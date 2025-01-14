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    Как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России
    ФСБ пресекла попытку отравления сотрудников ОПК под Ярославлем
    Захарова указала на признание США в совершенной ядерной провокации
    Вице-спикер парламента Словакии показал ассортимент российских магазинов
    В пригороде Казани загорелась газовая цистерна после атаки БПЛА
    В деле об убийстве генерала Кириллова появились новые фигуранты
    Зеленский назначил Фицо вместо границы другое место для встречи
    Захарова ответила на отказ главы МИД Молдавии комментировать ее заявления
    Порошенко оценил ситуацию на фронте для ВСУ
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Русский народ как гарант безопасного российского общества

    Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.

    13 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Гренландию дискредитируют по донбасскому сценарию

    Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев То, что для одного деколонизация, для другого – империализм

    Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.

    6 комментариев
    14 января 2025, 09:17 • Новости дня

    FPV-дроны центра «Рубикон» уничтожили солдат ВСУ на Курском направлении

    FPV-дроны центра «Рубикон» ликвидировали транспорт и солдат ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    FPV-дроны центра «Рубикон» успешно ликвидировали транспорт и личный состав ВСУ, высаженных в лесополосе на Курском направлении, передает Минобороны.

    Расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожили транспорт и военных вооруженных сил Украины на Курском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Ведомство также опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения автомобильной техники и личного состава ВСУ с использованием беспилотников.

    Как пояснили в Минобороны, разведывательные подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили автомобиль, из которого был высажен личный состав ВСУ в лесополосе на Курском направлении. Благодаря оперативной передаче данных об обнаруженной цели расчеты FPV-дронов смогли уничтожить как транспортное средство, так и находившийся рядом личный состав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны «Рубикон» уничтожили технику ВСУ на Курском направлении, показав свою эффективность. В условиях радиоэлектронной борьбы FPV-дрон центра «Рубикон» уничтожил танк ВСУ в Курской области. Впервые ВС России уничтожили «Рубиконом» артустановку ВСУ в Курской области.

    13 января 2025, 11:58 • Новости дня
    В России утвердили программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы

    Правительство утвердило новую программу бесплатной медпомощи на 2025–2027 годы

    Tекст: Вера Басилая

    Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы, следует из сообщения в Telegram-канале правительства.

    Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о внесенных изменениях в программу, направленных на расширение и улучшение медицинских услуг.

    Одним из главных изменений стало увеличение финансирования программы в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) более чем на 500 млрд рублей, что обеспечило рост на 16,5%. Также в программу добавлен новый раздел, касающийся медицинской помощи для демобилизованных участников специальной военной операции (СВО), которым будет предоставлено внеочередное получение высокотехнологичной медицинской помощи и реабилитации.

    Программа сохраняет нововведения 2024 года, включая диспансеризацию граждан по оценке репродуктивного здоровья и медреабилитацию в поликлиниках и на дому. Выписные эпикризы пациентов, прошедших лечение в стационаре, будут передавать в поликлинику по месту жительства.

    Важной частью программы стало санаторно-курортное лечение, выделенное в отдельный раздел. Теперь каждый россиянин сможет пройти обследование для выявления факторов риска заболеваний и получить рекомендации по здоровому образу жизни.

    Также актуализирован порядок назначения не зарегистрированных в России лекарственных препаратов для пациентов с серьезными заболеваниями. Обязанностью станет проведение молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований для онкопациентов, что позволит назначать им более эффективные схемы лечения.

    Жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов предложена возможность организовать стационары на дому с предоставлением необходимых лекарственных препаратов и рекомендаций по их применению. Такие стационары будут организовывать работники медицинских организаций, к которым прикреплен пациент.

    Ранее Министерство здравоохранения предложило изменить госгарантии бесплатной медицинской помощи, включив нормативы на посещение центров здоровья и проведение диспансеризации.

    Также Минздрав анонсировал программу госгарантий, которая предусматривает увеличение медпомощи для онкобольных и использование искусственного интеллекта в диагностике.

    В программе 2023 года были заложены новые направления по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года и разработке федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

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    13 января 2025, 20:07 • Новости дня
    Умерла польская актриса Барбара Рыльска
    Умерла польская актриса Барбара Рыльска
    @ А. Лидов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актриса театра, кино и телевидения, певица Барбара Рыльска, известная как «польская Марлен Дитрих», умерла 11 января перед своим 89-летием, сообщили СМИ.

