Ушаков: Военные КНДР не примут участие в параде Победы

Помощник президента Ушаков опроверг участие военных КНДР в параде Победы

Tекст: Вера Басилая

Помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что в параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Военных КНДР в этом списке нет, передает РИА «Новости».

На вопрос журналистов о возможном участии военнослужащих Корейской народной армии представитель Кремля ответил: «Я назвал все страны, которые участвуют».

Он уточнил, что КНДР будет представлена только на уровне посла, но также «будет еще одна интересная встреча».

Ушаков сообщил, что на парад Победы в Москву прибудут 29 иностранных лидеров.

В Кремле допустили участие военных КНДР в параде 9 Мая.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

Газета ВЗГЛЯД рассказала, кто из иностранных лидеров приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.