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    Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки
    WSJ назвала причину, по которой украинский F-16 был сбит ракетой Patriot
    Захарова указала на странное поведение Зеленского в Мюнхене
    Силовики сорвали выступление Хакамады на вечеринке в отеле Москвы
    Перенос встречи Зеленского и Вэнса объяснили на Украине недовольством США
    Глава МИД Китая ответил в Мюнхене на призыв перестать закупать газ у России
    Зеленский оценил шансы Украины на выживание без помощи США
    Под Великой Новоселкой уничтожили группу наемников с символикой ООН
    Ростех показал один из ключевых элементов управления SJ-100
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    23 комментария
    15 февраля 2025, 12:18 • Новости дня

    ВС России уничтожили пункт управления FPV-дронами в Херсоне

    ВС России в Херсонской области уничтожили пункт управления FPV-дронами противника

    Tекст: Мария Иванова

    Российская армия в Херсонской области уничтожила пункт управления FPV-дронами на правом берегу, используя беспилотники «Молния» с 10 кг пластида.

    Российские военные уничтожили пункт управления FPV-дронами в Херсонской области, сообщает ТАСС. Операция проводилась расчетом беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр». Объект находился в населенном пункте Никольское.

    Воздушная разведка обнаружила антенну управления на здании, после чего координаты были переданы расчету БПЛА. Для уничтожения цели использовались беспилотники «Молния», оснащенные десятью килограммами пластида.

    Представители ВС России сообщили, что в результате атаки пункт управления и антенны были полностью уничтожены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы FPV-дронов из отряда «Т» Добровольческого корпуса в Курске смогли достичь 95-процентной эффективности попаданий по целям, значительно превысив средний показатель в 40%.

    Спецназ «Ахмат» внедрил в Курской области инновационные FPV-дроны с функцией автозахвата цели, что позволяет им поражать как статичные, так и динамические объекты

    Ранее под Часовым Яром в ДНР группа украинских военнослужащих была уничтожена ударами FPV-дронов, которые были выпущены 6-й мотострелковой дивизией 3-го армейского корпуса Южной группировки войск.

    14 февраля 2025, 21:12 • Новости дня
    США предложили Зеленскому отдать половину ресурсов Украины
    США предложили Зеленскому отдать половину ресурсов Украины
    @ Alex Babenko/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому подписать документ, предоставляющий Вашингтону половину будущих минеральных ресурсов Украины, пишет Washington Post (WP).

    По информации WP, США предложили Зеленскому подписать документ во время встречи в Мюнхене, но он отказался, передает РИА «Новости». В соответствии с документом, Америка получила бы права на 50% будущих минеральных ресурсов Украины.

    Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова вести совместную с США разработку месторождений полезных ископаемых, но хочет получить гарантии безопасности. Он также сообщал, что уже с сентября прошлого года был готов обмениваться данными о полезных ископаемых на Украине с США в обмен на помощь.

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    14 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    Hurriyet: Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки до начала

    Hurriyet: Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки отказом от принятия страны в НАТО

    Hurriyet: Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки до начала
    @ Wiktor Dabkowski/DPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Конфликта на Украине можно было избежать, если бы Запад за сутки до его начала объявил о намерении не принимать страну в НАТО, однако США тогда предпочли войну, пишет турецкая проправительственная газета Hurriyet

    Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки до его начала, если бы объявил о решении не принимать страну в НАТО, передает РИА «Новости».

    Газета пишет, что Соединенные Штаты тогда хотели войны, но теперь стремятся к миру. По мнению издания, это связано с позицией американского президента, который считает затраты на Украину ошибочными. Газета также отмечает, что развитие событий на Украине стало шоком для Европы, в то время как для Анкары это не было неожиданностью.

