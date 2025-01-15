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    Украина собиралась обмануть НАТО взяткой за Горловку
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    5 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

    5 комментариев
    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    16 комментариев
    15 января 2025, 21:11 • Новости дня

    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО

    Губернатор Андрей Никитин: Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО

    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный научно-производственным центром «Ушкуйник», уничтожил технику НАТО на сумму более 300 млн долларов в зоне специальной военной операции, заявил глава Новгородской области Андрей Никитин.

    В ходе ежегодного послания Никитин отметил значительные успехи в разработке и применении оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», передает ТАСС. По его словам, дрон, созданный менее чем за год, уже уничтожил натовскую технику на сумму более 300 млн долларов.

    Никитин подчеркнул, что новгородские инженеры внесли значительный вклад в этот успех. «Снова горят на полях сражений нацистские танки», – заметил он, добавив, что это оружие создано с использованием уникальных технологий.

    Ранее генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что производство дронов будет расширено и начнется по франшизе в нескольких регионах России. В том числе будут созданы сборочные лаборатории в зоне специальной военной операции.

    Дрон «Князь Вандал Новгородский» обладает уникальными характеристиками благодаря оптоволоконной связи, что делает его невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. Он прошел апробацию в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область и способен выполнять разнообразные задачи.

    Ранее FPV-дроны центра «Рубикон» успешно ликвидировали транспорт и личный состав ВСУ в лесополосе на Курском направлении.

    15 января 2025, 16:48 • Новости дня
    Военкор: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Военкор Поддубный: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью утреннего группового удара ВС России было крупнейшее подземное хранилище газа (ПХГ) в городе Стрый Львовской области, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный добавил, что в этом городе расположен крупный железнодорожный узел с сообщением сразу на пять направлений. «Подобные удары по тыловым объектам противника – это гарантированное снижение его военного потенциала», – написал он в своем Telegram-канале.

    Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что действительно различные источники сообщали о взрывах во Львовской области, где целями стали подземные хранилища газа (ПХГ). Он отметил, что на территории Украины функционирует свыше десятка подобных объектов, которые защищены, их сложно поразить.

    «В одной Львовской области пять таких ПХГ, так что если попадание было, то урон будет значительный», – сообщил эксперт.

    Ранее украинские СМИ, ссылаясь на местные власти, сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области в результате ракетной атаки.

    Ранее экономист Иван Лизан сказал газете ВЗГЛЯД, что если разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине, то Киев потеряет возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будет вынужден качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье.

    Минобороны России в среду сообщило, что российские войска нанесли удар по украинской газо-энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает работу военно-промышленного комплекса.

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    15 января 2025, 17:04 • Новости дня
    Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России

    Роскомнадзор: Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России

    Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Татарстане повреждена магистральная волоконно-оптическая линия связи, что привело к снижению скорости интернета у миллионов россиян.

    Роскомнадзор сообщил о повреждении магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане, передает РИА «Новости». В результате инцидента снизилась скорость интернета у 3,8 млн россиян, проживающих в 21 регионе страны.

    Накануне пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok. Вскоре работа российского сегмента интернета была восстановлена после сбоя благодаря действиям дежурных служб Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

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    15 января 2025, 19:11 • Видео
    Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

    Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

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    15 января 2025, 10:08 • Новости дня
    ФСБ: Киев предлагал российским военным 1 млн долларов за уход из Горловки
    ФСБ: Киев предлагал российским военным 1 млн долларов за уход из Горловки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Военная разведка Украины предлагала российским военнослужащим деньги за оставление позиций в Горловке, передача аванса в 100 тыс. долларов была пресечена, сообщили в ФСБ.

    Военная разведка Украины предлагала российским военным 1 млн долларов за оставление позиций под Горловкой в ДНР, передает ТАСС.

    Эта разведывательная акция была пресечена контрразведкой ФСБ и переведена в контролируемые условия. Российские спецслужбы получили 100 тыс. долларов, выплаченных украинской стороной в качестве аванса.

    В Центральном оперативном штабе ФСБ сообщили, что представители украинской разведки делали предложения российским военнослужащим, обещая крупные суммы за сдачу позиций. Однако все действия были вскрыты и контролировались российской контрразведкой.

