Власти Британии начали обновлять план действий на случай войны

Telegraph сообщила об обновлении Британией плана действий на случай войны

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Telegraph, чиновникам велели обновить план действий при чрезвычайных ситуациях на фоне растущих опасений относительно недостаточной военной готовности Великобритании, передает РИА «Новости».

«В обновленном варианте секретного «плана внутренней обороны» будет изложена стратегия на первые дни после удара по материковой части Великобритании со стороны враждебного иностранного государства», – пишет издание.

В документе описывается, как власти будут реагировать на объявление войны, а также порядок размещения кабинета министров и королевской семьи в защищенных укрытиях, организация вещания и накопление ресурсов.

Согласно данным газеты, план учитывает сценарии удара по Великобритании неядерными и ядерными ракетами, а также кибератаки. Документ, скорее всего, останется засекреченным.

В нем, как пишет Telegraph, будут изложены рекомендации премьер-министру и членам правительства по управлению страной в военное время и указания по использованию специальных бункеров на Даунинг-стрит или вне Лондона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году в Германии опубликовали план бундесвера по подготовке к конфликту между Россией и НАТО. ЕС и Британия решили подписать пакт о безопасности и обороне.