    В контексте турецкой политики, Анкара, возможно, была подготовлена к подобному развитию ситуации, учитывая ее региональные интересы и отношения с различными мировыми игроками. Издание пишет, что конфликт на Украине можно было избежать, если бы Запад проявил гибкость в своем подходе к геополитическим вопросам. Однако, по мнению издания, из-за стратегических интересов Соединенных Штатов этого не произошло.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет отметил, что конфликт на Украине достиг критического момента, так как он приближается к своей третьей годовщине.

    Замглавы комитета Верховной рады Егор Чернев признал, что Украина втянулась в противостояние с Россией ради обещанного членства в НАТО, что привело к страданиям и гибели граждан.

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    14 февраля 2025, 22:05 • Видео
    Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

    Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

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    15 февраля 2025, 02:25 • Новости дня
    Захарова указала на странное поведение Зеленского в Мюнхене

    Захарова обратила внимание на странное поведение Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

    Захарова указала на странное поведение Зеленского в Мюнхене
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение украинского лидера Владимира Зеленского в ходе его разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

    «Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом?» – заявила Захарова в Telegram.

    На опубликованном видео Зеленский невнимательно слушает вопрос прессы, постоянно отводит глаза, мотает головой, часто и непонятно меняет выражение лица, передает ТАСС.

    «Регнум» отмечает, что на его странное поведение обратили внимание журналисты и пользователи Сети. «Многие комментаторы предположили, что он находился под действием наркотиков», – заявило агентство.

    Напомним, противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков. Позднее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании.

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    15 февраля 2025, 03:30 • Новости дня
    WSJ назвала причину, по которой украинский F-16 был сбит ракетой Patriot

    WSJ связала удар ЗРК Patriot по украинскому F-16 с решением Байдена «скрыть ключевую технологию» от Киева

    WSJ назвала причину, по которой украинский F-16 был сбит ракетой Patriot
    @ Bjorn Trotzki/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Истребитель F-16 украинских ВВС, разбившийся в августе 2024 года, мог быть сбит ошибочно системой ЗРК Patriot из-за отсутствия «ключевой технологии», которую США скрыли от Киева, пишет Wall Street Journal.

    «Скорее всего, имел место дружественный огонь. Когда F-16 прибыли на Украину, администрация Байдена скрыла ключевую технологию, которая помогает наземной ПВО различать друга от врага», – пишет Wall Street Journal.

    Издание связывает инцидент с отсутствием тактической сети обмена данными Link 16, используемой для идентификации союзников и противников. Link 16 применяется в самолетах США и Европы и позволяет видеть в реальном времени все задействованные в сети объекты, включая самолеты, наземные подразделения и системы ПВО, передает РИА «Новости».

    Газета со ссылкой на директора украинского Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк, экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка и другие источники пишет, что на момент прибытия на Украину истребители и системы ПВО не были оборудованы Link 16.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сообщалось, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит ракетой Patriot из-за дискоординации между подразделениями. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался комментировать информацию о том, что Киев потерял первый истребитель F-16, потому что его по ошибке уничтожила ракета украинского же комплекса ПВО Patriot. Wall Street Journal заявляла, что крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

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    14 февраля 2025, 16:46 • Новости дня
    Reuters: США назначили Уиткоффа для ведения диалога с Россией по Украине

    Reuters: Уиткофф будет отвечать за диалог с Россией, а Келлог – за Европу и Украину

    Reuters: США назначили Уиткоффа для ведения диалога с Россией по Украине
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф будет ответственным за переговоры с Россией, в то время как спецпосланник по Украине Кит Келлог сосредоточится на взаимодействии с украинскими и европейскими коллегами.

    Как сообщает Reuters, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф примет участие в переговорах по Украине, он будет отвечать за диалог с Россией. Эта информация была получена из заявления заместителя спецпосланника по Украине Джона Коула, передает РИА «Новости».

    Коул отметил, что его коллега Кит Келлог будет сосредоточен на переговорах с украинскими и европейскими сторонами. Он также подчеркнул, что участие Уиткоффа в процессах связано с его обширным опытом в дипломатических переговорах и глубоким пониманием специфики региона.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что встречи с представителями России на полях Мюнхенской конференции по безопасности не запланированы.

