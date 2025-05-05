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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы показывает не-изоляцию России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    5 мая 2025, 13:27 • Новости дня

    Кремль спросили о возможном участии военных КНДР в параде 9 Мая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пока неизвестно, будут ли военнослужащие из КНДР участвовать в Параде 9 Мая или награждены за поддержку России при освобождении Курской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что не располагает информацией о планах по участию военных из КНДР в параде Победы 9 мая, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков отметил, что ему неизвестно, планирует ли президент России Владимир Путин провести встречу с северокорейскими военными и наградить их за помощь в освобождении Курской области от ВСУ.

    «Я пока, к сожалению, не располагаю такой информацией. Как только она у меня появится, я поделюсь с вами», – заявил Песков на брифинге в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области.

    5 мая 2025, 12:15 • Новости дня
    В Севастополе решили не проводить парад к 80-летию Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Севастополя приняли решение отменить парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне из-за вопросов обеспечения безопасности.

    Парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не состоится в Севастополе из соображений безопасности, передает ТАСС. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что расписание праздничных мероприятий публиковать не будут, чтобы не подвергать жителей и гостей города возможной опасности.

    «Парада [в честь годовщины] Победы [в Севастополе] в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны», – заявил Развожаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму было решено не проводить парад ко Дню Победы и шествие «Бессмертного полка».

    Ранее власти Брянской области приняли решение не проводить торжественный проход войск и салют в День Победы из соображений безопасности. В Саратовской области также отменили парад и салют на 9 Мая.

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    4 мая 2025, 15:17 • Новости дня
    Стало известно о запланированном Путиным приеме для гостей парада

    Зарубин сообщил о запланированном Путиным приеме для гостей парада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, и устроит прием для гостей парада в столице.

    О планах президента сообщил журналист Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. Согласно заявлению, предстоящая неделя станет для Владимира Путина «бесконечным и очень важным политическим марафоном». Глава государства проведет множество переговоров, включая встречи с руководителями иностранных государств, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин. Также Путин проведет официальный прием в Москве для иностранных гостей, прибывших на парад в честь Дня Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве, президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Аслана Бжанию на торжества, а президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил свое участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая в российской столице.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 16:25 • Новости дня
    Президент Кубы прибыл в Петербург с официальным визитом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель совершил первую остановку официального визита в Петербурге, визит в Россию приурочен к празднованию юбилейных дат.

    Администрация президента Кубы сообщила о прибытии Мигеля Диас-Канеля в Петербург, передает ТАСС. В сообщении, опубликованном в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), отмечается, что визит связан с празднованием 80-летия Победы над фашизмом и 65-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.

    Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил свое участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая в российской столице.

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    5 мая 2025, 06:14 • Новости дня
    В Токио прошли «Бессмертный полк» и концерт ко Дню Победы

    Мероприятия в честь 80-летия Победы прошли в посольстве России в Токио

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В посольстве России в японской столице отметили 80-летие Победы акцией «Бессмертный полк» и выступлением ансамбля школы при дипмиссии.

    Как передает РИА «Новости», в посольстве России в Токио состоялись памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжества включали акцию «Бессмертный полк» с участием проживающих на территории Японии соотечественников и иностранных гостей.

    Координатор «Бессмертного полка» в Японии Елена Корээда рассказала агентству: «Соотечественники, проживающие в разных регионах Японии, а также представители других стран принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Даже туристы, которые в этот день оказались в Токио, решили присоединиться к торжественным мероприятиям в посольстве России».

    Во время концерта ансамбль «Россиянка» школы имени Рихарда Зорге при российском посольстве исполнил военные песни и танцевальные композиции, посвященные Победе. «Бессмертный полк» напомнил о подвиге и памяти участников и жертв войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Чили провели акцию «Бессмертный полк» и концерт, в Буэнос-Айресе также состоялась акция «Бессмертный полк», а по улицам Калькутты прошло шествие «Бессмертного полка».

