Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.0 комментариев
Белоусов и иностранные делегации возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Александровском саду у Кремля состоялась церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата с участием министра Андрея Белоусова и военных делегаций из 18 стран, сообщило Министерство обороны России.
Министр обороны России Андрей Белоусов и руководители делегаций иностранных военных ведомств возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Мероприятие прошло в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие представители Абхазии, Алжира, Белоруссии, Буркино-Фасо, Египта, Индии, Казахстана, Кубы, Лаоса, Ливии, Мьянмы, Монголии, Нигера, Нигерии, Таиланда, Экваториальной Гвинеи, Южной Осетии и ЮАР.
В ходе церемонии присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания. После этого рота почетного караула и оркестр прошли торжественным маршем. Подобные церемонии с участием государственных лиц давно стали традицией у мемориала.
Ранее Кремль заявил, что в Параде Победы на Красной площади 9 мая примут участие военные подразделения из 13 зарубежных государств.
Министерство обороны сообщило о вручении государственных наград свыше 400 тыс. российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, более 330 из которых получили высшее звание.