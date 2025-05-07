Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву дронов

Tекст: Валерия Городецкая

«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», – написал он в Telegram-канале. Спустя менее часа Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, также направлявшегося на российскую столицу.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, добавил мэр.

Накануне российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обратиться в Киев за разъяснениями по поводу недавней атаки беспилотников на столицу и Подмосковье.