  • Новость часаКремль назвал чудовищной провокацией Киева удар ВСУ по интернату в Судже
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    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

    0 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник Искусственный интеллект начал свою холодную войну

    Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ. Китайцы сыграли не по правилам своей индустрии, созданным в США.

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    Василий Авченко Василий Авченко Кому достанется ничейный материк – Антарктида

    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

    20 комментариев
    3 февраля 2025, 11:58 • Новости дня

    Названо давящее на психику украинских солдат оружие

    Оператор БПЛА с позывным «Родос»: Дроны оказывают психологическое давление на ВСУ

    Названо давящее на психику украинских солдат оружие
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Дроны, используемые российскими военными, создают значительное психологическое давление на украинских солдат и повышают эффективность артиллерийских ударов, заявил оператор с позывным «Родос» из центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

    Оператор с позывным «Родос» объяснил, что на дистанции до 15-20 километров от линии боевых столкновений противник постоянно находится под страхом атаки, этот психологический эффект делает фронт еще более опасным для украинских солдат, передает «Лента.ру».

    По его словам, дроны улучшают работу артиллерии и минометов, уменьшая расход боеприпасов и повышая точность ударов. «Родос» отметил, что без «глаз» дронов атакующие группы подвергаются большему риску, ведь они могут заблудиться или не заметить укрепления врага.

    FPV-дроны способны поддерживать штурмовые группы, устраняя угрозы вроде пулеметов, автоматических гранатометов и противотанковых ракет. Они также могут выводить из строя коммуникационные системы врага, уничтожая камеры и антенны, что снижает общую управляемость украинскими войсками. Специалист признал, что сейчас дроны не только бьют по противнику, но и доставляют на передовую еду и медикаменты.

    «Родос» считает маловероятным полное вытеснение людей с поля боя. Он подчеркнул, что дроны могут сохранить жизнь солдата, но не заменить его полностью. Человеческое участие в боевых действиях остается незаменимым, отметил оператор дронов.

    Ранее дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму 300 млн долларов в зоне СВО, FPV-дроны центра «Рубикон» успешно ликвидировали транспорт и личный состав ВСУ, высаженных в лесополосе на Курском направлении.

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.

    2 февраля 2025, 13:38 • Новости дня
    Дипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ

    Посол Мирошник: ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже

    Дипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, сказал газете ВЗГЛЯД посол Родион Мирошник. Ранее СК возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшему ударить по интернату.

    «За пять месяцев существования через этот лагерь прошло много людей. Поэтому пока трудно точно сказать, кто в момент удара был там. Но в целом этот центр в любой момент, как правило, на три четверти населяли старики, женщины и люди с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не смогли покинуть Суджу», – пояснил Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, которым под камеры западных и украинских СМИ раздавали еду. Покидать здание разрешалось только по одному, и то не всем. Например, родителей временно отпускали на волю, только если в интернате оставались их дети», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже. Карпуша подозревается по статье «терроризм», ему грозит пожизненное заключение.

    Как сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. «Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО», – говорится в сообщении.

    По данным ведомства, Киев совершил эту провокацию, чтобы свалить вину на Россию и тем самым отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

    Коментарии (15)
    3 февраля 2025, 02:23 • Новости дня
    Британия захотела санкциями «сокрушить военную машину» России

    Премьер Британии Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России

    Британия захотела санкциями «сокрушить военную машину» России
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо работать над новыми санкциями против России, чтобы «сокрушить ее военную машину», заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед неформальным саммитом ЕС в Брюсселе.

    По словам Стармера, правительство Британии намерено вместе с Евросоюзом работать над сохранением санкционного давления на Россию, передает ТАСС.

    Целью для санкций, по его словам, должны быть «доходы от энергоносителей и компании, снабжающие ракетные заводы» России. Он хочет «сокрушить военную машину» России.

    «Потому что в конечном итоге именно это вместе с нашей военной помощью (Украине) приблизит мир», – сказал Стармер.

    Кроме того, в Лондоне подчеркнули важность обсуждения вопросов безопасности и обороны на саммите. Канцелярия на Даунинг-стрит указала на интерес Лондона в усилении сотрудничества с ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает поэтапный запрет на импорт алюминия из России в новом санкционном пакете, готовящемся к третьей годовщине конфликта на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    2 февраля 2025, 14:24 • Новости дня
    Бывший командир приморского отряда «Тигр» вице-губернатор Приморья Ефремов погиб на СВО

    Бывший командир добровольческого отряда «Тигр» Ефремов погиб при возвращении с задания

    Бывший командир приморского отряда «Тигр» вице-губернатор Приморья Ефремов погиб на СВО
    @ primorsky.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший командир приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    Кожемяко сообщил о трагедии в своем Telegram-канале, выразив соболезнования: «Дорогие земляки, друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов».