    Как пишет Goniec, Рыльска родилась 20 января 1936 года в Кракове и получила театральное образование в Варшаве. Она работала в театрах Варшавы и Кракова, передает «Московский комсомолец».

    С начала 1960-х годов Рыльска активно снималась в кино, участвуя в таких картинах, как «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разводов не будет» и «Разыскиваемый, разыскиваемая». Эти фильмы пользовались популярностью и у советской аудитории, сделав ее любимицей многих зрителей.

    Ранее сообщалось, что народная артистка России Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    13 января 2025, 16:28 • Новости дня
    В Киеве заметили военную технику с российскими флагами
    В Киеве заметили военную технику с российскими флагами
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    На улицах Дарницкого района Киева заметили военную технику с флагами России, сообщили местные СМИ.

    Издание «Страна.ua» сообщило о появлении военной техники с российскими флагами на одной из улиц в Дарницком районе Киева. На видеозаписи, сопровождающей материал, зафиксирован военный грузовик, вокруг которого стоят люди в форме. Рядом с машиной установлен флаг Российской Федерации, передает Газета.Ru.

    Журналисты издания отметили, что по информации из местных пабликов это может быть связано со съемками военного фильма. Однако на представленных кадрах отсутствуют камеры и другое оборудование, характерное для съемочной площадки, что вызывает сомнения относительно правдивости этих предположений.

    Ранее молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки у мемориала погибшим украинским военным, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер. В скандал оказались вовлечены сыновья известных украинских деятелей.

    Напомним, в Киеве в воскресенье была объявлена воздушная тревога.

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    13 января 2025, 10:50 • Новости дня
    ВСУ атаковали компрессорную станцию для остановки поставок газа в Европу

    Минобороны: Киевский режим атаковал станцию «Русская» в Гай-Кодзоре девятью БПЛА для остановки поставок газа в Европу

    ВСУ атаковали компрессорную станцию для остановки поставок газа в Европу
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Силы ПВО России сбили все дроны, сообщило Министерство обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, атака ВСУ произошла 11 января, киевский режим ударил девятью беспилотниками самолетного типа по компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре, где осуществляется подача газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    В ходе отражения налета подразделениями ПВО все беспилотники были сбиты, пострадавших нет.

    В результате падения осколков одного из беспилотников здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции получили незначительные повреждения.

    Дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром» оперативно устранили последствия падения осколков, оборудование было восстановлено. Компрессорная станция продолжает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано.

    Ранее сообщалось, что в ночь на субботу перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников в Краснодарском крае.

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    13 января 2025, 17:23 • Новости дня
    Спортсменка Жалинская призвала украинцев покинуть страну

    Спортсменка Жалинская призвала украинцев покинуть страну из-за угрозы мобилизации

    Спортсменка Жалинская призвала украинцев покинуть страну
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мастер спорта международного класса Лариса Жалинская, покинувшая Украину, обратилась к соотечественникам с призывом эмигрировать, предупредив об усложнении выезда из страны.

    Спортсменка Лариса Жалинская, бежавшая с Украины, призвала своих соотечественников последовать ее примеру, сообщает RT. В интервью изданию она отметила, что украинские власти намерены привлекать к военным действиям не только мужчин, но и женщин, а также подростков, которым исполнится 18 лет.

    Жалинская подчеркнула, что с каждым месяцем выезд за пределы Украины становится все сложнее. Она смогла уехать через Польшу в Белоруссию, а затем прилетела в Москву. Жалинская является мастером спорта международного класса по гребле и теперь будет представлять на соревнованиях Херсонскую область.

    Ранее сообщалось, что украинский гимнаст Илья Ковтун, выигравший серебро в Париже, рассматривает смену спортивного гражданства на хорватское вместе со своим тренером Ириной Горбачевой.


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    13 января 2025, 22:11 • Новости дня
    В деле об убийстве генерала Кириллова появились новые фигуранты

    «Коммерсантъ»: По делу об убийстве генерала Кириллова в Сибири задержаны участники запрещенной организации

    В деле об убийстве генерала Кириллова появились новые фигуранты
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В уголовном деле о теракте, в результате которого погибли генерал-лейтенант начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов, появились новые фигуранты, подозреваемые в пособничестве убийства, сообщает «Коммерсантъ».

