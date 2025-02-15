Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
ВС России уничтожили пункт управления FPV-дронами в Херсоне
ВС России в Херсонской области уничтожили пункт управления FPV-дронами противника
Российская армия в Херсонской области уничтожила пункт управления FPV-дронами на правом берегу, используя беспилотники «Молния» с 10 кг пластида.
Российские военные уничтожили пункт управления FPV-дронами в Херсонской области, сообщает ТАСС. Операция проводилась расчетом беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр». Объект находился в населенном пункте Никольское.
Воздушная разведка обнаружила антенну управления на здании, после чего координаты были переданы расчету БПЛА. Для уничтожения цели использовались беспилотники «Молния», оснащенные десятью килограммами пластида.
Представители ВС России сообщили, что в результате атаки пункт управления и антенны были полностью уничтожены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы FPV-дронов из отряда «Т» Добровольческого корпуса в Курске смогли достичь 95-процентной эффективности попаданий по целям, значительно превысив средний показатель в 40%.
Спецназ «Ахмат» внедрил в Курской области инновационные FPV-дроны с функцией автозахвата цели, что позволяет им поражать как статичные, так и динамические объекты
Ранее под Часовым Яром в ДНР группа украинских военнослужащих была уничтожена ударами FPV-дронов, которые были выпущены 6-й мотострелковой дивизией 3-го армейского корпуса Южной группировки войск.