    Кроме того, по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований были нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары. Военные операции, связанные с контрразведкой, позволили предотвратить возможный отход российских войск и укрепить их позиции в районе Горловки.

    Накануне ФСБ пресекла попытку отравления сотрудников ОПК под Ярославлем. Выяснилось, что задержанному в Ярославской области мужчине обещали 1,5 млн рублей за теракт.

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    15 января 2025, 12:15 • Новости дня
    ФСБ обнародовала запись попытки подкупа ГУР российских военных у Горловки
    ФСБ обнародовала запись попытки подкупа ГУР российских военных у Горловки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ России обнародовала аудиозапись, где представитель ГУР МО Украины пытался подкупить российских военных за 1 млн долларов для отступления в Горловке.

    ФСБ обнародовала запись телефонного разговора, в котором представитель Главного управления разведки Минобороны Украины пытался подкупить российских военных, передает ТАСС.

    В разговоре представитель украинской разведки отмечал, что это «больше политическая задача», и предлагал, чтобы обе стороны оказались довольны. Он заверял, что «ни одного выстрела не будет» и украинские силы смогут беспрепятственно занять позиции, если российские военные дадут согласие.

    Представитель ГУР МОУ также обещал, что после занятия позиций украинскими силами «все останавливается на три-четыре месяца» и он будет ответственным за все происходящее в этом квадрате.

    Он заявлял, что обсудит это предложение «с самым верхом», и просил дать украинским силам занять хотя бы два дома на участке Кучерявый, чтобы избежать попадания в «огневой мешок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла передачу аванса в размере 100 тыс. долларов от военной разведки Украины российским военнослужащим за оставление позиций в Горловке.

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    15 января 2025, 20:12 • Новости дня
    Рубио назвал нереалистичным возврат прежних границ Украины

    Кандидат на пост госсекретаря США Рубио считает маловероятным возврат украинских границ

    Tекст: Евгения Караваева

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что считает маловероятным возврат Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

    Рубио высказал сомнения в возможности возвращения Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года, передает РИА «Новости».

    «Украина... не сможет полностью вытеснить российские силы на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Это связано с масштабом и динамикой текущего конфликта», – заявил Рубио, выступая на слушаниях в Сенате.

    Он отметил, что любые дипломатические усилия по прекращению конфликта должны учитывать сложившуюся реальность и предполагать компромиссы с обеих сторон. По мнению Рубио, без учета обстоятельств и настроений противоборствующих сторон достичь мирного урегулирования будет сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обсуждать территориальные вопросы Украиной в рамках текущего конфликта, а в Польше допустили, что Россия может занять всю территорию Украины на фоне экономических трудностей противника и поражений на фронте.

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    15 января 2025, 11:18 • Новости дня
    Казахстан направил запросы в Россию и Азербайджан по крушению самолета

    Tекст: Александра Юдина

    Казахстанские власти направили международные следственные поручения в Россию и Азербайджан в связи с расследованием катастрофы самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося в декабре под Актау, сообщает Генпрокуратура республики.

    По данным ведомства, направлены международные следственные поручения в Россию и Азербайджан, следственные мероприятия проводятся с целью обеспечения полноты и всесторонности расследования, передает РИА «Новости».

    Казахстанские власти заверили, что прилагают максимум усилий для выяснения всех обстоятельств случившегося и привлечения к ответственности виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что расшифровка черных ящиков самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под Актау, не подтвердила некоторые предварительные выводы СМИ.

    Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании авиакатастрофы AZAL под Актау.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказания виновных за авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines близ Актау и уверен, что ответственность лежит на представителях России.

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    15 января 2025, 18:30 • Новости дня
    Скончался режиссер балета Большого театра Немоляев
    Скончался режиссер балета Большого театра Немоляев
    @ t.me/bolshoi_theatre

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артист и режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев скончался на 88-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

    Всеволод Немоляев, артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра России, скончался в возрасте 87 лет, передает ТАСС. В пресс-службе театра подтвердили эту информацию.

    «Сегодня, 30 минут назад, ушел из жизни Всеволод Немоляев. Он работал в театре с 1956 года. Был многие годы артистом балета, потом режиссером по составам», – сказал агентству представитель театра.

