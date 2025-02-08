Спецназ «Ахмат» применил FPV-дроны с автонаведением в Курской области

Бойцы «Ахмат» начали использовать FPV-дроны с искусственным интеллектом в Курской области

Tекст: Мария Иванова

Группа спецназа «Ахмат» в Курской области начала применение FPV-дронов с автозахватом целей, сообщает ТАСС. Устройства, получившие название «Бумеранг», оснащены искусственным интеллектом, позволяющим автоматически наводиться на цели даже при потере видеосигнала или сигнала управления в условиях радиоэлектронной борьбы.

Оператор дрона с позывным «Стрелец» рассказал, что «Бумеранг» может поражать как статичные, так и динамические цели.

«Эта «птица», называется «Бумеранг», она с искусственным интеллектом (ИИ). Так как есть ИИ, даже если «птица» под воздействием средств радиоэлектронной борьбы потеряет видеосигнал или сигнал управления, она может автоматически навестись на статичную либо динамическую цель и поразить ее», – заявил он.

По словам другого оператора с позывным «Псих», противник стал активно использовать дроны на оптоволокне, что позволяет им залетать на дистанцию более 20 километров. Однако, как отметил «Псих», блестящее оптоволокно заметно даже с дрона, что позволяет выявлять позиции противника и поражать их ответными запусками FPV-дронов. Это обеспечило бойцам группы «Ахмат» преимущество в текущих условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа украинских военнослужащих была уничтожена ударами FPV-дронов, выпущенных 6-й мотострелковой дивизией 3-го армейского корпуса Южной группировки под Часовым Яром в ДНР.

Дроны, используемые российскими военными, создают значительное психологическое давление на украинских солдат и повышают эффективность артиллерийских ударов, заявил оператор с позывным «Родос» из центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Между тем один из лучших украинских операторов FPV-дронов и командир подразделения БПЛА «Острые козырьки» Антон Спицын был ликвидирован в зоне спецоперации на Украине, сообщило украинское издание «Обозреватель».