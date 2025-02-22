Сальдо: ВСУ потеряли пункт дислокации в Херсоне

Tекст: Валерия Городецкая

Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ потеряли пункт временной дислокации на правобережье Херсона. По его словам, вражеский ПВД был обнаружен в заброшенном доме благодаря наблюдению операторов. В результате нескольких точных попаданий ударных беспилотников пункт был уничтожен вместе с находившимися там киевскими боевиками.

Сальдо также уточнил, что российские подразделения БПЛА наносят такие удары по объектам противника на каховском направлении практически ежедневно.

Ранее ВС России уничтожили пункт управления FPV-дронами в Херсоне. Сообщалось, что ВСУ усилили атаки на Херсонскую область на фоне переговоров США и России.