    Губернатор в своем видеообращении назвал Ефремова «незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивым, волевым командиром, организатором». «Мы с ним в июне 2022 года, когда это было крайне важно, организовывали отряд «Тигр», где он стал первым его командиром», – добавил он.

    Ефремов, опытный кадровый военный, участвовал в спецоперации на Украине с самого начала. В марте 2024 года он был назначен вице-губернатором Приморского края, отвечающим за внутреннюю политику. Командир был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья, передает ТАСС.

    Как пишут «Аргументы и факты», Ефремов и другие бойцы на момент гибели возвращались с боевого задания. Боевая машина, в которой находился Ефремов, подорвалась на мине. Своим поведением он всегда вдохновлял бойцов и подчеркивал: «Я всегда иду первым, чтобы бойцы знали – командир же не дурак, не пойдет туда, где опасно. Хотя это, конечно, не так».

    Ефремов окончил Рязанское училище ВДВ, служил в подразделении морской пехоты ТОФ, после увольнения в запас занимался бизнесом, был вице-мэром Уссурийска, заместителем председателя всероссийского ДОСААФ.

    Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода Ильдару Суфиярову из Уфы. Суфияров командовал мотострелковым взводом в добровольческом мотострелковом полку «Башкортостан». В мае 2023 года он подписал контракт на службу в зоне СВО, где героически погиб в апреле прошлого года.

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    3 февраля 2025, 09:33 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине

    Советник Зеленского Литвин назвал провальным план Трампа по Украине

    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    План США по Украине провалится, если будет ограничен лишь прекращением огня и выборами, Киев недоволен подходом партнеров, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

    План администрации США по урегулированию конфликта на Украине вызвал резкую критику в офисе президента Украины, передает РИА «Новости».

    «Если его (спецпосланника США по Украине Кита Келлога. – прим. ВЗГЛЯД) план – это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план», – заявил Литвин, передает Reuters.

    Он уточнил, что Украина предпочла бы видеть более глубокий подход со стороны своих ключевых партнеров.

    Литвин подчеркнул, что Киев недоволен поверхностностью предложенного подхода к урегулированию конфликта и ждет от партнеров более серьезной инициативы.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Келлог также подчеркивал существование надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который имеет значимость для национальной безопасности США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются провести встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

    Коментарии (9)
    3 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США собираются провести встречи и переговоры с «различными сторонами, включая Украину и Россию», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам президента США, прошедшие выходные были особенно напряженными для американской дипломатии, так как одновременно ведутся переговоры по нескольким ключевым международным вопросам.

    «Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией», – приводит его слова ТАСС.

    Трапмп также подчеркнул, что власти США «запланировали встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию». По его мнению, «эти дискуссии проходят довольно успешно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность в необходимости разрешения конфликта на Украине через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния. Он пожелал обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио указал на деструктивные последствия конфликта на Украине и посоветовал Владимиру Зеленскому признать реальность текущей ситуации.

    Коментарии (7)
    3 февраля 2025, 00:21 • Новости дня
    Сослуживец рассказал о погибшем на СВО вице-губернаторе Приморья

    Служивший с погибшим на СВО вице-губернатором Приморья депутат Тарабарин назвал Ефремова «Командиром с большой буквы»

    Сослуживец рассказал о погибшем на СВО вице-губернаторе Приморья
    @ Игорь Новиков/Правительство Приморского края

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-командир добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, который погиб в ходе СВО, был «Командиром с большой буквы», заявил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне спецоперации с ноября 2022 года.

    «Командир с «большой буквы»: храбрый, смелый, умный, грамотный. Душевный, хороший человек был», – приводит слова Тарабарина РИА «Новости».

    Тарабарин отметил, что Ефремов «на боевых позициях помогал своим ребятам». «Большая потеря и для Приморского края, и отряда «Тигр», – сказал Тарабарин.

    Он указал, что Ефремов был одним из бойцов, которые подписали копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота для президента России Владимира Путина.

    Тарабарин отметил, что Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области и что тела погибших пока не смогли доставить в связи с боевыми действиями. Он отметил, что сын Ефремова также участвует в защите Родины в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья.