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    5 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    Стало известно о визите президента Монголии на юбилей Победы

    Президент Монголии анонсировал визит в Москву на праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух намерен поехать в Москву на торжества 9 мая 2025 года, где будет участвовать в параде Победы.

    Как передает ТАСС, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил, что примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Визит состоится по приглашению российского лидера Владимира Путина. В рамках визита состоится официальная встреча президентов, на которой главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений и сотрудничества.

    Хурэлсух примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади вместе с другими мировыми лидерами. Военнослужащие Вооруженных сил Монголии будут задействованы в параде Победы. Президент также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

    Кроме того, программа предусматривает встречу с гражданами СССР и России, удостоенными почетных монгольских званий, а также возложение цветов к памятнику монгольским коням «По дорогам войны» в Москве. Пресс-служба президента Монголии подчеркнула символичность визита в год юбилея Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 9 мая 2025 года состоятся торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, свое участие в которых уже подтвердили более десяти зарубежных лидеров из стран Европы, Азии, Южной и Латинской Америки, Ближнего Востока.

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет множество двусторонних встреч и мероприятий, приуроченных к юбилею Победы и визиту иностранных лидеров.

    При этом премьер Словакии Роберт Фицо, несмотря на проблемы со здоровьем, все же подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы.

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    5 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    RT «оживил» фото 1945 года в честь 80-летия Победы

    Tекст: Вера Басилая

    К 80-летию Победы архивные фотографии советских солдат были анимированы с использованием нейросетей, позволив по-новому прочувствовать атмосферу мая 1945 года.

    Архивные фотографии 1945 года были анимированы с помощью нейросетей, передает RT.

    Этот проект приурочен к 80-летию Победы и позволяет зрителям глубже прочувствовать события того времени.

    «Оживленные» снимки передают эмоции людей на исторических кадрах. На фотографиях можно увидеть радость советских солдат при встрече с родными и их ликование в День Победы.

    Ранее в Музее Победы открылась выставка, где были представлены портреты освободителей Европы.

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    5 мая 2025, 07:46 • Новости дня
    Военный оркестр поздравил 100-летнего участника Великой Отечественной войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии годовщины Победы столичный военный оркестр и юнармейцы устроили праздничный мини-парад для столетнего ветерана Александра Николаева.

    Оркестр мотострелковой бригады Московского военного округа поздравил в Подмосковье 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Ефимовича Николаева с предстоящим юбилеем Победы, передает ТАСС. Мероприятие прошло у дома ветерана, в нем приняли участие юнармейцы и кадеты, которые совместно с военнослужащими провели мини-парад и выступили перед героем.

    Ветерану вручили памятные подарки, а также исполнили военные песни и стихи, завершив мероприятие торжественным маршем.

    Александр Николаев родился в деревне Карпово Московской области. В годы войны служил связистом и радистом, а после Победы продолжил военную службу уже в мирное время. За заслуги он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», медалью Жукова и другими ведомственными и юбилейными наградами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Дворцовой площади Петербурга разместили панно с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, а волонтеры движения «Волонтеры Победы» открыли «Стены памяти» в различных регионах России и за рубежом, при этом к 80-летию Победы Олег Газманов посвятил ветеранам новую песню «Последний Ветеран», размышляя о значении памяти и подвига героев.

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    5 мая 2025, 11:42 • Новости дня
    Пропалестинские активисты в Амстердаме пытались сорвать акцию в память о Второй мировой

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Нидерландов несколько человек задержали после попытки сорвать акцию памяти по жертвам Второй мировой войны, сообщил портал NU.nl.

    В Амстердаме шестеро пропалестинских активистов задержаны за попытку сорвать памятную акцию, передает ТАСС.

    Участники мероприятия, посвященного памяти жертв Второй мировой войны, прекратили молчание после выкриков «Свободу Палестине!». Как отметил представитель полиции, задержанные принесли флаг, напоминающий палестинский, и нарушали порядок.