    По делу о теракте, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, появились новые фигуранты. Двоих уроженцев Ингушетии задержали в Сибири по подозрению в пособничестве гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, который совершил теракт, пишет «Коммерсантъ».

    Уроженцев Ингушетии задержали за административные правонарушения и вскоре их доставят в Москву для дальнейшего расследования.

    По данным оперативных служб, незадолго до теракта одному из предполагаемых пособников, ранее судимому за грабеж, поступил звонок от знакомого из-за рубежа. Звонивший попросил обеспечить жильем «азиата» и в качестве посредника выступил земляк из Ингушетии, который нашел несколько вариантов, включая квартиру в Электроуглях, ключи от которой передали Курбанову.

    Как пишет издание, узнав о теракте, жертвой которого стал начальник войск РХБЗ, предполагаемые сообщники попытались скрыться, но были быстро найдены силовыми структурами. Источники в правоохранительных органах сообщили, что эти лица связаны с террористической группой, запрещенной в России, и относятся к боевому крылу, последователи которого участвовали в нападении на «Крокус Сити Холл».

    Напомним, генерал Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве. По подозрению в убийстве генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Предполагается, что злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами и использовал самодельное взрывное устройство на электросамокате.

    Также были задержаны двое подозреваемых в убийстве Кириллова и его помощника, на их след удалось выйти благодаря камерам наблюдения.

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    13 января 2025, 10:20 • Новости дня
    Британский политик предложил вновь покупать «хороший газ у наших друзей из России»

    Британский политик Дэвид Кертен предложил повторно запустить уцелевшую ветку «Северного потока – 2»

    Британский политик предложил вновь покупать «хороший газ у наших друзей из России»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен предложил вновь запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток – 2» и вернуться к покупкам российского газа.

    Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в социальной сети X выразил мнение, что уцелевшую ветку газопровода «Северный поток – 2» можно быстро запустить заново, передает РИА «Новости». Он предложил Великобритании начать вновь закупать газ у России.

    «Один из четырех трубопроводов «Северного потока» не поврежден, и его можно очень быстро запустить заново. Давайте вновь покупать хороший газ у наших друзей из России», – написал он в своем посте.

    Ранее, 26 сентября 2022 года, произошли взрывы на двух экспортных трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Компания Nord Stream AG заявила, что авария носит беспрецедентный характер и сроки ремонта неизвестны. В связи с инцидентом Генпрокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия запрашивала информацию о происшествии, но не получала ее.

    Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что повторный запуск уцелевшей ветки «Северного потока – 2» возможен в течение недели при условии готовности немецкой стороны. Однако, по словам Путина, Берлин пока не проявляет интереса к возобновлению энергетического партнерства.

    В минувшие выходные кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока».

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    13 января 2025, 21:28 • Новости дня
    Зеленский назначил Фицо вместо границы другое место для встречи

    Зеленский ответил на предложение Фицо обсудить на границе транзит газа

    Зеленский назначил Фицо вместо границы другое место для встречи
    @ Andrew Medichini/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил согласием на предложение премьер-министр Словакии Роберта Фицо провести встречу для обсуждения будущего транзита газа через Украину, но не там, где предлагал словацкий премьер.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Зеленский опубликовал предложение Фицо и написал: «Ок. Приезжай в Киев в пятницу».

    Напомним, Фицо предложил Зеленскому провести встречу для обсуждения будущего транзита газа через Украину, учитывая истечение контракта в 2024 году. Он отметил, что встреча может состояться на территории Словакии вблизи границы с Украиной.

    Ранее Фицо резко высказался о Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.

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    13 января 2025, 19:07 • Новости дня
    Французские военные случайно обнародовали секретные данные об атомных подлодках
    Французские военные случайно обнародовали секретные данные об атомных подлодках
    @ Chief Petty Officer Joshua Karst/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные Франции случайно раскрыли секретные данные о базах атомных подлодок через фитнес-приложение Strava, что позволило узнать распорядок работы базы на острове Иль-Лонг и график дежурств субмарин, сообщает газета Le Monde.

    Французские военно-морские силы столкнулись с утечкой секретной информации через фитнес-приложение Strava. Военные, используя это приложение для записи своих тренировок, невольно раскрыли данные о работе военной базы на острове Иль-Лонг, включая график дежурств атомных подводных лодок, пишет ТАСС.

