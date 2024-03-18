Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.0 комментариев
Песков разъяснил идею «санитарной зоны» между Россией и Украиной
Буферная или санитарная зона на границе с Украиной нужна России, чтобы обезопасить свою территорию от атак с применением дронов, а также артиллерийских обстрелов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Прежде всего речь идет о жилых домах, соцобъектах. Песков отметил, что должны быть приняты меры, чтобы их обезопасить. А для этого следует создать «некий коридор» или буферную зону, чтобы «любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», передает ТАСС.
Президент Владимир Путин ранее не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на нынешних территориях, подчиненных киевскому режиму». Она, по словам российского лидера, будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.