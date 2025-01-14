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FPV-дроны центра «Рубикон» уничтожили солдат ВСУ на Курском направлении
FPV-дроны центра «Рубикон» ликвидировали транспорт и солдат ВСУ в Курской области
FPV-дроны центра «Рубикон» успешно ликвидировали транспорт и личный состав ВСУ, высаженных в лесополосе на Курском направлении, передает Минобороны.
Расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожили транспорт и военных вооруженных сил Украины на Курском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Ведомство также опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения автомобильной техники и личного состава ВСУ с использованием беспилотников.
Как пояснили в Минобороны, разведывательные подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили автомобиль, из которого был высажен личный состав ВСУ в лесополосе на Курском направлении. Благодаря оперативной передаче данных об обнаруженной цели расчеты FPV-дронов смогли уничтожить как транспортное средство, так и находившийся рядом личный состав.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны «Рубикон» уничтожили технику ВСУ на Курском направлении, показав свою эффективность. В условиях радиоэлектронной борьбы FPV-дрон центра «Рубикон» уничтожил танк ВСУ в Курской области. Впервые ВС России уничтожили «Рубиконом» артустановку ВСУ в Курской области.