к ним.

Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

Напомним, утром в пятницу ВС России поразили два сухогруза с оружием для Украины.

Накануне ВС России уничтожили сухогруз и контейнеровоз с оружием для ВСУ в Черном море.

Кроме того, Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.