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    3 февраля 2025, 06:39 • Новости дня
    Пожары произошли в Астраханской и Волгоградской областях после атак БПЛА

    Атаки украинских беспилотников на объекты ТЭК и НПЗ привели к пожарам в Астраханской и Волгоградской областях

    Пожары произошли в Астраханской и Волгоградской областях после атак БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Астраханской области в результате падения украинского БПЛА возникло возгорание, сообщил глава региона Игорь Бабушкин. Также пожар в результате падения обломков произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области. Кроме того, массированной атаке БПЛА подверглась Ростовская область.

    Бабушкин сообщил в Telegram, что украинской атаке подверглись «объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК». «Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание», – говорится в сообщении.

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram администрации региона, сообщил, что ПВО «отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа».

    Большинство БПЛА удалось перехватить и нейтрализовать. Однако «в результате падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы». Кроме того, произошли «перепады напряжения в электросети», но электроснабжение Волгограда и прилегающих муниципальных образований идет «в полном объеме».

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что над регионом сбито 29 дронов – в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах.

    В результате украинских атак никто не пострадал.

    Напомним, глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала о работе ПВО за пределами города. При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека.

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    3 февраля 2025, 02:55 • Новости дня
    Стало известно о ликвидации 18-летнего британского наемника на Украине

    Sun сообщила о ликвидации российскими войсками 18-летнего британского наемника Уилтона на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Британский наемник Джеймс Уилтон, который в 17 лет отправился на Украину воевать против российских сил, был ликвидирован в июле 2024 года, пишет Sun со ссылкой на его родственников.

    Уилтон был ликвидирован Вооруженными силами России с помощью беспилотника на «восточном фронте». У него не было военного опыта – на Украину он поехал еще в 17-летнем возрасте и был уничтожен во время своей первой боевой миссии, когда ему было 18 лет. Уилтон жил в английском городе Хаддерсфилд, где окончил двухлетние курсы по уходу за животными и охране земельных ресурсов, передает ТАСС со ссылкой на Sun.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Sun сообщила, что снайпер Александр Гармс-Риззи, сбежавший из британской армии, погиб на Украине от удара беспилотника; в январе Daily Telegraph писала, что бывший британский военнослужащий Джейк Уоддингтон, служивший наемником в составе ВСУ, погиб в Запорожской области после удара беспилотника.

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    3 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Концерн «Калашников» анонсировал новый ЗРК «Крона-Э»
    Концерн «Калашников» анонсировал новый ЗРК «Крона-Э»
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новый зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» разработки концерна «Калашников» планируется представить на международной выставке IDEX 2025, которая пройдет в Абу-Даби, сообщили в российской компании.

    Выставка вооружения IDEX 2025 пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля, сообщила компания в своем Telegram-канале.

    «Крона-Э» предназначен для защиты от воздушных атак важных государственных объектов, городских инфраструктур, а также специальных грузов в местах их складирования. Основными целями комплекса являются беспилотные летательные аппараты среднего класса.

    Комплекс включает средства обнаружения, управления и автоматизированные мобильные боевые машины или стационарные боевые модули, объединенные в единую систему. В качестве средств поражения используются зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333. Это позволяет эффективно защищать стратегические объекты и сооружения на коммуникациях от воздушных угроз.

    Представители концерна «Калашников» отмечают, что «Крона-Э» отличается высокой степенью автоматизации и возможностью быстрого развертывания.

    Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» достиг рекордной выручки по экспортным контрактам на стрелковое оружие за 2024 год.

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    3 февраля 2025, 12:23 • Новости дня
    ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины
    ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Мария Иванова

    Истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, средствами ПВО сбиты четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, семь американских снарядов РСЗО HIMARS и 199 беспилотников самолетного типа, в том числе 124 дрона вне зоны спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожено 653 самолета, 283 вертолета, 42 338 беспилотников, 590 ЗРК, 21 007 танков и других бронемашин, 1513 боевых машин РСЗО, 21 190 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 149 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Отметим, что ВС России уничтожили 64 танка и два самолета ВСУ в январе. В частности, 10 января сообщалось, что ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    2 февраля 2025, 23:57 • Новости дня
    Абхазия выразила России соболезнования из-за удара ВСУ по интернату в Судже

    Бганба направил Путину телеграмму с соболезнованиями из-за украинской атаки на школу-интернат в Судже

    Tекст: Антон Антонов

    Народ Абхазии выражает соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже, заявил в телеграмме президенту России Владимиру Путину и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.

    «От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже», – приводит текст телеграммы РИА «Новости».