    Двое из шестерых активистов находились в состоянии алкогольного опьянения. По оценке властей, на площади Дам собрались 16 тыс. человек.

    В этом году власти отказались от системы входных билетов, введенной годом ранее для контроля за массовыми протестами, и вход на мероприятие был свободным.

    К мемориалу жертв войны возложили венки король Виллем-Александер, королева Максима, премьер-министр Дик Схоф и родственники погибших.

    Ранее активист с флагом Палестины забрался на фасад Биг-Бена в центре Лондона, был босым и с пораненными ногами.

    В центре Амстердама отметили 80-летие Победы концертом военных песен и маршем с российскими и советскими флагами, на мероприятии собралось около 100 участников.

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    5 мая 2025, 09:39 • Новости дня
    Бойцы «Центра» провели «Бессмертный полк» на передовой СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В зоне спецоперации на Украине бойцы группировки «Центр» разместили портреты своих родственников-фронтовиков на боевых машинах, отмечая акцию «Бессмертный полк» прямо на передовой.

    Акция «Бессмертный полк» прошла на передовой зоны спецоперации на Украине – военнослужащие группировки «Центр» приняли участие в памятном шествии, сообщает корреспондент РИА «Новости». Бойцы подразделения, управляющие системой дистанционного минирования «Земледелие», разместили портреты своих дедов-фронтовиков на боевых машинах в преддверии 80-летия Победы.

    Как рассказал участник акции Дмитрий Казарялов, его дед Амелин Николай Иванович в возрасте десяти лет был угнан в Германию, где использовался как донор для немецких солдат, но был освобожден советскими войсками. Казарялов отметил: «Это мой родной дед, его не успели расстрелять, их освободили наши советские солдаты».

    Командир отделения Андрей Булатов сообщил, что его дед воевал на легендарной «Катюше», а сегодня его потомки используют современные реактивные системы, продолжая преемственность поколений. Военнослужащий подразделения добавил, что считает честью выполнять боевые задачи со снимком деда-сапера на боевой машине и уверен в победе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Чили прошла акция «Бессмертный полк» и был организован концерт в честь Дня Победы, в Буэнос-Айресе также состоялась акция «Бессмертный полк», а по улицам Калькутты прошло шествие в рамках этой памятной инициативы.

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    5 мая 2025, 12:23 • Новости дня
    Депутат Словакии назвал недипломатичным отказ ЕС от празднования 80-летия Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-спикер словацкого парламента подверг критике европейских дипломатов за игнорирование памятных мероприятий, посвященных 80-летию Победы над фашизмом, подчеркнув важность совместной памяти.

    Страны Европейского союза, отказываясь посещать памятные мероприятия по поводу 80-летия Победы над фашизмом, ведут себя недипломатично и неприлично, заявил ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. По его словам, в апреле Словакия отмечала годовщину освобождения Братиславы, и на торжества были приглашены все дипломаты стран ЕС, а также послы России, Белоруссии и ряда других государств бывшего СССР.

    Гашпар рассказал, что несколько дипломатов Евросоюза отказались принять участие в праздновании. «Складывается не самая хорошая картина сотрудничества. В особенности в связи с таким важным событием, как победа над фашизмом 80 лет назад», – подчеркнул он.

    Комментируя возможность участия европейских делегаций в будущих памятных мероприятиях в Москве на 9 Мая, Гашпар выразил мнение, что приглашать на такие торжества нужно всех, чтобы посмотреть, кто откликнется на приглашение.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин резко высказался о решении ЕС ограничить посещение европейскими лидерами Москвы в день 80-летия Победы.

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    5 мая 2025, 11:09 • Новости дня
    В Бразилии прошли концерты Петра Лундстрема и Михаила Нора ко Дню Победы

    Tекст: Вера Басилая

    В трех городах Бразилии прошли концерты с участием российского музыканта Петра Лундстрема и тенора Михаила Нора, посвященные 80-летию Победы.

