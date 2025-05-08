Белоусов и иностранные делегации возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны России Андрей Белоусов и руководители делегаций иностранных военных ведомств возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Мероприятие прошло в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие представители Абхазии, Алжира, Белоруссии, Буркино-Фасо, Египта, Индии, Казахстана, Кубы, Лаоса, Ливии, Мьянмы, Монголии, Нигера, Нигерии, Таиланда, Экваториальной Гвинеи, Южной Осетии и ЮАР.

В ходе церемонии присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания. После этого рота почетного караула и оркестр прошли торжественным маршем. Подобные церемонии с участием государственных лиц давно стали традицией у мемориала.

Ранее Кремль заявил, что в Параде Победы на Красной площади 9 мая примут участие военные подразделения из 13 зарубежных государств.

Министерство обороны сообщило о вручении государственных наград свыше 400 тыс. российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, более 330 из которых получили высшее звание.