    На прошлой неделе скончался народный артист Удмуртии Валерий Демин, который более 40 лет посвятил сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского.

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    15 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Белоусов предложил присваивать статус погибших пропавшим в ВОВ солдатам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов предложил признавать пропавших в Великой Отечественной войне (ВОВ) военнослужащих Красной Армии погибшими.

    Белоусов в ходе заседания оргкомитета «Победа» обратился к президенту Владимиру Путину с предложением о присвоении статуса погибших военнослужащим Красной Армии, числившимся без вести пропавшими в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что в результате поисковых мероприятий и архивных работ удается установить судьбы многих солдат, ранее считавшихся пропавшими. «Просим вас поддержать нашу инициативу, признавать по фактам поисковых работ таких военнослужащих погибшими при защите Отечества», – заявил он.

    Белоусов также сообщил, что Министерство обороны планирует в ближайшее время подготовить соответствующий приказ.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма. Он поддержал инициативу наградить ветеранов званиями почетного гражданина.

    В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал заседание Путина по юбилею Победы.

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    15 января 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин одобрил идею проведения всероссийской семейной «Зарницы»
    Путин одобрил идею проведения всероссийской семейной «Зарницы»
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение статс-секретаря – замглавы Минобороны, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой провести в этом году всероссийскую семейную «Зарницу».

    На заседании оргкомитета «Победа» Цивилева предложила проведение всероссийской семейной «Зарницы», передает ТАСС. В мероприятии, которое охватит все регионы России, наставниками и тренерами команд станут ветераны специальной военной операции.

    По словам Цивилевой, «Зарница» будет направлена на передачу традиционных ценностей, знаний и культуры истории страны. Участники смогут продемонстрировать не только физическую подготовку, но и эрудицию, креативность и готовность прийти на помощь. Также было предложено сделать конкурс ежегодным.

    Инициатива получила поддержку президента Путина. Он отметил, что предложения заслуживают внимания. «Обязательно проработаем. Предложения заслуживают поддержки, поработаем все вместе», – сказал президент, отвечая на просьбу Цивилевой поддержать инициативу фонда.

    Ранее в ходе заседания глава Минобороны Андрей Белоусов предложил внедрить в учебные программы российских школ курс, посвященный подвигам защитников Отечества времен Великой Отечественной войны.

    Президент России Владимир Путин предложил присвоить всем участникам Великой Отечественной войны звания почетного гражданина, поддержав инициативу министерства обороны.

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    15 января 2025, 14:39 • Новости дня
    В Иране назвали основные направления нового договора с Россией

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал экономику и технологии основными направления договора с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран и Россия готовятся подписать новый договор, который охватывает экономику, технологии и гуманитарные связи, а также укрепляет сотрудничество в области обороны и безопасности, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи в своей статье озвучил основные направления нового договора между Ираном и Россией. Он подчеркнул, что соглашение будет всеобъемлющим и охватит все аспекты взаимодействия между двумя государствами, передает РИА «Новости».

    Ключевыми направлениями договора станут экономическое сотрудничество, технологии и наука, а также культура и туризм, что предполагает укрепление гуманитарных связей. Аракчи отметил особое значение этих областей для развития двусторонних отношений.

    Кроме того, министр подчеркнул важность совместных усилий в сфере обороны и безопасности. «Одним из важных аспектов договора является укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Иран и Россия обладают ценным опытом борьбы с терроризмом и экстремизмом. Такое партнерство, направленное на укрепление региональной и глобальной стабильности, отвечает не только интересам двух стран, но и интересам мира во всем мире», – заявил Аракчи.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не направлен против интересов других стран, а будет способствовать укреплению дружественных отношений между государствами.

    Напомним, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах. В Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве.

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    15 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу наградить ветеранов званиями почетного гражданина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил присвоить всем участникам Великой Отечественной войны звания почетного гражданина, поддержав инициативу Министерства обороны.

    Путин, выступая на заседании оргкомитета «Победа», заявил о необходимости поддержать инициативу Министерства обороны о присвоении всем участникам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин» их региона, города или муниципалитета, передает ТАСС.

    «Считаю необходимым поддержать инициативу Министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием «Почетный гражданин»: региона, города или муниципалитета», – отметил глава государства.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал заседание Путина по юбилею Победы.