    Музыкальные вечера в Бразилии были организованы Общественной палатой России при участии Петра Лундстрема и Михаила Нора совместно с оркестром Университета Сан-Паулу. К проекту присоединились маэстро Рубенс Рикьярди и виолончелист Андре Микелетти. Программа включала произведения русских и бразильских композиторов, а также знаменитые песни военных лет.

    Концерты прошли в Сан-Карлосе, Рибейран-Прету и Рио-де-Жанейро, собрав в общей сложности более 2 тыс. зрителей. Во всех городах публику особенно впечатлили выступления российских артистов, которых встречали овациями и приглашали на бис.

    Петр Лундстрем провел мастер-классы для студентов Университета Сан-Паулу, где молодые музыканты учились новым подходам в интерпретации произведений и обменивались опытом.

    «Концерты к юбилею Победы в Бразилии стали позитивным примером общественной дипломатии. Музыка помогает выстраивать взаимопонимание, даже с учетом языковых барьеров. Этот проект – яркий пример общественной дипломатии, обогащающей двусторонние отношения искренним сотрудничеством и прославляющей героизм советских воинов», – прокомментировал Никита Анисимов, член Общественной палаты России.

    Петр Лундстрем отметил значимость концертов для укрепления исторической памяти и развития культурного диалога между Россией и Бразилией.

    «Мы гордимся тем, что смогли привлечь такое количество зрителей к важной теме исторической памяти. К тому же, такие музыкальные программы – это отличная возможность представлять российскую культуру за рубежом. Одна из наших главных задач – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции», – отметил Лундстрем.

    «Проект стал настоящим мостом между культурами, объединив российских и бразильских артистов. Музыкальные вечера не только подчеркнули историческую значимость 80-летия Победы, но и стали платформой для культурного обмена», – подчеркнул дирижер Филармонического оркестра Университета Сан-Паулу Рубенс Рикьярди.

    Проект стал частью системной работы по развитию культурных и дипломатических связей между Россией и Латинской Америкой. Организаторы отмечают, что музыкальные вечера стали не только праздником, но и важным вкладом в сохранение исторической памяти для будущих поколений.

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    5 мая 2025, 12:29 • Новости дня
    В Москве стартовала акция «Огонь памяти»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Александровском саду прошла церемония забора частиц Вечного огня для доставки по России и за рубеж, сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

    Торжественная церемония старта акции «Огонь памяти» состоялась в Александровском саду, передает РАПСИ.

    Представители «Народного фронта», военные корреспонденты и общественные деятели взяли частицы Вечного огня от Могилы неизвестного солдата и поместили их в специальные лампы, которые направят в города России, а также в страны Европы, Азии и Африки.

    Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов сообщил, что в этом году огонь направят в 131 город из 54 регионов России и в 21 страну, включая Белоруссию, Болгарию, Замбию, Израиль, Индию, Кипр, КНДР, Сербию, Абхазию и Венесуэлу.

    «Могила неизвестного солдата – одно из главных мест в нашей стране, потому что подвиг миллионов наших предков в Великую Отечественную войну, освободивших мир от нацизма, никогда не должен быть забыт», – заявил Кузнецов.

    Он отметил, что в этом году лампы с огнем также доставят в новые регионы и освобожденные города.

    Сопредседатель центрального штаба «Народного фронта» Елена Цунаева подчеркнула роль закона о Вечном огне, который защищает этот символ памяти, и напомнила, что инициатива по сохранению огня исходила от «Народного фронта».

    Огонь будет доставлен автопробегами, главным образом через новые регионы, и зажжен в освобожденных городах Донбасса, где он не горел более 30 лет. В этом году впервые зажгут 80 Вечных огней в населенных пунктах по всей России, где их прежде не было.

    В 2024 году «Народный фронт» доставил «Огонь памяти» в 14 стран мира и 100 городов России.