    Некоторые военнослужащие публиковали маршруты пробежек вдоль закрытого пирса, что позволяло определить места швартовки подлодок. Также через описание тренировок можно было вычислить время боевого дежурства конкретной субмарины. Один из матросов в оправдание отсутствия публикаций написал: «Тяжело восстанавливаться после более чем двух с половиной месяцев в ящике», намекая на службу на подлодке.

    Аналогичная утечка данных наблюдалась в 2018 году, как сообщало издание Le Telegramme. Тогда утечка была в меньшем масштабе. Офицеры отмечают, что большинство нарушений связано с подразделениями обеспечения, дислоцированными на базе, где запрещено проносить персональные устройства. Однако некоторые подводники продолжают использовать фитнес-браслеты, записывающие геолокацию.

    Военные подчеркивают, что выход подлодок из гавани можно отследить и визуально, но записи в приложении позволяют точнее прогнозировать их действия. Пробежки у причала часто предшествуют отплытию субмарин на боевое дежурство.

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    13 января 2025, 09:51 • Новости дня
    Сторонники грузинской оппозиции призвали плевать в еду
    Сторонники грузинской оппозиции призвали плевать в еду
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Сторонники радикальной грузинской оппозиции призывают сотрудников ресторанов, кафе и баров плевать в еду, которую те готовят и подают представителям правящей «Грузинской мечты» или их окружению, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Эти призывы стали распространяться в соцсетях и оппозиционных СМИ после корпоратива грузинских судей.

    Телекомпания PosTV, в частности, назвала имена двух сотрудников популярного курорта Lopota lake resort, которые открыто заявили, что будут плевать в еду или коктейли неугодным им посетителям.

    В социальных сетях призывают поваров и официантов не только плевать в еду, но и мочиться в напитки или подавать заказанные блюда, не вымыв руки после туалета.

    «Мы становимся свидетелями самой негрузинской постыдной формы протеста, зародившейся в Литве», – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

    «Плевки в еду – это литовский стиль, он всегда считался самым постыдным поведением», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

    «Моральная катастрофа», «Маразм», «Как же изменился грузинский менталитет»,  «Такие неисправимы, нужно ужесточить законы» – пишут пользователи социальных сетей, которым не нравится инициатива оппозиции.

    Напомним, ранее на акциях протеста в Тбилиси стали публично мочиться.

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    13 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президента США Джо Байдена является «признанием в осознанно совершенной провокации» в ядерной сфере, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram заявила, что Запад, обвинявший Россию в «ядерной дестабилизации» и «бряцании ядерным оружием», должен быть признан распространителем ложной информации. Она подчеркнула, что эти обвинения были клеветой. По ее словам, те, кто делал подобные заявления, теперь должны называться «лгунами и распространителями фейков».

    «Сегодняшнее заявление Байдена – признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и всё равно разжигала конфликт», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе своей администрации, он фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    13 января 2025, 21:57 • Новости дня
    China Southern Airlines отменила рейсы между Пекином и Москвой

    АТОР: China Southern Airlines решила отменить рейсы Пекин – Москва с 20 января по 30 марта

    China Southern Airlines отменила рейсы между Пекином и Москвой
    @ Deng Hua/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Авиакомпания China Southern Airlines приостановила рейсы из Пекина в Москву с 20 января по 30 марта, что может повлиять на планы тысяч пассажиров, в том числе туристов, летящих через Пекин в третьи страны, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Отмечается, что отмена касается только одного маршрута, тогда как другие авиакомпании продолжают выполнять рейсы между Россией и Китаем. По данным ассоциации, данная мера может затронуть 15–17 тыс. пассажиров, включая тех, кто планировал пересадку в Пекине для полетов в третьи страны, передает «Интерфакс».

    Туроператоры предлагают российским туристам альтернативные маршруты, пересаживая их на другие рейсы. Основная сложность возникает с пассажирами, выбравшими билеты в третьи страны через Пекин. В таких случаях стоимость альтернативных маршрутов может быть сопоставимой с небольшими доплатами, а в крайнем случае авиакомпания возвращает полную стоимость билетов.

    По мнению АТОР, отмена рейсов могла быть вызвана пересмотром маршрутной сети авиакомпанией на фоне массовых поездок граждан Китая в период китайского Нового года. С 30 марта перелеты из Пекина в Москву снова будут доступны для бронирования с ценами от 23 тыс. рублей в одну сторону.

    АТОР также отмечает, что российские туристы могут купить билеты China Southern Airlines в Пекин из Москвы со стыковкой в Гуанчжоу, где рейсы выполняются ежедневно. Кроме того, рейсы в столицу Китая осуществляют «Аэрофлот» и Hainan Airlines.

