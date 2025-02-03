Названо давящее на психику украинских солдат оружие

Оператор БПЛА с позывным «Родос»: Дроны оказывают психологическое давление на ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Оператор с позывным «Родос» объяснил, что на дистанции до 15-20 километров от линии боевых столкновений противник постоянно находится под страхом атаки, этот психологический эффект делает фронт еще более опасным для украинских солдат, передает «Лента.ру».

По его словам, дроны улучшают работу артиллерии и минометов, уменьшая расход боеприпасов и повышая точность ударов. «Родос» отметил, что без «глаз» дронов атакующие группы подвергаются большему риску, ведь они могут заблудиться или не заметить укрепления врага.

FPV-дроны способны поддерживать штурмовые группы, устраняя угрозы вроде пулеметов, автоматических гранатометов и противотанковых ракет. Они также могут выводить из строя коммуникационные системы врага, уничтожая камеры и антенны, что снижает общую управляемость украинскими войсками. Специалист признал, что сейчас дроны не только бьют по противнику, но и доставляют на передовую еду и медикаменты.

«Родос» считает маловероятным полное вытеснение людей с поля боя. Он подчеркнул, что дроны могут сохранить жизнь солдата, но не заменить его полностью. Человеческое участие в боевых действиях остается незаменимым, отметил оператор дронов.

Ранее дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму 300 млн долларов в зоне СВО, FPV-дроны центра «Рубикон» успешно ликвидировали транспорт и личный состав ВСУ, высаженных в лесополосе на Курском направлении.

Министр обороны Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.