    В среду американский лидер заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне.

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    14 февраля 2025, 14:08 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в провокации с ударом по ЧАЭС перед конференцией в Мюнхене

    Захарова назвала обвинения в ударе по ЧАЭС провокацией перед конференцией в Мюнхене

    Захарова обвинила Киев в провокации с ударом по ЧАЭС перед конференцией в Мюнхене
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обвинения России в ударе по Чернобыльской АЭС являются провокацией перед конференцией в Мюнхене, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что такие действия Киева повторяются перед значимыми событиями.

    Россия не причастна к ударам по Чернобыльской АЭС, и эти обвинения являются спланированной провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией, передает ТАСС.

    «Даже сомнений нет в том, что с пустыми руками Зеленский на Мюнхенскую конференцию не приехал бы», – отметила Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы российском ударе по энергоблоку ЧАЭС. Она напомнила, что в прошлом году перед той же конференцией Киев также устроил провокацию с «ударом» по детской больнице.

    Захарова подчеркнула, что киевский режим рассматривает атомную инфраструктуру как грязное ядерное оружие, исповедуя ядерный терроризм. «Неужели у кого-то есть сомнения в том, что это не спланированная киевским режимом провокация? Нет никаких сомнений», – заключила Захарова.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг обвинения в ударе российского дрона по Чернобыльской АЭС, подчеркивая, что такие действия противоречат политике России.

    Украинские СМИ сообщали, что эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили факт взрыва на новом саркофаге Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля.

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    15 февраля 2025, 02:47 • Новости дня
    Перенос встречи Зеленского и Вэнса объяснили на Украине недовольством США

    На Украине связали решение перенести встречу Зеленского и Вэнса с недовольством США правками к соглашению об ископаемых

    Перенос встречи Зеленского и Вэнса объяснили на Украине недовольством США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона отложила встречу украинского лидера Владимира Зеленского с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом из-за недовольства правками Украины к соглашению о полезных ископаемых, заявили украинские СМИ.

    Официального подтверждения или опровержения этой информации нет, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу в Мюнхене перенесли в последний момент после того, как Украина передала американцам доработки к проекту соглашения о полезных ископаемых. Зеленский позднее заявил, что Украина и США продолжают работу над соглашением.

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    14 февраля 2025, 14:29 • Новости дня
    Премьер Украины предложил ЕС полезные ископаемые страны и военную поддержку

    Премьер Украины Шмыгаль предложил Евросоюзу полезные ископаемые и военную поддержку

    Премьер Украины предложил ЕС полезные ископаемые страны и военную поддержку
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев владеет 22 из 30 критически важных для Евросоюза полезных ископаемых, и предложил Вооруженные силы Украины в качестве альтернативы американскому военному присутствию.

    Шмыгаль в статье для Politico отметил, что Украина имеет крупнейшие в Европе запасы урана и лития, а также значительные запасы титана. Он подчеркнул, что Украина способна не только удовлетворить собственные энергетические потребности, но и экспортировать уран в условиях роста спроса на ядерную энергетику в ЕС, передает ТАСС.

    Он также высказал мнение, что украинская армия могла бы стать основой европейских вооруженных сил. Он отметил, что это может укрепить связи Евросоюза с США, которые обсуждают целесообразность сокращения своего военного присутствия за рубежом. Премьер-министр подчеркнул, что украинские вооруженные силы могут предложить Евросоюзу альтернативу американскому военному присутствию.

    В пятницу стало известно, что встречу Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене перенесли в последний момент после передачи американцам доработок к проекту соглашения о полезных ископаемых.

    Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуть вложенные в Украину средства через партнерство по минеральным ресурсам. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент США обозначил интерес к получению редкоземельных металлов с Украины. В ответ на это Владимир Зеленский сообщил, что значительная часть полезных ископаемых находится на неподконтрольных Киеву территориях, и предложил Вашингтону сделку.