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    5 мая 2025, 13:10 • Новости дня
    Россия поблагодарила болгарских активистов за восстановление мемориала

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское посольство выразило благодарность болгарским активистам за восстановление памятника советским морякам и болгарским антифашистам.

    Российские дипломаты выразили благодарность болгарским активистам за восстановление военного мемориала в районе Варны, передает ТАСС. Речь идет о памятнике, посвященном болгарским антифашистам и советским морякам.

    В заявлении посольства отмечается, что патриотические силы Болгарии вернули на место надпись «Вечная память», очистили мемориальную плиту от краски и благоустроили территорию вокруг монумента. Дипломаты подчеркнули: «Восхищаемся теми, кто в выходной день отложил все планы и обязательства и взял ремонт монумента в свои руки, потому что того требует любовь к собственной стране и благодарность подвигу предков».

    Российская сторона выразила глубокую признательность болгарским активистам и назвала их поступок достойным примером отношения к исторической памяти. В посольстве считают, что подобное отношение должно стать эталоном для всех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Болгарии осудило акт вандализма против памятника болгарским подпольщикам и советским подводникам, экипажу лодки «Щ-211». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения этого мемориала. В России ранее допускали возможность перемещения советских памятников с территории Болгарии.

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    5 мая 2025, 12:53 • Новости дня
    Синоптик сообщил о благоприятной погоде для воздушной части парада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что погодные условия в Москве позволят провести воздушную часть парада Победы, если прогнозы сохранятся до дня мероприятия.

    Погодные условия в Москве позволят провести воздушную часть парада Победы 9 мая, передает РИА «Новости». Тишковец отметил, что предварительные расчеты свидетельствуют о благоприятных метеоусловиях на этот день.

    По его словам, 9 мая погода в столице будет формироваться тыловой частью циклона. Ожидается облачность с прояснениями, при этом ночью и утром нижняя граница облаков составит от 200 до 500 метров, что создает ограничения для групповых полетов. Для их проведения необходимо, чтобы облачность находилась выше 400 метров.

    Тишковец подчеркнул: «Предварительно: летно-метеорологические условия позволят провести воздушную часть военного парада Победы. Прогноз погоды будет уточняться».

    После 9.00 высота облачности, согласно прогнозу, должна вырасти до 500-800 метров, а к полудню достигнуть 1000-1500 метров. В такой атмосфере проведение авиапарада станет возможным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Си Цзиньпин посетит Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Владимир Путин пригласил президента Анголы на парад Победы. Лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы. Президент Абхазии получил приглашение на 80-летие Победы в Москву.

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    5 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    Моди сообщил о визите представителя Индии на торжества в честь 80-летия Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил участие официального представителя страны в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщили в Кремле.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Кремля, Индия направит своего официального представителя на торжественные мероприятия в Москве в честь 80-летия Победы.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина и граждан России с предстоящей годовщиной Победы, отметив важность этой даты для народов обеих стран, и сообщил, что Индия пошлет представителя на торжественные мероприятия в Москве.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на День Победы, страна будет представлена на другом уровне.

    Делегацию Индии на торжествах по случаю Дня Победы в Москве планировалось возглавить министру обороны Раджнатху Сингху.

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    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

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    «Звучит команда «33 попугая» – и все знают, куда бить»

    Бывший гражданин Украины и инженер Запорожской АЭС, а теперь ветеран СВО Сергей Тарасюк рассказал газете ВЗГЛЯД, когда в Энергодаре ждали «вежливых людей», как участвовал в боях под Крынками и Работино, а также какое значение для боевых действий имеет штабная работа. Подробности

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    Выборы в Румынии подрывают политическую уловку Евросоюза

    «Румыния, которая граничит с Украиной, отклонится от своего прозападного пути». Такие прогнозы уже звучат в западной прессе по итогам прошедшего в Румынии первого тура выборов президента страны. Насколько обоснованы подобные оценки и что означает победа крайне правого политика Джордже Симиона и для ЕС, и для Украины, и для России? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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