ВС России поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по цеху производства БПЛА, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО уничтожены четыре американские управляемые авиабомбы JDAM и 202 беспилотника.

С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 55 654 беспилотника, 605 ЗРК, 23 175 танков и других бронемашин, 1558 боевых машин РСЗО, 24514 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 059 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне также сообщалось, что ВС России поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома ВСУ. До этого ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун».

За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.