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    15 февраля 2025, 03:47 • Новости дня
    Зеленский оценил шансы Украины на выживание без помощи США

    Зеленский заявил о низких шансах Украины на выживание без помощи США

    Зеленский оценил шансы Украины на выживание без помощи США
    @ Juliane Sonntag/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выживание Украины окажется под угрозой, если США прекратят предоставлять Киеву помощь, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «У нас будет низкий шанс выжить без поддержки Соединенных Штатов», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на NBC.

    Он заявил, что «это будет очень-очень сложно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил опасения по поводу прекращения военной помощи от США, считая это серьезной угрозой для ВСУ и их способности противостоять России.

    Советник главы его офиса Михаил Подоляк заявил о желании Киева спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, отметив, что Украине было бы «намного лучше» в случае подобного конфликта, несмотря на сложность его реализации.

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    14 февраля 2025, 17:42 • Новости дня
    Мирошник: ВСУ в Курской области крали стиральные машины, унитазы и даже постельное белье

    Мирошник: ВСУ разграбили приграничную зону в Курской области

    Мирошник: ВСУ в Курской области крали стиральные машины, унитазы и даже постельное белье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в ходе боевых действий в курском приграничье занимались грабежами и мародерством, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Повальное мародерство. Практически все населенные пункты, куда заходили украинские вооруженные формирования, подверглись жесточайшему разграблению», – цитирует Мирошника ТАСС.

    Он пояснил, что они ВСУ крали транспорт, стиральные машины, унитазы, бытовую технику, белье и даже постельное белье. «Это все грабилось в огромных объемах», – заключил он.

    Также посол отметил, что киевский режим бьет по мирным объектам, не представляющим угрозы.

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    15 февраля 2025, 08:35 • Новости дня
    Обнародована записка Жириновского о влиянии украинского нацизма на ЕС
    Обнародована записка Жириновского о влиянии украинского нацизма на ЕС
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опубликовал предсказание Жириновского 2017 года, где указано, что возрождение нацизма на Украине может встревожить Европу так же, как это сделал Адольф Гитлер.

    Вице-спикер Госдумы от ЛДПР обнародовал записку Жириновского, датированную 12 декабря 2017 года, в которой содержится предсказание об Украине и Европейском союзе, передает ТАСС.

    В записке Жириновский сравнивает поддержку нацистов на Украине с тем, как Европа в свое время вскормила Гитлера против Советского Союза, что в итоге обернулось кровопролитием для самой Европы.

    «Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», – приводятся слова основателя ЛДПР.

    Чернышов решил опубликовать это предсказание на фоне последних событий на международной арене. По его мнению, записка, хоть и была написана несколько лет назад, звучит актуально и сегодня.

    Чернышов подчеркнул, что это не просто пророчество, а жесткий и правдивый прогноз одного из ярких политиков современности.

    Парламентарий также добавил, что если Евросоюз продолжит поддерживать Владимира Зеленского, то это может привести к разрушительным последствиям для самого ЕС.

    Ранее в Сети появились сообщения, что российский политик Владимир Жириновский указывал, что президент Турции Тайип Эрдоган будет намереваться свергнуть сирийского лидера Башара Асада.

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    14 февраля 2025, 13:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР
    Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР, за последние сутки – Зеленое Поле и Дачное, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Подразделения группировки  «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое Поле, Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение подразделениям шести механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии, а также штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом за неделю составили свыше 3730 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard и 26 бронемашин, уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение и освободили Дачное и Орехово-Василевку в ДНР.

    Было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих, десять бронированных машин, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области, отчитались в Минобороны.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам нацгвардии и теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 2590 военнослужащих, 18 танков, 110 бронемашин. Уничтожены 39 орудий полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом потерял свыше 1480 военнослужащих, семь танков, 25 бронемашин. Уничтожены 35 орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ и 21 склад боеприпасов.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял свыше 1005 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, две бронемашины и 33 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три бронемашины и десять орудий полевой артиллерии. За неделю уничтожены восемь станций РЭБ и 13 складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Водяное Второе в ДНР. Кроме того, на этой неделе российские войска взяли под контроль Ясеновое на западе ДНР. А в минувшие выходные освободили Орехово-Василевку в ДНР.

