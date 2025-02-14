Операторы FPV-дронов отряда «Т» достигли 95-процентной эффективности

Добровольческий корпус в Курске достиг 95% попаданий FPV-дронами в цели

Tекст: Дмитрий Зубарев

Операторы FPV-дронов отряда специального назначения «Т» из Добровольческого корпуса в Курске добились 95-процентной эффективности попаданий по целям, сообщает ТАСС. Командир взвода БПЛА отметил, что в разгар операций они совершают до 15 вылетов в день, иногда используя до трех дронов на одну цель из-за трудностей вражеских оборонительных укреплений, таких как бетонные конструкции.

По его словам, FPV-дроны отряда значительно превосходят аналоги благодаря своей способности пробиваться сквозь средства радиоэлектронной борьбы противника. Они поражают разнообразные цели, включая вражескую технику и укрепления.

Высокая результативность достигается не только благодаря техническим характеристикам дронов. Бойцы тщательно выбирают позиции для запуска, чтобы избежать радиогоризонта, что позволяет поддерживать видеосвязь с дроном до момента удара.

Кроме того, члены отряда занимаются аэроразведкой с помощью квадрокоптеров, обнаруживая цели для последующего удара дронами-камикадзе или артиллерией. Недавно они выявили скопление из восьми единиц техники противника, пораженное РСЗО «Град».

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ «Ахмат» в Курской области применил FPV-дроны с автонаведением в ходе операции. Удары FPV-дронов уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром. Российские БПЛА усилили давление на трассу снабжения ВСУ в Красноармейске.