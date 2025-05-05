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ВС России поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, сообщили в Минобороны.
Кроме того, удары наносились по ремонтному предприятию авиапромышленности, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были уничтожены четыре управляемые авиабомбы JDAM, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, а также 123 беспилотника.
С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 55 452 беспилотника, 605 ЗРК, 23 153 танка и других бронемашин, 1558 боевых машин РСЗО, 24 435 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 тыс. единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне сообщалось, что ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун».
ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.