    Ранее в АТОР заявили, что из-за отмены рейсов из Сочи в Минеральные Воды авиакомпании flyDubai туроператоры пересаживают туристов на другие рейсы.

    Напомним, flyDubai решила приостановить рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды на период новогодних праздников.

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    13 января 2025, 12:39 • Новости дня
    Медведев раскритиковал немецкий сценарий раздела Украины
    Медведев раскритиковал немецкий сценарий раздела Украины
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал резкую критику в адрес так называемого германского сценария по Украине, в котором распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР, заявив, что этот план не имеет никаких шансов на реализацию.

    В своем Telegram-канале Медведев подверг сомнению реалистичность германского сценария раздела Украины, который предполагает существование двух частей страны по аналогии с ФРГ и ГДР. По его мнению, сценарий не имеет шансов на успех, поскольку он направлен на примирение руководства Киева с радикальными неонацистами.

    «Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то что у него нет никаких шансов. Ответ прост: с ним руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами», – отметил он.

    Медведев подчеркнул, что подобный сценарий игнорирует стремление России и ее союзников сохранить единство славянского народа и направлен на удовлетворение уязвленного самолюбия противников России.

    «В сухом остатке разговор про «германский вариант» сводится к простой формуле, которая была озвучена ранее: в ходе переговоров не обсуждается национальная принадлежность спорных территорий. Но это никакое не урегулирование по модели «двух Германий», – считает Медведев.

    Он считает, что германский сценарий возможен лишь в виде присоединения украинских земель к Российской Федерации.

    Ранее будущий помощник по нацбезопасности Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что полное вытеснение России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей.

    Как писало издание American Thinker, конфликт на Украине может завершиться прекращением огня, где Киев и Москва сохранят контроль над разными частями бывшего государства, что напомнит распад Югославии.

    Между тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.

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    13 января 2025, 18:28 • Новости дня
    Украина закрыла последнюю шахту с коксующимся углем из-за наступления ВС России

    Reuters: Украина прекратила добычу угля на шахте под Красноармейском из-за наступления ВС России

    Украина закрыла последнюю шахту с коксующимся углем из-за наступления ВС России
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина приостановила добычу коксующегося угля на шахте в Красноармейске из-за продвижения российских войск, что может снизить производство стали в стране, пишет Reuters.

    Как отмечает Reuters, эта шахта была единственной, где Украина вела добычу коксующегося угля, передает ТАСС. Сейчас добыча остановлена, ведутся работы только на поверхности. Источник агентства сообщил, что проводится эвакуация работников шахты.

    По данным агентства, в 2023 году на шахте в Красноармейске было добыто 3,5 млн тонн угля. Закрытие этого объекта может существенно повлиять на производство стали на Украине. Согласно прогнозам украинских сталелитейщиков, из-за остановки добычи угля производство стали в стране может снизиться с 7,6 млн тонн в 2024 году до 2 млн тонн в 2025 году.

    Ранее издание Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе. Также сообщалось, что силы России активизировали огневое воздействие на трассу Красноармейск – Константиновка в ДНР, усилив давление за счет успехов на линии фронта.

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    13 января 2025, 15:28 • Новости дня
    Дом лидера группы «Мумий Тролль» сгорел в США

    СМИ: Дом лидера «Мумий Тролль» Лагутенко за 2,8 млн долларов сгорел в Лос-Анджелесе

    Дом лидера группы «Мумий Тролль» сгорел в США
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил один из домов лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, который находился в районе Биг-Рок между Малибу и Лос-Анджелесом, пишут СМИ.

    Недвижимость была приобретена музыкантом за 2,8 млн долларов семь лет назад, передает Ura.ru со ссылкой на «Октагон». Сообщается, что большую часть этой суммы, а именно 2,3 млн долларов, Лагутенко обеспечил кредитом.

    В начале 2022 года Илья Лагутенко покинул Россию.

    Напомним, лесные пожары в округе Лос-Анджелес привели к гибели 24 человек и уничтожили более 12,3 тыс. строений, включая дома политиков и кинозвезд, охватив площадь свыше 16 тыс. гектаров. Возможной причиной пожара в районе Палисейдс округа Лос-Анджелес, который бушует с 7 января, могло стать возгорание от фейерверков в новогоднюю ночь.

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