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    15 февраля 2025, 01:28 • Новости дня
    МИД потребовал от структур ООН и ОБСЕ осудить украинскую атаку на журналистов

    Захарова потребовала от структур ООН и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на журналистов Первого канала

    МИД потребовал от структур ООН и ОБСЕ осудить украинскую атаку на журналистов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим совершил очередное нападение на российских журналистов, международные организации должны осудить это преступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области.

    Захарова заявила, что новое нападение пополнило список «кровавых преступлений режима Зеленского против гражданских лиц», к которым относятся и сотрудники СМИ, сообщается на сайте МИД России.

    По словам Захаровой, ВСУ ведут прицельный огонь по журналистам, операторам и фотографам, чтобы скрыть правду о нарушениях международного гуманитарного права и «злодеяния против мирного населения».

    Захарова призвала «ответственные правительства» стран осудить атаки украинских военных и высказаться против нападений на мирное население, включая представителей СМИ. Также она потребовала от международных организаций, таких как структуры ООН и ОБСЕ, незамедлительно отреагировать на это нападение и принять меры против террористических методов подавления инакомыслия.

    «Дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически означать их покрывательство и поощрение киевского режима к совершению новых нападений», – заявила она.

    Кроме того, Захарова заявила, что виновные в нападении на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области. Был ранен оператор Юрий Шолмов. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту совершения террористического акта и воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

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    15 февраля 2025, 11:47 • Новости дня
    Под Великой Новоселкой уничтожили группу наемников с символикой ООН

    Стало известно об уничтожении группы наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Великой Новоселкой в ДНР уничтожена группа наемников с символикой ООН при попытке наката. Всего погибло десять человек, трое успели скрыться.

    Как сообщает ТАСС, группа иностранных наемников была уничтожена под Великой Новоселкой на юге ДНР при попытке наката. Об этом рассказал боец штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Китаец. По его словам, наемники прибыли на бронетранспортере, и из тринадцати человек десять были убиты, а трое сбежали в начале боя.

    У погибших наемников были обнаружены элементы символики ООН, такие как шевроны, повязки и береты с логотипами ООН, а также документы, подтверждающие участие в миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году.

    Китаец отметил, что бой был ближним, с расстоянием между сторонами не более десяти метров, и длился около получаса. По его словам, противник был полностью разгромлен, что свидетельствует о высокой подготовке и скоординированности действий бойцов ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР. Пленный рассказал, что в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой отсутствует техника.

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    15 февраля 2025, 07:45 • Новости дня
    Над регионами России за ночь перехвачено и уничтожено 40 украинских дронов
    Над регионами России за ночь перехвачено и уничтожено 40 украинских дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО за ночь над российскими регионами перехвачено и уничтожено 40 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что 17 беспилотников нейтрализованы над территорией Волгоградской области, 12 – над территорией Калужской области, девять – над территорией Ростовской области, два – над территорией Саратовской области.

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале администрации региона, сообщил, что никто не пострадал. Падение обломков БПЛА привело к локальному возгоранию на площади не более 5 кв. м в промзоне, оно оперативно ликвидировано.

    В Калужской области в результате падения беспилотника загорелось одно из строений на территории промышленного предприятия в Дзержинском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram.

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что БПЛА сбиты в Ростове-на-Дону, Чертковском и Шолоховском районах, никто не пострадал. В Ростове из-за падения обломков поврежден частный дом.

    Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в Telegram, что в результате атаки БПЛА пострадавших и повреждений нет.

    Напомним, Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Кроме того, с начала спецоперации на Украине продолжает действовать режим временного ограничения полетов на юге России, в том числе в Ростове-на-Дону.

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