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    15 января 2025, 15:12 • Новости дня
    Путин отметил значение 80-летия Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.

    Путин в своем выступлении отметил, что 80-летие Победы в Великой Отечественной войне имеет знаковое значение для всей страны, передает ТАСС.

    По его словам, защита Отечества и служение ему было и остается священным делом для россиян. «Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остается для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее объединяют наше общество», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Он добавил, что каждый гражданин России вносит свой вклад в сбережение страны. Он отметил, что это происходит через работу в различных сферах, включая науку, культуру, просвещение, экономику и промышленность, а также на ратном поприще.

    Путин также подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны являются для всех россиян примером патриотизма.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал заседание оргкомитета «Победа» под председательством Владимира Путина.

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    15 января 2025, 14:19 • Новости дня
    Глава ВТБ заявил об отсутствии экономического смысла в заморозке вкладов населения

    Глава ВТБ Костин заявил об отсутствии экономического смысла в заморозке вкладов населения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах бизнес-диалога в Ханое назвал слухами разговоры о заморозке вкладов населения в России, подчеркнув отсутствие экономического смысла в такой мере.

    «Это давно идет, новость уже несколько месяцев мусолится. Это людям свойственно. Знаете, логика – я как-то спросил: «Понимаете, это абсурдная как бы идея?» – Мне говорят: «Вот поэтому она в России и может появиться». Если по такой логике, то конечно, можно», – цитирует Костина РБК.

    Глава ВТБ подчеркнул, что заморозка вкладов является крайне непопулярной мерой и не имеет поддержки даже среди тех, кто способен разрабатывать экономические идеи. По его мнению, вся эта информация существует на уровне слухов, и он не видит оснований для ее воплощения.

    Ранее Банк России назвал абсурдной идею заморозки вкладов, указывая на возможное нарушение финансовой стабильности страны.

    В декабре глава ВТБ Андрей Костин также отверг слухи о возможной заморозке вкладов россиян и выразил надежду на сохранение ставки ЦБ на уровне 21%.

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    15 января 2025, 08:39 • Новости дня
    МИД сообщил об увеличении поставок газа в Европу на 18% в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    Поставки газа из России в Европу в 2024 году достигли 53 млрд кубометров, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на политическое давление на западные компании, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    По его словам, российские поставки газа в Европу в 2024 году увеличились на 18% по сравнению с предыдущим годом и составили около 53 млрд кубометров, передает РИА «Новости».

    Биричевский отметил, что несмотря на мощное политическое давление на западные компании, закупающие российский газ, объемы поставок в нынешних условиях подтверждают надежность России как экспортера и партнера.

    Он также подчеркнул, что этот показатель меньше «доковидных» уровней, однако в текущей ситуации это свидетельствует о соблюдении Россией своих обязательств и о ее роли в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

    В сентябре 2024 года страны ЕС нарастили импорт российского газа, однако 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Данный шаг спровоцировал заочную перепалку между премьером Словакии Робертом Фицо и Зеленским. Первый назвал своего оппонента «попрошайкой и шантажистом» и призвал «положить конец» его поездкам по Европе за деньгами и оружием.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть последствия этого конфликта.


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    15 января 2025, 12:35 • Новости дня
    Песков: Договор России и Ирана не противоречит интересам третьих стран

    Tекст: Вера Басилая

    Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не направлен против интересов других стран, а будет способствовать укреплению дружественных отношений между государствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В комментарии иранскому агентству IRNA Песков подчеркнул, что договор будет отвечать чаяниям народов России и Ирана, а взаимодействие между этими дружественными странами не направлено против чьих-либо интересов, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что следующим шагом в развитии отношений станет заключение новых двусторонних отраслевых соглашений. Эти соглашения будут направлены на практическую реализацию положений стратегического договора, создавая правовой фундамент для дальнейшего сотрудничества между Москвой и Тегераном. Он подчеркнул важность укрепления правовой базы для успешного взаимодействия на различных уровнях.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договор о стратегическом партнерстве с Ираном имеет конструктивный характер и не направлен против других стран.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договор о стратегическом партнерстве с Россией не предполагает военный альянс.

    Напомним, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах.

    В Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве.

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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