    Абхазская сторона также выразила соболезнования всем семьям, пострадавшим в результате «этого бесчеловечного акта насилия». Бганба подчеркнул, что в этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с россиянами и разделяет их тяжелую утрату. Он добавил, что память о невинных жертвах навсегда останется в сердцах народа Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Минобороны России указывало, что Киев совершил эту провокацию, пытаясь свалить вину на Россию и отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

    Коментарии (0)
    3 февраля 2025, 12:49 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины
    ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Уд и Охримовки в Харьковской области. Противник при этом потерял до 35 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Боровой, Купянском, Загоруйковкой, Зеленым Гаей в Харьковской области, Новоегоровкой в Луганской народной республике (ЛНР) и Ямполем в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 300 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, семь пикапов и пять орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожена станция РЭБ «Анклав».

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны возле Дроновки, Верхнекаменского, Орехово-Василевки, Предтечино, Часова Яра, Дачного и Улаклов в ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжили активное наступление. Было нанесего поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины около Дзержинска, Лысовки, Котлино, Димитрова, Успеновки, Ясенового и Андреевки в ДНР.

    Противник потерял до 520 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе шведский бронетранспортер Viking, и два арторудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны у Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополья и Днепроэнергии в ДНР.

    При этом потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, три бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе французская 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar. Уничтожена станция РЭБ, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ под Малыми Щербаками в Запорожской области, Днепровским и Отрадокаменкой в Херсонской области.

    Противник потерял до 70 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины

    А в минувшие выходные ВС России нанесли удар по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины.

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    2 февраля 2025, 22:51 • Новости дня
    ПВО сработала у Таганрога

    Глава Таганрога Камбулова сообщила о работе ПВО за пределами города

    Tекст: Антон Антонов

    За пределами Таганрога Ростовской области сработала ПВО, в городе сохраняется стабильная ситуация, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

    Камбулова сообщила в соцсети «ВКонтакте»: «Дорогие таганрожцы! В некоторых районах города жители услышали громкие хлопки, похожие на взрывы. Поясню. Сработало ПВО за пределами города. В Таганроге на данный момент ситуация стабильная». Она подчеркнула, что сирена начинает работать «в случае прямой угрозы населению», и призвала не допускать паники.

    Минобороны России сообщало в Telegram, что с 20.00 до 21.10 мск силами ПВО сбиты два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Ростовской областей.

    Напомним, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ПВО уничтожила беспилотник, никаких жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

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    3 февраля 2025, 12:56 • Новости дня
    Кремль назвал чудовищной провокацией Киева удар ВСУ по интернату в Судже

    Песков назвал чудовищной провокацией Киева удар ВСУ по интернату в Судже

    Кремль назвал чудовищной провокацией Киева удар ВСУ по интернату в Судже
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетный удар по интернату в городе Судже является чудовищной провокацией киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков охарактеризовал ракетный удар Вооруженных сил Украины по интернату в городе Судже как чудовищную провокацию со стороны Киева, передает ТАСС.

    Он отметил, что Министерство обороны уже сделало соответствующие заявления, подчеркнув, что добавить к ним нечего.

    Ранее Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала от международных организаций осудить данный ракетный удар.

    Украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, пытаясь возложить ответственность на российскую армию.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, который подозревается по статье «терроризм» и которому грозит пожизненное заключение.

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    3 февраля 2025, 04:25 • Новости дня
    Житель Курской области рассказал о гибели семилетнего сына в результате атаки ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина, пострадавший в результате украинской атаки во время эвакуации из освобожденного войсками России села Николаево-Дарьино, рассказал врио губернатора Курской области Александру Хинштейну о гибели семилетнего сына.

    Ребенок погиб при атаке украинского дрона на дом. «Сына убило у меня, семилетнего. Они с дедом были. Я был в летней кухне, а они (прятались) в подвале. И летит (дрон), влетел, взорвался. И вся надежда на подвал рухнула, туда даже страшно заходить было», – приводит слова мужчины ТАСС.

    Хинштейн навестил раненых, размещенных в больнице в Курске.

    Жительница села Николаева-Дарьина, эвакуированная из родного дома в Курск, рассказала Хинштейну, что с августа 2024 года и до момента эвакуации – почти пять месяцев – провела в подвале. «Картошка была. За водой ходили в колодец, напротив моего дома был колодец», – сказала она.

    В подвале прятались восемь человек. Она также сообщила, что ее дочерям, которые жили в Судже, удалось выехать, когда началось вторжение ВСУ: «Они уехали, тут в Курске сняли квартиры, каждая по своей работе, две дочки у меня. Детки ходят в школу».

    Напомним, подразделения группировки «Север» освободили Николаево-Дарьино в Курской области в конце января. Украинские боевики позднее, используя беспилотный летательный аппарат, атаковали эвакуирующихся мирных жителей.

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