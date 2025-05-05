«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Кремль спросили о возможном участии военных КНДР в параде 9 Мая
Пока неизвестно, будут ли военнослужащие из КНДР участвовать в Параде 9 Мая или награждены за поддержку России при освобождении Курской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что не располагает информацией о планах по участию военных из КНДР в параде Победы 9 мая, передает ТАСС.
Кроме того, Песков отметил, что ему неизвестно, планирует ли президент России Владимир Путин провести встречу с северокорейскими военными и наградить их за помощь в освобождении Курской области от ВСУ.
«Я пока, к сожалению, не располагаю такой информацией. Как только она у меня появится, я поделюсь с вами», – заявил Песков на брифинге в понедельник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области.